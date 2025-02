NASA přestavuje Boeing 777 z druhé ruky. Bude z něj létající laboratoř

Část 1/5

Boeing 777 v barvách Malaysia Airlines

Nově zakoupený Boeing 777 už před časem dorazil na letiště poblíž města Waco v Texasu. Měla by ho tam převzít firma L3Harris Technologies. Úpravy by měly být hotové v září. Pak má stroj začít plnit své úkoly létajícího vědeckého pracoviště. V této roli ho nejspíš čeká velmi dlouhá kariéra. Mohla by zabrat i několik desítek let. Spektrum misí bude rozmanité. Dají se rozdělit do čtyř kategorií: vývoj senzorů, monitorování satelitů, příjem telemetrie a základní vědecký výzkum.

Vývojem senzorů se myslí hlavně testování vybavení, které má sloužit na palubě všelijakých družic, případně pilotované kosmické techniky. Před vynesením na oběžnou dráhu Země je třeba je důkladně vyzkoušet. V ostrém provozu musí fungovat bezchybně už při prvním použití.

Další plánovaný typ misí je kalibrování nejrůznějších instrumentů, které už někde na oběžné dráze jsou. Laboratoř NASA obvykle vezme na palubu jejich přesnou kopii. S tou pak létá pod drahou daného satelitu a realizuje stejné měření. Data z obou přístrojů se dají navzájem srovnat.

O něco akčnější je pak příjem telemetrie. Laboratoř má na palubě aparaturu, která čte radiový signál kosmických nosičů během startů. V opačném případě vstupu kosmické techniky do atmosféry používá optické sledování.

Staronový Boeing 777 zřejmě nebude asistovat jen u startů a přistání organizovaných přímo NASA. Měl by čas od času pracovat i pro spřátelené kosmické agentury, evropskou ESA a japonskou JAXA. Letoun se bude podílet také na testech balistických střel pro americkou Agenturu protiraketové obrany MDA (Missile Defense Agency).