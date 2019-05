Scéna jako z hororu. Na střeše mrakodrapu vrtule rozsekala cestující

, aktualizováno

Části zdeformované vrtule se do ulic New Yorku řítily jako smrtící neřízené projektily. Vrtulník společnosti New York Airways dosedl na heliport na střeše budovy PAN AM, když se odehrálo něco, co nikdo nečekal. Stroj se naklonil a jeho rotory rozpoutaly doslova peklo. Připomínáme zapomenutou havárii z května 1977.