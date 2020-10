Tři ohořelé kostry v poušti. Jak skončil největší letecký únos

Historie zúčastněných letadel EL AL / Boeing 707 Boeing 707-458, v. č. 18071/216 byl druhým dodaným letounem pro EL AL. Na pravidelných linkách začal létat v červnu 1961 jako 4X-ATB. Od roku 1984 do roku 1986 jej provozovala společnost Arkia. Firma Boeing stroj odkoupila a věnovala jej Západnímu Berlínu u příležitosti oslav 750 let vzniku města. Stroj získal americkou imatrikulaci N130KR, byl opatřen zbarvením Lufthansy 60. let, a jedné noci přeletěl z Frankfurtu do Berlína-Tegelu. Během letu bylo zbarvení zakryto bílými páskami, které byly po přistání sejmuty. A proč ta šaráda?! Německo bylo v roce 1986 rozdělenou zemí a dle mezinárodních dohod měly německé letecké společnosti, stejně jako němečtí piloti, do Západního Berlína zakázáno létat. „Maskovaná“ sedm set sedmička stojí na Tegelu dodnes, pokrytá mechem v travnatém koutě letiště jako D-ABOC „Berlin“, coby vzpomínka na druhý dodaný B-707 A v historii Lufthansy. Společnosti EL AL a Arkia provozovaly v letech 1961 až 1992 typ B-707 a 720 v různých verzích v počtu 10 kusů, a stejný počet si průběžně pronajímaly. Swissair / Mc Donnel Douglas DC-8 Stroj DC-8-53, HB-IDD, v. č. 45656/91, nesoucí jméno švýcarského kantonu „Nidwalden“, byl do flotily zařazen v roce 1963. Swissair ve své historii do roku 1984 provozoval na 12 strojů DC-8 ve 3 různých verzích. PANAM / Boeing 747 Boeing 747-121, v. č. 19656/34 byl poprvé zalétán 10. 4. 1970. Jumbo Jet, který byl slavnostně inaugurován jako Clipper Fortune, měl do doby svého zničení nalétáno 1125 hodin. Stejnou imatrikulaci nesl u společnosti PANAM v letech 1957 až 1965 letoun DC-7 C. BOAC / VC-10 Vickers Super VC-10-1151, v. č. 864 se na nebe v Brooklands na jihozápadním okraji Londýna vznesl poprvé 1. 5. 1968. BOAC jej převzala o šest dní později pod imatrikulací G-ASGN. Jednou z mála zachráněných částí vraku byl horizontální stabilizátor, který po převezu do Británie posloužil při únavových zkouškách a částečně na náhradní díly. Stejně tak byly z pouště převezeny i tři ze čtyřech motorů Rolls-Royce Conway 550. Letoun nebyl komerčně úspěšný. V letech 1962 až 1970 se vyrobilo pouhých 22 letounů verze VC-10 a 32 verze Super VC-10. V druhé polovině 60. let se ČSA zabývaly možností pořídit tento typ letounu. V březnu 1966 přistál Super VC-10 G-ASGD BOAC v rámci předváděcího letu ruzyňském letišti. Kromě tehdejších politických činitelů a představitelů ČSA s ním v kokpitu přiletěl i pilot Jiří Bláha. Z politických důvodů byly nakonec pořízeny ekvivalentní sovětské letouny IL-62.