Ohnivé bouře a města lehlá popelem. Jaké byly nejtragičtější lesní požáry

Dnešním tématem je sedm nejtragičtějších lesních požárů, kdy kritériem pro výběr je počet lidských obětí.

Požár v Peshtigo Obětí se dodnes nikdo nedopočítal

Požár u města Peshtigo ve státě Wisconsin je největším zaznamenaným lesním požárem v historii, přesto je poměrně málo známý. „Zásluhu“ na tom má velký požár Chicaga, který vypukl ve stejný den a přitahoval pozornost médií mnohem více. Příčinou požáru v Peshtigo bylo žďáření, tedy řízené vypalování lesů pro získání zemědělské půdy, které bylo v té době poměrně běžnou metodou hospodaření. Nejinak tomu bylo až do osudného 8. října 1871.

S podzimem přišel ve Wiskconsinu čas vypalování lesních porostů. Do této běžné rutiny však nečekaně zasáhlo počasí. Ze západu se k Peshtigo přihnala studená fronta se silnými větry. Rozdmýchaly ohně tak, že se slily do jednoho velkého požáru, který se zcela vymkl kontrole. Vzhledem k dostatku paliva a silnému větru, který fungoval jako „měchy kovářské výhně“, došlo ke vzniku ohnivé bouře. Teplota v epicentru dosahovala přes 1 000 oC

Rytina "Útěk k řece" zachycující pokusy lidí o záchranu v řece Peshtigo

Výška ohnivého jádra byla v řádu tisíců metrů a rychlost nasávaného chladného vzduchu dosahovala 180 km/h. Podle svědectví dokázal vzduch s rychlostí tornáda rozmetat domy a převracet železniční vagony. Žár byl takový, že na některých lidech, kteří se pokoušeli uprchnout, vzplály šaty. Jiné nešťastníky ohnivá bouře nasála do svého jádra.

Plameny pohltily 5 000 až 6 000 km2 lesního porostu. Městečko Peshtigo a dalších 16 obcí lehlo popelem. Lidé se pokoušeli zachránit skokem do řeky. Část utonula, někteří zemřeli na hypotermii, jiní se udusili po vdechnutí horkého vzduchu. Je doložen případ muže, který v bezvýchodné situaci zabil své děti, aby je uchránil před strašnou smrtí v plamenech. Přesný počet obětí nikdo nezná. Odhaduje se na 1 200 až 2 500. Mrtví byli po požáru pohřbíváni do hromadných hrobů. Obětí bylo tolik, že nikdo nevedl centrální evidenci. Hroby z období požáru se objevují dodnes.