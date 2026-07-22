Letoun Solar Impulse 2 s rozpětím křídel větším, než má Boeing 747, nepotřeboval ke svému letu ani kapku leteckého palivo. Za projektem stáli výrobci jachet Bertrand Piccard a André Borschberg.
Cesta nebyla jednoduchá, když ji museli kvůli zničeným bateriím na několik měsíců přerušit (o přípravách a samotném startu Solar Impulse 2 jsme vás informovali zde).
Během obletu zeměkoule, dlouhého zhruba 40 tisíc kilometrů, strávil Solar Impulse 2 ve vzduchu na 500 hodin (téměř 21 dnů). Průměrná rychlost stroje se pohybovala kolem pouhých 80 kilometrů v hodině.
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20. června 2016
Piccardův a Borschbergův výkon navazuje na dlouhou řadu předchůdců, kteří se snažili různými způsoby obletět zeměkouli. Jako první to dokázala od března do září 1924 skupina amerických vojenských letadel. Z Kalifornie tehdy vystartovaly čtyři letouny, do stejného cíle přiletěly po 175 dnech a 44 360 kilometrech pouze dva. O pět let později oblétla Zemi německá vzducholoď Zeppelin, zvládla to za 21 dnů.
První sólový let kolem světa v letadle vykonal v roce 1933 Američan Wiley Post, jeho let trval sedm dnů, 18 hodin a 49 minut. První oblet zeměkoule bez mezipřistání (ovšem s tankováním za letu) uskutečnil od 26. února do 2. března 1949 americký bombardér B-50 Superfortress, když 37 743 kilometrů uletěl za 94 hodin a jednu minutu.
První oblet světa bez mezipřistání a doplňování paliva uskutečnili v prosinci 1986 Jeana Yeagerová a Dick Rutan. Zeměkouli obletěli za devět dnů, tři minuty a 44 sekund průměrnou rychlostí 185 kilometrů v hodině.