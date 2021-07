Příběh nejslavnější vzducholodě. Před 90 lety byla na arktické expedici

Snad hned v úvodu dnešního referátu nikoho neurazíme, když vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin označíme za nejslavnější stroj svého druhu v historii. Je pravda, že mezi širokou veřejností není zdaleka tak známá v porovnání s mladší a ještě větší vzducholodí LZ 129 Hindenburg, která bývá mediálně připomínána především kvůli tragické havárii při přistávacím manévru na letišti Lakehurst v americkém státě New Jersey.

Pokud bychom tedy přistoupili u LZ 127 Graf Zeppelin ve věci slávy na polemiku, tak ale rozhodně nelze popřít, že se jedná o vzducholoď nejúspěšnější. Během své služby přepravila nejvíc cestujících, jako první vzducholoď a zároveň první létající stroj s platícími pasažéry obletěla svět a jako první létající stroj zahájila pravidelnou transoceánskou leteckou dopravu. A při tom všem, naplněna vodíkem, nikdy nehavarovala (zde je ovšem třeba dodat, že s výjimkou LZ 129 Hindenburg se německá komerční vzduchoplavecká doprava před Velkou válkou i mezi válkami obešla bez tragických nehod).



Ještě než se dostaneme ke slavné LZ 127, ponořme se o něco málo hlouběji do historie.



Leteckou dopravu zahájily vzducholodě

Ferdinand von Zeppelin (8. července 1838 – 8. března 1917)

Za vše může hrabě Ferdinand von Zeppelin. Když tedy pomineme „evakuační“ balony vypouštěné z obležené Paříže v období 1870 až 1871, které si takové pominutí pro evidentní neperspektivnost v dopravní obslužnosti zaslouží.

Svoji první vzducholoď LZ 1, a hned ztuženou, postavil pan hrabě v roce 1900. Vzducholodě jiných průkopníků sice vznikaly již dřív, a to dokonce i jedna ztužená, ale ta Zeppelinova byla o poznání povedenější, prakticky ve stavu vhodném pro praktické využití. A dalšími typy to vylepšoval a vylepšoval.

V roce 1909 Zeppelin založil první leteckou dopravní společnost DELAG (Deutsche Luftschifffahrts Aktiengesellschaft). Jak jinak, DELAG provozovala pouze zeppeliny. Do vypuknutí Velké války, kdy byla činnost společnosti zastavena, přepravila během 1 588 letů kolem 34 tisíc pasažérů, byť platících z toho nebyla ani jedna třetina.



První Zeppelinova vzducholoď LZ 1 nad Bodamským jezerem Zeppelin LZ 10 "Schwaben“ společnosti DELAG

Nebudeme tajit, že k zahájení plánované pravidelné dopravy tehdy ještě nedošlo a společnost vykonávala „pouze“ dopravu nepravidelnou a vyhlídkové lety a vedle toho prováděla výcvik osádek vojenských vzducholodí. Po celou tu dobu, jak již bylo naznačeno výše, nedošlo k žádné letecké nehodě s negativním dopadem na zdraví cestujících.



Hned po válce byla společnosti DELAG obnovena. Už v létě 1919 získala zcela novou vzducholoď LZ 120 Bodensee. První pravidelná linka v oboru letecké dopravy spojila Friedrichshafen s Berlínem. Ještě to zde nepadlo: v malebném městě Friedrichshafen u Bodamského jezera sídlil výrobce předmětných vzducholodí – Luftschiffbau Zeppelin.

Radost z intenzivního nasazení LZ 120 však netrvala dlouho. Versailleská mírová smlouva, jejíž závěry se v lednu 1920 začaly promítat do praxe, znamenala mimo jiné zastavení téměř veškeré letecké činnosti v Německu (ale všeho do času). A LZ 120 se stala předmětem válečných reparací (pro Itálii).



