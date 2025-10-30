Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Matouš Waller
  8:48
Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před padesáti lety. Proč k nehodě došlo, se však dosud nepodařilo zcela objasnit.
Část 1/5
Trosky letadla YU-AJO po nehodě na Suchdole.
Pravděpodobná poloha letadla YU-AJO těsně před nárazem do terénu.
Trosky letadla DC-9 po nehodě na Suchdole.
Jeden z vyšetřovatelů zkoumá trosky letadla DC-9 po nehodě na Suchdole.
Jeden z podvozků havarovaného letadla skončil v chatě v zahrádkářské kolonii.
15 fotografií

Mělo jít o zcela poklidný charterový let jugoslávských aerolinek Inex Adria Aviopromet, kterým se z letoviska Tivat v zálivu Boka Kotorska v dnešní Černé Hoře z dovolené vraceli čeští turisté. Cestu letounu Douglas DC-9 se 115 cestujícími na palubě mělo jen trochu zkomplikovat nevlídné počasí v okolí pražského letiště.

Data o havárii

Datum: 30. října 1975
Mimořádná událost: chyba pilota a řízený let do terénu
Letoun: Douglas DC-9
Registrace: YU-AJO
Číslo letu: JP450
Operátor: Inex Adria Aviopromet
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 120 / 41 / 79

Hlavní město pokrývala hustá podzimní mlha, na letišti tehdy navíc nefungoval přesný naváděcí systém, jehož úkolem je letoun nasměrovat na dráhu – jak směrově, tak výškově.

Pravděpodobná poloha letadla YU-AJO těsně před nárazem do terénu. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Posádka se také až na poslední chvíli dozvídá, že kvůli uzavření dráhy 31 nebude přistávat od jihu, ale z východu na dráhu 24. Dispečer sice nabízí vyčkat nebo přesměrovat let na jiné letiště, piloti se však rozhodují pro přistání v Praze.

Tma, prach a trhání plechů

Letoun tedy přelétá nad Prahou a otáčí se, během čehož se vychyluje z dráhy. Dezorientovaní piloti neznají přesnou polohu, stále však směřují k přistání na Ruzyni. Problémy však nastávají v momentě, kdy jugoslávský stroj přelétá koryto Vltavy na severním okraji Prahy směrem k chatové osadě v Suchdole.

Letoun Douglas DC-9 se během nehody zcela rozpadl a trosky zůstaly rozeseté na velké ploše. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

„Směřoval těsně pod horizont, tedy asi do tří čtvrtin svahu. Řekl jsem si, že už to nemůže vybrat,“ nechal se později slyšet kapitán Zdeněk Č., který letoun viděl z lodi v údolí. Z mlhy před piloty se vynořuje skalní ostroh nad řekou a za okny cestujících se objevují vrcholky stromů.

Do nich a následně i do jedné ze zděných chat vzápětí naráží hlavní podvozek stroje a letoun prudce dopadá na zem. „Dotkli jsme se něčeho levým křídlem a těsně poté i trupem. Zhasla světla, silně se zaprášilo a cítila jsem, jak se kolem mě omotávají plechy,“ vypověděla později letuška Taťána Riavec.



Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Nejčtenější

Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa

Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...

Prohlédněte si tajné prostory pražského planetária, které návštěvník neuvidí

Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A...

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8

Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...

V Číně zkouší nafukovací větrnou turbínu. Má být rychle přemístitelná

Čínská společnost Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology představila obří nafukovací větrnou turbínu S1500, která dokáže vyrábět elektřinu i v odlehlých oblastech.

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

30. října 2025  8:48

Když vítr dosahuje 300 km/h. Nejničivější hurikány historie

Tropické cyklony patří k nejmocnějším silám přírody. Kromě silného větru jsou pak provázeny ničivými záplavami. Některé během pár hodin zničily celé ostrovy a připravily o život desítky tisíc lidí,...

30. října 2025

Síla hesel. Nenechte se nachytat na mýty, které kolem nich kolují

Myslíte si, že jedno heslo stačí na všechno, že hesla jsou zastaralá a že složitá kombinace znaků vás ochrání? Jde o mýty, které jsou nebezpečně zavádějící a mohou ohrozit vaši bezpečnost. Pojďme...

30. října 2025

iPad, nebo MacBook? U novinek s čipem M5 je rozdíl jinde, než byste čekali

Notebook je na náročnější práci, tablet na lehčí práci a konzumaci obsahu – dříve celkem platná poučka se ve světle novinek Applu s čipem M5 ukázala jako zcela přežilá. V obou zařízeních jsou nové...

30. října 2025

Hurikán a tajfun označují to samé. Přesto se nikdy nepotkají

Severní Karibik se potýká s hurikánem Melissa, který je jedním z nejsilnějších v historii. Jak tento nebezpečný jev vzniká, čím se liší od tajfunu a cyklonu a nakolik je Česko v době klimatických...

29. října 2025  16:14

Halloweenský speciál: Kde se berou bludičky? Záhadná světla podpaluje voda

Fyzikové poodhalili tajemství jevu, který mate pocestné na celém světě. Pořád ale zbývá dost místa pro strašidelné báchorky. Ještě dlouho zbývat bude.

29. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Euforie z republiky po 28. říjnu rychle vyprchala. Mír byl ještě daleko

Když 28. října 1918 vzniklo Československo, byl to jen začátek dobrodružného budování státu. A zatímco na západní frontě nastal v 11 hodin 11. listopadu klid, Československo muselo o své nové hranice...

29. října 2025

POZOR VLAK: Natočili jsme pro vás světové premiéry z veletrhu TRAKO 2025

Více než sto premiér na ploše 30 000 m² a přes 23 000 návštěvníků ze 30 zemí světa, takový byl letošní ročník mezinárodního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku. Mezi světovými špičkami moderní...

29. října 2025

Shodit nadbytečná kila cvičením není jednoduché. Proč tomu tak je, líčí výzkumy

Premium

Recept na hubnutí se zdá být prostý: méně jíst a víc se hýbat. Tak jednoduché to ale není. Lidské tělo spouští v reakci na fyzickou námahu mnoho procesů a všechny ke shazování nadbytečných kil...

29. října 2025

28. říjen provázel chaos. Češi vyhlásili republiku dřív, než chtěl Masaryk

Československo vzniklo šest dní před kapitulací Rakouska-Uherska. Mohlo za to mylné vyložení nóty ministra zahraničí Andrássyho a hrozilo, že proti rodící se republice zakročí jednotky z Maďarska....

28. října 2025

Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa

Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...

28. října 2025

Oslavy před 100 lety: plný Václavák, dělové salvy a Kramářův patos v novinách

28. října 1925 Československo slavilo své sedmé narozeniny a noviny psaly s nadšením, které dnes zní až neuvěřitelně. Na Petříně hřměly dělové salvy, prezident Masaryk organizoval vojenskou přehlídku...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.