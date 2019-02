OBRAZEM: Nosič s raketoplánem na zádech a přelet rodiště Nicka Twispa

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) provozoval dva Boeingy 747 upravené do role nosičů raketoplánů. Jeden z nich nám ukáže galerie třiceti snímků, která přinese i pohledy na klasická americká pozemní pozadí, jako jsou města New York, Washington, Houston nebo most Golden Gate či přelidněný Disneyland.