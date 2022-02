Obr An-225 uprostřed těžkých bojů. Co je s největším letounem světa

Mezi hlavními cíli ruské invaze na Ukrajinu figurovalo už od prvního dne nákladní letiště Hostomel, kdy tam zaútočili ruští výsadkáři. Hostomel je domovským letištěm společnosti Antonov Airlines zabývající se leteckou nákladní dopravou a je také zkušebním letištěm ukrajinského výrobce letadel Antonov.

Letiště Hostomel přímo sousedí se severozápadním cípem stejnojmenného města, pro lepší představu můžeme říci, že leží asi 30 kilometrů severozápadně od centra Kyjeva. Leží také 18 kilometrů severozápadně od výrobního komplexu společnosti Antonov a jejího menšího továrního letiště Svjatošino (délka dráhy 1 750 metrů).

Letiště Hostomel má jedinou dlouhou vzletovou a přistávací dráhu schopnou pojmout největší, resp. nejtěžší letadla. Dráha je betonová, o délce 3 500 metrů a šířce 56 metrů. Letiště má uzavřené vyhřívané hangáry, které umožňují provádět opravy a údržbu všech tříd letadel. Výstavba této letecké základny začala v roce 1959, pro komerční nákladní přepravu začala být využívána od roku 1989 v souvislosti se zahájením činnosti společnosti Antonov Airlines.

Společnost Antonov Airlines byla založená v roce 1989 jako Авиалинии Антонова. Mimo jiné se stala prvním civilním provozovatelem velkých transportních strojů An-124 Ruslan v oboru komerční letecké nákladní dopravy. Později do své flotily převzala i obřího rekordmana An-225 Mrija.

Před ruskou invazí v únoru 2022 tvořily flotilu Antonov Airlines tyto stroje: jeden An-225, sedm An-124, jeden An-22, dva An-12, jeden An-26 a jeden An-74T. Společnost přepravovala ročně stovky tisíc tun rozličných nákladů, přičemž navštěvovala kolem osmi stovek letišť po celém světě.

V době zahájení ruské invaze se An-225 nacházel v hangáru na letišti Hostomel. Osud největšího letounu světa je tak značně nejistý.

Obří transportní letoun An-225 Mrija v barvách společnosti Antonov Airlines

Vznikl primárně pro dopravu raketoplánu

Transportní letoun An-225 Mrija vznikl primárně za účelem vzdušné dopravy raketoplánu Buran a velkých konstrukčních celků nosné vesmírné rakety typu Eněrgija (raketa Eněrgija byla vyvíjena paralelně s Buranem, a to za účelem jeho vynášení na oběžnou dráhu Země).

Úložné místo těchto nákladů se nacházelo na hřbetě trupu letounu. Samozřejmě už od počátku se počítalo s využitím Mriji i k transportu jiných rozličných nadrozměrných a těžkých nákladů, pro ně sloužil rozměrný nákladový prostor v trupu.

Než se Sověti ve věci přepravy částí raket i samotného raketoplánu z výrobních závodů na Bajkonur vydali na cestu vývoje prostředku vzdušného, měli na stole i nápady jiných ražení, které se však už v teoretické rovině ukázaly jako neschůdné. Uvažovalo se o dopravě silniční nebo železniční, což by vyžadovalo stavbu speciální dálnice nebo železnice, ale dokonce i o dopravě po vodě, kdy by zase byla nutná výstavba říčních kanálů. U té poslední šílené alternativy nás napadne, že tam byla snad jen do počtu.

Ale i cesta ke vzdušnému nosiči nadrozměrných nákladů se ukázala velmi obtížnou, dokonce zaznívaly hlasy, že jeho vývoj si nezadal s vývojem raketoplánu Buran. Předběžné studie konstrukční kanceláře Antonov vyloučily modifikaci čtyřmotorového turbovrtulového transportního letounu An-22 Antej. V té době se sice už vyvíjel An-124 Ruslan, ale jeho tvůrce čekalo ještě hodně práce. Zkrátka nebyl čas čekat na Ruslana.

Nosič Boeing 747 SCA (Shuttle Carrier Aircraft) a raketoplán Enterprise

S dočasným řešením proto přišla jiná konstrukční kancelář. Nosič Mjasiščev VM-T Atlant vznikl modifikací bombardéru Mjasiščev 3MN. V podstatě „provizorium“ VM-T poprvé vzlétlo v roce 1981. Jen pro připomenutí zmiňme, že na druhé polokouli létal už od roku 1977 Boeing 747 SCA, tedy nosič raketoplánů určený pro NASA.

Mjasiščev VM-T

Nosič VM-T byl však na míle daleko ideálnímu řešení. Nedostatečná nosnost a malý dolet s plným nákladem představovaly výrazné překážky spokojenému užívání. V případě raketoplánu musel být tento kvůli omezené nosnosti VM-T přepravován bez vnitřního vybavení. Fotografie ho potom ukazují i s demontovanou svislou ocasní plochou. Takže s VM-T, který vznikl ve dvou letových exemplářích , to bylo pouze do času, i když nakonec trochu delšího.

Projekt budoucího An-225 začal vznikat v sezóně 1983/84. To už létal obří čtyřmotorový proudový transportní letoun An-124 Ruslan, jeho přímá adaptace na nosič raketoplánů však byla vyloučena. A to především kvůli nedostatečné nosnosti, která byla pro daný účel nosiče nově požadována mezi 250 až 270 tunami. Konstruktéři tedy přišli s projektem šestimotorového An-224, kdy z velké části využili i prvků právě z typu An-124.

