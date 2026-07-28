Brutální ruská železnice. Lidé tam jednou nosili vodu do lokomotivy v botách

Norilská železnice vznikla v jednom z nejnehostinnějších míst Země. Tedy v Rusku, jak by dodaly historií poučené jazyky. Předmětnou železnici můžeme titulovat jako ostrovní, není totiž napojena na celostátní železniční síť Ruska, na které je nezávislá i právně. Spojuje přístav Dudinka s městem Norilsk, přičemž samozřejmě obhospodařuje i okolní těžební a hutní komplexy. Patří mezi nejvýznamnější průmyslové tratě celé země.
Tam, kde nebyla jiná možnost (a takových úseků bylo), pokládaly se koleje na sněhový „násep“ vyztužený klestím, který se zalil vodou, aby to zmrzlo do pevného stavu. Také „mosty“ přes potoky se stavěly z navrstveného ledu.