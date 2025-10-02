náhledy
Národní technické muzeum v Praze představilo novou výstavu „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“, věnovanou období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice. Návštěvníci budou mít až do 30. srpna 2026 možnost spatřit mnohé perly depozitářů a dozvědět se zajímavé souvislosti, jimiž dráha pronikla i do našich současných životů.
Výstava podle tvůrců není pojata přímo historicky ani chronologicky. Zobrazuje například nejen historii, ale i budoucnost nejstaršího nádraží v Praze, dnešního Masarykova nádraží. Výstavou „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“ vrcholí projekt NTM „Rok evropské železnice 1825–2025“. Na snímku jedna z historických forem signalizačního zařízení pomocí proutěných košů.
Součástí výstavy jsou i interaktivní prvky, na kterých si návštěvníci mohou vyzkoušet někdejší práci na dráze. Na snímku: ústřední mechanický stavědlový přístroj se samočinným závěrem výměn ze stanice Trhový Štěpánov, r. 1975
„Řekli jsme si, co budeme chtít vyprávět, jaký asi příběh bychom návštěvníkům chtěli představit. Z toho vznikla částečně chronologická, částečně tematická koncepce výstavy. Když jsme viděli, která budou ta stěžejní témata, tak jsme se zahloubali do sbírky a vybrali jsme exponáty, jež budou v tomto konkrétním prostoru nejvhodněji prezentovat danou tematiku,“ vysvětluje autor výstavy Adam Horký a doplňuje, že samozřejmě byly zohledněny exponáty, které jsou zajímavé a nebyly třeba dlouho vystaveny.
Výstava, stejně jako celý projekt „Rok evropské železnice 1825–2025“ připomíná důležité milníky: Otevření první veřejné železniční trati s parním provozem na světe mezi anglickými městy Stockton a Darlington. Na snímku busty George a Roberta Stephensona, kteří se významným způsobem podíleli na rozvoji veřejné železniční sítě ve Velké Británii.
Ve stejný rok (1825) byla zahájena stavba první veřejné železnice u nás – koněspřežné železnice na trase z Českých Budějovic do Lince.
Autor: Aleš VašíčekAleš Vašíček
Zajímavé jsou i okolnosti, které ke vzniku železnice vedly, například kolejová doprava materiálu v dolech či vznik parního stroje.
Jeden z dalších zajímavých exponátů. Zde si návštěvník může vyzkoušet práci s telegrafním klíčem a svoji znalost Morseovy abecedy. My jsme ze sebe dostali pouze „akát“ a „SOS“.
Další zajímavý exponát: vyvolávací zvon z nádraží Státní dráhy v Praze (dnešní Masarykovo nádraží) z roku 1860
Další zajímavý exponát ze zajímavého výběru výstavy
Kolejový svršek Státní dráhy ze 40. až 50. let 19. století je jedním ze vzorků, mapujících postupný přerod tvaru kolejnice z tvaru „T“ do podoby širokopatní kolejnice.
Návěstní terč mechanického vzdálenostního návěstidla, které mělo předejít zejména střetu vlaků ve stanici. Na rakouských železnicích se začala používat koncem 50. let 19. století.
Vedle toho, že vystavený exponát dokáže vyprávět téma, ke kterému se vztahuje, tu byly i další kritéria pro zařazení do výstavy: „Jeden z klíčů (pro výběr výstavních předmětů, pozn. red.) taky byl, jestli je sem vůbec fyzicky dokážeme dostat, a potom, aby časově co nejvíce odpovídaly období, na které se výstava zaměřuje, což je zhruba do období první republiky. To je pro nás ten čas, kdy železnice byla opravdu hegemonním dopravním prostředkem.“ říká autor výstavy Adam Horký.
Dalším důležitým výročím, které výstava připomíná, je i otevření nádraží Praha-Těšnov s jednou z nejkrásnějších nádražních budov ve střední Evropě.
Nádražní budovu někdejší budovy nádraží Severozápadní dráhy zdobila v jejím nejvyšším bodě alegorická socha Austrie (Rakouska).
Smutným výročím, které výstava rovněž připomíná, je i rok 1985, kdy byla památkově chráněná budova nádraží Praha-Těšnov z rozhodnutí totalitní komunistické moci zbourána v předvečer spartakiády. Prostranství, které demolicí vzniklo, zůstalo dodnes nevyužité.
Jeden z dalších interaktivních prvků výstavy
Na tomto exponátu, který sloužil mezi lety 1975 až 2022 ve stanici Trhový Štěpánov k ovládání výhybek a návěstidel v kolejišti, si návštěvníci mohou vyzkoušet práci výpravčího.
Díky speciální úpravě pák a kliček pro tuto výstavu, mohou návštěvníci – stejně jako skutečný výpravčí – stavět vlakovou cestu pro vlak přijíždějící od Vlašimi.
Jeden z nejtěžších exponátů výstavy je lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny.
Exponáty ilustrující vybavení strážních domků a ovládací prvky závor na křížení trati s pozemními komunikacemi
Výstava vypráví příběh železnice, přičemž upozorňuje na řadu zajímavých historických aspektů, kdy se železnice zásadně zapsala do vývoje dějinných událostí a naopak. Do vypuknutí první světové války bylo v českých zemích vybudováno na 10 tisíc km veřejných drah a další stovky km průmyslových vleček a drážek.
Expozici doplňuje řada historických modelů drážní techniky. Lze se u nich zasnít a vrátit se třeba do doby přesně před 180 lety, kdy přijel první parní vlak na pražské Masarykovo nádraží.
Z výstavy je dobré zamířit i do působivé dopravní haly NTM. Na snímku rychlíková parní lokomotiva 252.008 z roku 1881, která soužila na Rakouské severozápadní dráze mezi Vídní a Děčínem.
Rychlíková parní lokomotiva 375.007 „Hrboun“ z roku 1911. V expozici Dopravy NTM lze nalézt i nejstarší dochovanou parní lokomotivu Kladno I. 103 z roku 1855, vyrobenou na území České republiky.