Antonov An-124 Ruslan Antonov An-225 Mrija

U typu An-225 byl oproti An-124 prodloužen trup o sedm metrů, celková délka stroje vzrostla ještě výrazněji až na 84 metrů, k čemuž přispěly i jinak řešené ocasní plochy. Šípová vodorovná ocasní plocha má rozpětí 32,65 metrů a na svých koncích nese dvojitou svislou ocasní plochu. Už jen rozpětí VOP nám dává představu, o jakém obru zde hovoříme - například legendární létající pevnost B-17 rozpětí křídla 32 metrů.

Střední část křídla An-225 je zcela nová a rozměrnější, vnější části křídla byly převzaty z An-124. Rozpětí křídla An-225 tak činí 88,4 metru, pro porovnání u An-124 to je 73,3 metru.

An-225 dostal stejné motory jako An-124, ale v šesti místo ve čtyřech exemplářích. Jednalo se o motory Lotarev D-18T. Motor D-18T se mohl pochlubit tahem 229 kN, tenkrát se jednalo o nejvýkonnější dvouproudový motor východní provenience.

A nyní čísla, která nás zajímají u obra An-225 Mrija nejvíc. Maximální vzletovou hmotnost má 600 tun, po modernizaci počátkem 21. století vzrostla na 640 tun. Maximální hmotnost nákladu je stanovena na 250 tun, pokud je umístěn v nákladovém prostoru trupu, nebo 200 tun na hřbetě trupu. Krátce po zmíněné rekonstrukci byl ustanoven dosud nevídaný letecký rekord, když se An-225 vznesl naložen pěticí tanků T-80 ukrajinské armády, přičemž celková hmotnost nákladu činila 253,82 tun.

První léta létajícího obra An-225

Z montážní haly, jejíž stavba předtím byla pomalu stejně tvrdým oříškem jako stavba samotného létajícího obra, vykoukl hotový An-225 na světlo světa 30. listopadu 1988. O tři dny později byly zahájeny pojížděcí zkoušky a první let se uskutečnil 21. prosince.

Při zkušebním letu 22. března 1989, který trval tři hodiny a pětačtyřicet minut, ustanovil An-225 celkem 109 světových leteckých rekordů (za celou dobu provozu však dosáhl tento letoun až 240 zápisů do tabulek rekordů).

Antonov An-225 Mrija s raketoplánem Buran na hřbetě

První zkušební let s instalovaným Buranem na hřbetě se konal 13. května 1989. Letoun dočasně nesl nápadnou špici s měřícím zařízením. Než se sestava Mrija s Buranem vydala na předvedení do zahraničí, byla předmětná špice demontována.

Na zmíněném zahraničním představení na pařížském aerosalonu v červnu 1989 se Mrija s Buranem těšily značnému zájmu. A to se tam Sověti předvedli i nakonec povedenou fatální havárií stíhačky MiG-29, která se obešla bez ohrožení zdraví diváků i hlavního hrdiny Anatolije Kvočura.

Když se potom An-225 s Buranem na zádech a s troskami MiGu-29 ve svých útrobách vracel domů, tak došlo kvůli závadě na hydraulice k nouzovému přistání na Ruzyni. A tak si neplánovaně mohli obra alespoň z dálky prohlédnout i Pražané, než se tento po opravě vznesl na další etapu své cesty domů.

Antonov An-225 Mrija s raketoplánem Buran na hřbetě během pařížského aerosalonu v červnu 1989

Antonov An-225 a komerční použití

Už v roce 1990 byly zastaveny práce na programu Eněrgija-Buran. Jednak končila studená válka (a i když se o tom nemluvilo, jednalo se o program vojenský) a hlavně byl celý program pro Sovětský svaz příliš nákladný. Definitivní ukončení programu se datuje rokem 1993, byť žádné oficiální stanovisko k tomu vydáno nebylo.

V každém případě ještě v době testování ztratil An-225 svou primární úlohu. To však nebylo na závadu, protože už už od přelomu 80. a 90. let se zamýšlelo s jeho využitím pro komerční leteckou dopravu. A také již víme, že v roce 1989 vznikla dceřiná společnost výrobce letounu, Antonov Airlines.

Zde si jenom zrekapitulujme, že do konce roku 1991 absolvoval An-225 asi 340 letů a celkovém trvání 450 hodin (většina letů tedy byla krátkých zkušebních). Z toho s Buranem na zádech se vzlétlo celkem dvaatřicetkrát.

A začalo se už i s lety nákladními komerčními, kdy prvním takovým nákladem se stal v květnu 1990 supertěžký stotunový pásový pracovní traktor T-800 dopravený od výrobce z Čeljabinska do Jakutska.

Antonov An-225 Mrija

Ale v té době chybějící zájem zákazníků o leteckou dopravu tak těžkých nákladů měl za následek, že v roce 1994 byl An-225 z provozu odstaven. Výše zmíněný traktor by se ostatně dal přepravit i letounem An-124 Ruslan.

Později však opět přišla jeho chvíle, počátkem 21. století se An-225 dočkal modernizace. Od té doby vykonal v barvách společnosti Antonov Airlines řadu komerčních letů, přičemž se několikrát objevil i v České republice.