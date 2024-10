Kýč, nebo vstup do světových sbírek? Díla Národní galerie míří na displeje TV

Televizory The Frame od společnosti Samsung nejsou dnes už žádnou novinkou. Jak jsme již psali v minulosti, je to zařízení s QLED technologií ve 4K rozlišení a operačním systémem Tizen, které se po vypnutí běžné televizní produkce může přepnout do režimu Umění. V ten okamžik se zobrazí vybrané umělecké dílo.

Fakt, že televizor má matný display, jehož jas se přizpůsobuje světelné hladině místnosti, dokáže spolu s rámováním obrazovky těsně přiléhajícím ke stěně, vytvořit velmi zajímavou iluzi skutečného obrazu. Samsung s tímto konceptem přišel mezi prvními a celou myšlenkou dokázal uchopit velmi propracovaně, včetně validace barev systémem Pantone.

Aktuální novinkou je, že mezi světové galerie zastoupené v Art Storu Samsungu jako Tate, Albertina či Ermitage, se nyní zařadila i Národní galerie Praha (NGP). V Samsung Art Store nyní nabídne 16 výtvarných děl, vybraných z více než 400 tisíc exponátů NGP.

Za finální výběr jsou zodpovědní kurátoři Samsungu a je nabíledni, že klíč k výběru nebyl nijak zapeklitý. Televizor The Frame dnes využívá zhruba 5 milionů domácností po celém světě a výběr musí zaujmout napříč kulturami. Jde tedy většinou o notoricky známe autory, kde se – čistě z obchodního pohledu – prostě nedá takzvaně šlápnou vedle. Vincent van Gogh, Edvard Much, Claude Monet, Gustav Klimt, ale i Josef Čapek, Václav Špála a Emil Filla.

Gustav Klimt – Panna na televizoru The Frame | foto: NGP/Samsung

Art Store, jak vysvětluje produktový manažer Samsungu Martin Huba, je takový Netflix s uměním. Za měsíční předplatné (zhruba 125 korun) získáte možnost zobrazení přes dva a půl tisíce uměleckých děl od osmi stovek umělců z celého světa. Nutno dodat, že část peněz z předplatného se vrací zpět uměleckým institucím, podobně jako bychom zaplatili vstupné.

Národní galerie Praha Národní galerie Praha (NGP) je nejstarší kulturní instituce s největší sbírkou umění v České republice, spravující přes 400 000 děl a sedm historických budov, o které se stará tým více než dvou set lidí. Historie sbírky NGP sahá až do počátku 17. století, na dvůr císaře Rudolfa II. Současný název Národní galerie Praha přijala po druhé světové válce. Dnes NGP přivítá 430 000 hostů ročně. Nahlédnout do sbírek lze i online. Zdroj: NGP

Televizor The Frame může fungovat i jako velmi kvalitní „fotorámeček“ či „prohlížečka“ vašich vlastních fotografií či skenů vašich obrazů.

Při pohledu na originál obrazu a jeho reprodukce na obrazovce ve stejném prostředí – v tomto případě přímo ve Veletržním paláci – nás může napadnout hned několik otázek, které stojí za krátké zamyšlení.

Patří to do „bedny“?

Patří sledování uměleckých skvostů na televizní obrazovku? Zde by bylo možná namístě vzpomenout si, kdy a kde jsme se poprvé v životě setkali s dílem kupříkladu Vincenta van Gogha. U generace X to bude dost možná reprodukce v čekárně u lékaře či na stěně školní chodby. Ne každý byl ochoten utratit část výplaty za nový výtisk z edice Umělecké profily nakladatelství Odeon a i tam by to byla reprodukce.

Claude Monet – Dámy v květinách na televizoru The Frame (originál obrazu v pozadí vlevo) | foto: Samsung

Ať už v knize nebo na obrazovce, je to způsob, jak se důvěrně seznámit s dílem, které nás osloví, a které, až jednoho dne uvidíme ve skutečnosti, k nám promluví důvěrněji než hlas automatického průvodce v ulepených sluchátkách. Nehledě na to, že řada obecně slavných děl bude od nás stejně oddělena neprůstřelným sklem a zástupy turistů. Mít doma originál je nádherné, ale často nemožné.

A co ten výřez?

Co však může být složitější otázkou, je výřez. Když se podíváme na oněch 16 děl NGP, budou to výřezy přizpůsobené formátu 16:9 televizní obrazovky The Frame. Pokud je nám známo, nepracuje Art Store ani The Frame tak, aby respektoval původní formát obrazového díla. Podle Martina Huby je výřez nově publikovaných děl v kompetenci NGP a takto je Samsung dostane od galerie pro vystavení v prostředí Art Store. Jak se liší originál a jeho podoba co do poměru stran, je patrné třeba zde:

Klimtova Panna v plném formátu | foto: Screenshot z online sbírek NGP Gustav Klimt – Panna na televizoru The Frame | foto: NGP/Samsung

Munchův Tanec na břehu v plném formátu | foto: Screenshot z online sbírek NGP Edvard Much – Tanec na břehu (výřez 16:9) | foto: NGP/Samsung

Mezi vybranými díly jsou i obrazy komponované na výšku, třeba Černošský král od Josefa Čapka. Televizor The Frame může být instalován i na výšku a lze ho překlápět podle potřeby.