Porovnání velikosti vzducholodí: LZ 120 Bodensee (1919), LZ 127 Graf Zeppelin (1928) a LZ 129 Hindenburg (1935)

Nejslavnější vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin

O nové vzducholodi začali u Zeppelinů opět vážně uvažovat po roce 1925, v jehož závěru proběhla tzv. locarnská konference, která Němcům trochu povolila uzdu. Například si mohli opět postavit právě civilní vzducholoď. Tak začala cesta k LZ 127, jejímž duchovním otcem se stal Hugo Eckener. Ten převzal manažerské žezlo po v roce 1917 zemřelém Zeppelinovi. Eckener byl i výtečným vzduchoplaveckým kapitánem, a touto profesí je spojen především se svou oblíbenou LZ 127.

Určitě se ptáte: a kde jsou vzducholodě LZ 121 až LZ 126? Protože je to dobrá otázka, tak aspoň rychle: LZ 121, původně objednaná společností DELAG, se dostavěla v roce 1921, takže už v kategorii válečných reparací (pro Francii). LZ 122 až LZ 125 zůstaly v projektech, v důsledku Versailleské mírové smlouvy k jejich stavbě nedošlo. Stavěla se však LZ 126 (dokončena 1924) pro americké námořnictvo. LZ 126 plnila funkci zástupné reparace, když dvě z původních reparačních pro Spojené státy jejich posádky v roce 1919 natruc zničily. LZ 126 se samozřejmě musela na oko stavět jako civilní, zákazník ji však potom používal samozřejmě ve službě vojenské. Pod označením ZR-3 USS Los Angeles se stala v podstatě nejúspěšnější vzducholodí amerického námořnictva.

Ale zpět k LZ 127. Ta dostala na počest legendárního hraběte jméno Graf Zeppelin. Když 18. září 1928 poprvé vzlétla, jednalo se o největší vzducholoď světa.

V roce následujícím sice vznikly další dvě větší a v následující dekádě ještě čtyři, jenže ty všechny nejpozději napřesrok od svého uvedení havarovaly, nebo v tom lepším případě putovaly do šrotu. Velikost vzducholodí se zde posuzuje podle objemu plynu, což se zdá v tomto případě býti nejšikovnějším parametrem.



Největší vzducholodě světa Typ Stát / služba Délka (m) Objem plynu (m3) 1. let Poznámka LZ 129 Hindenburg Ger./ civilní 245 200 000 1935 Havárie 6. 5. 1937 LZ 130 Graf Zeppelin II Ger./ civilní 245 200 000 1938 Sešrotována v roce 1940 USS Akron USA / vojenská 239 194 000 1931 Havárie 4. 4. 1933 USS Macon USA / vojenská 239 194 000 1933 Havárie 12. 2. 1935 R101 GB / civilní 236 156 000 1929 Havárie 5. 10. 1930 R100 GB / civilní 219 146 000 1929 Sešrotována po havárii R101 LZ 127 Graf Zeppelin Ger. / civilní 236 105 000 1928 Vyřazena z provozu po havárii Hindenburgu

Vzducholoď LZ 127 byla dlouhá 236 metrů a největší průměr doutníkového tělesa s plynovými oddíly činil 30,5 metru.

Když budeme hovořit o objemu plynu, tak s tím hned souvisí jedna výjimečnost této vzducholodě. Její motory Maybach VL II používaly jako palivo speciální a uměle vyrobený plyn Blaugas. Plyn nedostal jméno podle toho, že by byl modrý, ale podle svého vynálezce, kterým byl Dr. Hermann Blau. Motory daného typu samozřejmě fungovaly i na benzín, byly to primárně motory benzínové. Všechny předchozí zeppeliny používaly jako palivo benzin, pozdější Hindenburg dostal motory dieselové.

Palivo Blaugas přinášelo pro aerostatický stroj (vzducholoď) jednu velkou výhodu, hustotu má podobnou hustotě vzduchu, čili jeho spotřebováváním neklesala hmotnost vzducholodě.

Vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin

Z uvedeného objemu plynu 105 000 m3 u LZ 127 potom činil objem nosného vodíku 75 000 m3 a maximální objem plynného paliva 30 000 m3. Celkový objem plynu tedy můžeme brát jako hlavní parametr ukazující na velikost vzducholodě, ale k výpočtu vztlaku ho samozřejmě použít nemůžeme.

Rekordní cesta LZ 127 kolem světa

Abychom při přidělování zásluh nikoho neopomněli, dovolíme si uvést i vůbec první cestu letadel kolem Země. Té se kupodivu účastnila letadla těžší vzduchu. V roce 1924 se to podařilo trojici speciálů Douglas World Cruiser americké armády. Akce byla logisticky důkladně zajištěna a trvala půl roku, z toho letový čas přesáhl 363 hodin při délce trasy 42 400 kilometrů (letělo se víceméně směrem na západ). Trasa obsahovala desítky mezipřistání (nejjižněji byl Saigon) pro tankování paliva, servis letounů a odpočinek osádek. U dvoumístných dvouplošníků se někdy měnily plováky za podvozek kolový. Několikrát se měnily i motory, montovala se nová křídla, podle podnebného pásma se používaly dva typy chladičů.

Cesta LZ 127 kolem světa potom vypadala o poznání „čistěji“ a též mediální pozornost měla vydatnější. Ostatně pokud u těch Američanů v douglasech davy volaly při startu sláva a tři dny se radovaly, tak než za půl roku letci přistáli, na ně mnozí fanoušci zapomněli. To vzducholoď Graf Zeppelin zahájila rekordní let v Lakehurstu 8. srpna 1939 a 29. dne stejného měsíce ji tam i zakončila, letělo se směrem na východ.

Když už jsme u toho letu, tak tradicionalisté preferují výraz plavba, neboť u balonů a vzducholodí se používalo námořní názvosloví. Autor však záměrně používá slovo „let“, aby se při „plavbě“ kolem světa vyhnul otázkám typu: „A obepluli Afriku, nebo to vzali přes Suez?“

Vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin v Japonsku během letu kolem světa v srpnu 1929.

První mezipřistání měla vzducholoď v rodném Friedrichshafenu, druhé v Tokiu a potom ještě jedno v Los Angeles. Cestující si bezpečně z výšky prohlédli rozlehlou Sibiř, o které do té doby pouze četli. Let LZ 127 kolem světa, dlouhý 33 234 kilometrů, si vyžádal 300 hodin a třináct minut letového času (kratší čas než u letounů výše vyplýval z kratší trasy, ale jinak průměrná rychlost vycházela podobně, konkrétně u vzducholodě 111 km/h).

Jistá patálie je zde se startem a cílem cesty. Protože polovinu nákladů na velký okružní let zaplatil americký mediální magnát William Randolph Hearst, prosadil si start a cíl v Lakehurstu, a takové vedení trasy je i oficiálně prezentováno před světem. Samotní Němci v té době však počítali oblet na trase se startem a cílem ve Friedrichshafenu, kde měl Graf Zeppelin domovský přístav, a kam stejně po cíli v Lakehurstu pokračoval. Samozřejmě, že i předtím na místo startu v ‚Americe přiletěl z Německa, ale to letěl standardně na západ, čili vůči rekordnímu obletu protisměrně.



Vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin, jídelna cestujících

Při rekordním letu tvořilo osádku vzducholodě 41 mužů včetně kapitána H. Eckenera. Sestava cestujících nebyla konstantní, ale během mezipřistání se částečně modifikovala. Například celý let Lakehurst – Lakehurst absolvovalo sedm cestujících, ale „německou variantu“ Friedrichshafen – Friedrichshafen devět cestujících. Největší obsazenost v počtu 20 cestujících měla etapa Friedrichshafen – Tokio, to je těch sedm plus devět a ještě plus další čtyři, kteří letěli pouze z Friedrichshafenu do Tokia.

