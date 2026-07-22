Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

VIDEO: Před deseti lety dokončil vůbec poprvé let kolem světa solární letoun

Autor: ,
  17:20
Před deseti lety 26. července dokončil první létající stroj poháněný pouze energií ze Slunce svůj mnohaměsíční let kolem Země. Zapsal se tak do historie létání.

Letoun Solar Impulse 2 s rozpětím křídel větším, než má Boeing 747, nepotřeboval ke svému letu ani kapku leteckého palivo. Za projektem stáli výrobci jachet Bertrand Piccard a André Borschberg.

Cesta nebyla jednoduchá, když ji museli kvůli zničeným bateriím na několik měsíců přerušit (o přípravách a samotném startu Solar Impulse 2 jsme vás informovali zde).

Během obletu zeměkoule, dlouhého zhruba 40 tisíc kilometrů, strávil Solar Impulse 2 ve vzduchu na 500 hodin (téměř 21 dnů). Průměrná rychlost stroje se pohybovala kolem pouhých 80 kilometrů v hodině.

20. června 2016

Piccardův a Borschbergův výkon navazuje na dlouhou řadu předchůdců, kteří se snažili různými způsoby obletět zeměkouli. Jako první to dokázala od března do září 1924 skupina amerických vojenských letadel. Z Kalifornie tehdy vystartovaly čtyři letouny, do stejného cíle přiletěly po 175 dnech a 44 360 kilometrech pouze dva. O pět let později oblétla Zemi německá vzducholoď Zeppelin, zvládla to za 21 dnů.

První sólový let kolem světa v letadle vykonal v roce 1933 Američan Wiley Post, jeho let trval sedm dnů, 18 hodin a 49 minut. První oblet zeměkoule bez mezipřistání (ovšem s tankováním za letu) uskutečnil od 26. února do 2. března 1949 americký bombardér B-50 Superfortress, když 37 743 kilometrů uletěl za 94 hodin a jednu minutu.

První oblet světa bez mezipřistání a doplňování paliva uskutečnili v prosinci 1986 Jeana Yeagerová a Dick Rutan. Zeměkouli obletěli za devět dnů, tři minuty a 44 sekund průměrnou rychlostí 185 kilometrů v hodině.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co...

První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...

KVÍZ: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?

Paměťová pěna

Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...

Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

Tatra 805 ve verzi Komando ve Vojenském technickém muzeu Lešany

Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.

VIDEO: Před deseti lety dokončil vůbec poprvé let kolem světa solární letoun

Solar Impulse 2 po přistání v Abú Zabí 26. 7. 2016. Oblet světa „bez kapky“...

Před deseti lety 26. července dokončil první létající stroj poháněný pouze energií ze Slunce svůj mnohaměsíční let kolem Země. Zapsal se tak do historie létání.

22. července 2026  17:20

Pozor na novou aktualizaci Windows, může způsobit problémy počítačům Dell

Stolní počítač Dell

Řada uživatelů počítačů Dell po celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft vydal opravu, která tuto chybu napravuje.

22. července 2026  12:12

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...

22. července 2026

Vzývání dešťového draka funguje. Když ho poprosíte, zaprší. Jenže jen někde

Číňané se připravují na příchod nového lunárního roku. Tentokrát ve znamení...

O přivolávání deště pomocí modliteb nebo magických rituálů slyšel každý. V některých končinách je běžnější než jinde. Proč?

22. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

Premium
Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show...

Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných...

22. července 2026

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

vydáno 22. července 2026

Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Soutěž
Skutečná velikost modelu.

O tom, že načasování je důležité nejen v modelařině, ale i ve výrobě tanků, vás možná přesvědčí příběh Renaultu FT 75, který do soutěže Příběh mého modelu 2026 zaslal Petr Blahynka. Pokochejte se...

21. července 2026

Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Soutěž
Stíhač tanků Marder II

Měřítko je věc ožehavá a velikost dílů modelu může vyvolávat nejrůznější pocity. Chuť vytvořit model stíhače tanků Marder II musel dozrát několik let. Jeho příběh nám popsal Matyáš Holiš:

21. července 2026

Bezpečný internet i na hodně podezřelé veřejné síti? Přenosný router to dovede

Premium
TP-Link TL-WR3602BE

Připojovat na cestách svoje zařízení k různým otevřeným wi-fi sítím může být hodně ošemetné. Vyzkoušeli jsme přenosný router, který takové připojení dokáže zabezpečit a nabídnout všem vašim zařízením.

21. července 2026

Jak vypadá Mars ze svého povrchu? Před 50 lety dala odpověď sonda Viking 1

První barevný snímek z Marsu pořízený sondou Viking 21. července 1976.

Vyslat loď k Marsu se vyplatí jen v určitých okamžicích, které nepanují každý rok, ale přicházejí jednou za 26 měsíců. V roce 1975 tuto příznivou konstelaci využila ke startu dvojice sond Viking,...

20. července 2026  17:50

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Cesta k dosud ukrytým detailům. Vědci díky AI překonali limity optických přístrojů

Tento snímek z HST zachycuje krásu planetární mlhoviny NGC 2899, která je...

I nejlepší mikroskopy a největší dalekohledy mají své limity. Pokud jsou dva zkoumané objekty příliš blízko sebe, jejich obraz splyne do jedné rozmazané skvrny. To komplikuje práci například...

20. července 2026  13:48

Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce

Soutěž
Statický model lokomotivy T 466.0286 v měřítku 1:25

Pilštyk podle projektové dokumentace i vzpomínek strojvedoucího. Co obnáší tvorba modelu známé lokomotivy řady T 466.0 pomocí 3D tisku nám popíše Michal Brož:

20. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×