Ano, k výřezu lze v uživatelském nastavení televizoru vybrat paspartu – a to dokonce v barvě vašeho gauče, ale ta jen odsadí obrazové pole od rámu, aniž by nějak změnila poměr stran. Což je možná škoda. Právě zde by se nabízela možnost, zobrazit dílo v jeho originálním formátu.

Možnosti úpravy obrazů v prostředí aplikace Art Store na televizoru The Frame. Zde je na dílo Edvarda Mucha Pobřeží u Lübecku aplikována barevná pasparta a jeden z možných filtrů. | foto: Aleš Vašíček

Když uvážíme, jakou roli hraje v celkovém pojetí uměleckého díla jeho kompozice, je mnohdy velmi radikální výřez taková – jak to jen říct, aby nepraskla žilka v oku – nepěkná věc.

A nemusí jít jen o zobrazení slavného obrazu. Stejný problém můžete mít i vy, když se vám fotografie ve formátu 3:2 z vašeho fotoaparátu zobrazí ve formátu 16:9. To vás taky může stát „hlavu a boty“.

Z tohoto pohledu je zajímavé, že jedním z partnerů Art Storu je i Magnum Photos, tedy asi nejslavnější fotografická agentura. Jaký by na to měl názor jeden z jejích zakládajících členů Henri Cartier-Bresson, fotograf, který uznával pouze plný formát snímku? Veškerý pozdější výřez pod zvětšovákem v jeho očích znamenal už pouhou berličku pro ňoumu, který nedokáže komponovat hned při fotografování.

„Pokud začnete ořezávat dobrou fotografii zabijete tím geometricky správnou souhru proporcí. Kromě toho se velmi zřídka stává, že špatně komponovanou fotografii lze zachránit rekonstrukcí její kompozice pod zvětšovacím přístrojem v temné komoře; integrita vidění již neexistuje,“ uvádí Cartier-Bresson.

Možnou cestou ovšem je, využít kvalitu obrazovky The Frame a sestavit si vlastní kolekci digitálních obrazů uměleckých děl. Ano, i Art Store nabízí možnost zakoupení jednotlivých děl „navždy“, jenže zde existuje i jiná cesta.

Vlastní soukromá galerie

V současné době lze získat přístup ke skenům slavných historických děl zcela legálně i zdarma. Například prostřednictvím portálu USEUM Instituce jako Rijksmuseum v Amsterdamu, Národní galerie umění ve Washingtonu či Metropolitní muzeum umění zde umožňují stažení skenů svých exponátů a někdy dokonce i v zajímavém rozlišení. V případě tohoto van Gogha je to 3 811 × 3 016 px. Volně dostupná díla najdete třeba i v databázi Library of Congress.

Rozlišení 4K televizoru The Frame je 3 840 × 2 160 a u 32palcového modelu QE32LS03C Série LS03C (2023) je to jen 1 920 × 1 080 pixelů. Logicky by tak měla být kvalita skenu pro správné zobrazení dostatečná.

Vincent van Gogh – Pšeničné pole s cypřiši | foto: Courtesy of The Metropolitan Museum of Art

V další fázi je potřeba v nějakém grafickém programu (při troše trpělivosti i v obyčejném Malování) posadit plný formát obrazu na „plátno“ odpovídající plné obrazovce. Televizor by tak měl zobrazit obraz v jeho původních proporcích na bílé ploše. Ano, okolo bude velké procento nevyužité bílé (nebo jakkoli jinak barevné) plochy a je možné, že iluze skutečného obrazu přijde k úhoně. Ale bude to obraz v té kompozici, jak jej autor namaloval. Připouštíme, že je to varianta, která vyžaduje práci a nezaručuje správné podání barev apod.

Dobrý sluha

Nemusíme vyrůstat ve vůni terpentýnu a notovým papírem místo plen, abychom pochopili, že umění může být důležitou součástí našich životů. Technologie jako televizor The Frame nám mohou být skvělou pomůckou, do které se vejde mnohonásobně víc, než do až příliš často stěhované rodinné knihovny milovníka dějin umění.

Otázka, zda vnímat výtvarné dílo pouze v galerii nebo na papíře či displeji, je srovnatelná s otázkou volby poslechu hudby výhradně prostřednictvím koncertu živého orchestru či reprodukované hudby. Varianty mp3 versus vinylová deska lze rovnou dosadit za display či plátno. Asi se shodneme, že návštěva koncertu/galerie je spíše svátkem a poslech reprodukované hudby lze přirovnat k listování obrazovou publikací/zobrazením díla na displayi.

Zmíněný ořez lze však touto logikou a s trochou nadsázky extrapolovat do říše hudby tak, že z Mahlerovy 5. symfonie bude stačit zahrát jen Adagietto, protože to všichni znají z filmu Smrt v Benátkách a posluchači se stejně musejí přesunout na degustaci guláše.

Umělecká díla vznikají jako koherentní celek a snad není příliš troufalé a boomrovské doufat, že tak budou prezentována i v 21. století. Technologie by nám v tomto případě měly usnadnit přístup k uměleckém zážitku – což dělají skvěle – a nikoli jen katalyzovat (a monetizovat) proces, kdy se z uměleckého díla stane pouhý vizuálně předmětný kontrapunkt k lemu našeho nového koberce. Ale dobře, že je máme.