Na cestující čekala řada překvapení, při mezipřistáních to byla vždy velká sláva. Škoda, že jich bylo tak málo, pomyslel si možná leckterý. Za zmínku určitě stojí, že při přeletech konkrétních zemí dostávali cestující na palubě pokrmy tyto země charakterizující, samozřejmě pokrmy určené vyšší společnosti. Například nad Ruskem, vlastně tehdy Sovětským svazem, to byl kaviár.



Arktická expedice

Snad ještě větším dobrodružstvím než oblet Země byla arktická expedice. Její přínos spočíval v tom, že se na palubě nacházel několikanárodnostní vědecký tým, a ten nezahálel. Místo užívání si cestovatelského luxusu ve vyšších vrstvách plnil různé vědecké úkoly.

Nakonec o nějakém luxusu nemohla být v tomto případě ani řeč. Aby vzducholoď unesla řadu vědeckých přístrojů, muselo se oželet mnoho nepotřebných věcí. Například místo klasického trvanlivého nádobí strávníků se vezlo nádobí papírové na jedno použití, aby se nemusela brát s sebou voda na jeho mytí. Zmizela řada stěn mezi kajutami a těžší kusy nábytku.

Odolnost během expedice musela kromě zúčastněných lidí prokázat i vzducholoď. Ostatně povětrnostní podmínky v těch severních dálavách ji jinou možnost ani nedaly.

Na druhou stranu k výzkumu arktických oblastí byla vzducholoď v té době nejlepším prostředkem, v podstatě prakticky jediným použitelným. Výzkumnému ledoborci by chyběl dostatečný nadhled, letounům zase nosnost, dolet a také stabilita.

Zeppelin byl právě stabilní platformou pro panoramatickou kameru pořizující automaticky několik snímků za minutu. Mapování a geografický průzkum do té doby detailněji nezmapovaných severských oblastí patřil mezi hlavní úkoly expedice. Dále se prováděl meteorologický výzkum vyšších vrstev arktického vzduchu a měřilo se magnetické pole Země v arktické oblasti.

Vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin při setkání s ledoborcem Malygin během arktické expedice v červenci 1931

Arktické expedice se zúčastnil dvanáctičlenný tým vědců z Německa (pět), Sovětského svazu (čtyři), Spojených států (dva) a Švédska (jeden). Vedoucím vědeckého týmu byl sovětský polární badatel, profesor Rudolf Lazarevič Samojlovič.

Arktická expedice probíhala od 24. do 31. července 1931. Pětietapový let probíhal po trase Friedrichshafen – Berlín – Leningrad – Země Františka Jozefa – Berlín – Friedrichshafen. Měl celkovou délku 13 310 km a obnášel přibližně 136,5 letové hodiny. Zde se nemá smyslu bavit o průměrné rychlosti, když nebylo cílem letět z bodu A do bodu B (nebo opět A), ale provádět ze vzduchu výzkum.



Další střípky z historie LZ 127

Po vzplanutí Hindenburgu byl Graf Zeppelin preventivně stažen ze služby. I na základě veřejného mínění ve Spojených státech po zmíněné havárii začala tamní vláda uvažovat o povolení vývozu bezpečného nosného plynu helia do Německa. Když zakrátko došlo k anšlusu Rakouska, zamířila tato otázka opět rychle k ledu.

Potom vypukla válka a odstavený kolos musel do šrotu, aby se materiál z jeho kostry po opětovném hutním zpracování využil při výrobě letounů pro Luftwaffe.

Během své desetileté kariéry Graf Zeppelin uskutečnil 590 letů, přepravil více než 13 tisíc pasažérů (tj. průměrně 22 na jeden let) a uletěl více než jeden milion mil.