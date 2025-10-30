Mělo jít o zcela poklidný charterový let jugoslávských aerolinek Inex Adria Aviopromet, kterým se z letoviska Tivat v zálivu Boka Kotorska v dnešní Černé Hoře z dovolené vraceli čeští turisté. Cestu letounu Douglas DC-9 se 115 cestujícími na palubě mělo jen trochu zkomplikovat nevlídné počasí v okolí pražského letiště.
Data o havárii
Datum: 30. října 1975
Hlavní město pokrývala hustá podzimní mlha, na letišti tehdy navíc nefungoval přesný naváděcí systém, jehož úkolem je letoun nasměrovat na dráhu – jak směrově, tak výškově.
Posádka se také až na poslední chvíli dozvídá, že kvůli uzavření dráhy 31 nebude přistávat od jihu, ale z východu na dráhu 24. Dispečer sice nabízí vyčkat nebo přesměrovat let na jiné letiště, piloti se však rozhodují pro přistání v Praze.
Tma, prach a trhání plechů
Letoun tedy přelétá nad Prahou a otáčí se, během čehož se vychyluje z dráhy. Dezorientovaní piloti neznají přesnou polohu, stále však směřují k přistání na Ruzyni. Problémy však nastávají v momentě, kdy jugoslávský stroj přelétá koryto Vltavy na severním okraji Prahy směrem k chatové osadě v Suchdole.
„Směřoval těsně pod horizont, tedy asi do tří čtvrtin svahu. Řekl jsem si, že už to nemůže vybrat,“ nechal se později slyšet kapitán Zdeněk Č., který letoun viděl z lodi v údolí. Z mlhy před piloty se vynořuje skalní ostroh nad řekou a za okny cestujících se objevují vrcholky stromů.
Do nich a následně i do jedné ze zděných chat vzápětí naráží hlavní podvozek stroje a letoun prudce dopadá na zem. „Dotkli jsme se něčeho levým křídlem a těsně poté i trupem. Zhasla světla, silně se zaprášilo a cítila jsem, jak se kolem mě omotávají plechy,“ vypověděla později letuška Taťána Riavec.