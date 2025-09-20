Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo celkem 10 600 návštěvníků. Největším lákadlem na této periodické akci zpravidla bývají historická drážní vozidla a zlatým hřebem je potom noční světelná show.
„Děkuji všem návštěvníkům za účast, ale i našim zaměstnancům a partnerům za přípravu a organizaci celého Národního dne železnice. Velkou radost mi udělalo především to, kolik mladých lidí na akci dorazilo. Železnice se o svou budoucnost bát rozhodně nemusí,“ řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Během celé soboty se návštěvnici NDŽ 2025 mohli pokochat nejkrásnějšími historickými parními, motorovými i elektrickými lokomotivami. Nechyběly ani zvláštní jízdy historickými vlaky po tratích vedoucích z Nymburka. Moderní tvář železnice měla také více než důstojné zastoupení. Poprvé se představila i vysokorychlostní lokomotiva Siemens Vectron nové generace. Zájemci se také mohli svézt do Poděbrad a zpět bateriovým vlakem, který znají cestující z Moravskoslezského kraje a v následujících letech se objeví i v dalších regionech. I tyto moderní stroje si ještě v galerii ukážeme.
Den železnice se každoročně slaví jako vzpomínka na 27. září 1825, kdy na svou první cestu mezi Stocktonem do Darlingtonem v severní Anglii vyjel osobní vlak konstruktéra parních lokomotiv a stavebního inženýra George Stephensona Jednalo se o vůbec první osobní vlak v historii.
České dráhy pořádají akci Národní den železnice v sobotu, zpravidla o nejbližším víkendu k již zmíněnému světovému výročí železniční dopravy data 27. září.
Poprvé slavily České dráhy Národní den železnice v roce 2000. Noční světelná show byla poprvé zařazena v roce 2015, kdy se akce konala v Hradci Králové. A tak dnes už můžeme i tuto noční akci také klasifikovat jako tradiční.
Místem konání Národního železničního dne je vždy nějaké významnější depo, u významnějšího nádraží. Letos byl vybrán Nymburk.
Místem konání takových akcí samozřejmě nemohou být vlastní nádraží, kde se nesmí omezit provoz. Je tedy logické, že hlavním místem konání, kde jsou vystavené exponáty a instalovány případné atrakce, je vždy depo, které je k tomu navíc i dispozičně nesrovnatelně vhodnější. Důležitým prvkem při denní prezentaci drážních vozidel i při noční světelné show je točna. Samotné nádraží poslouží pro příjezdy a odjezdy zvláštních vlaků.
U příležitosti letošní lokalizace si připomeňme, že Nymburk je z pohledu československé a následně i české železniční dopravy velmi významná destinace. Nymburk je důležitým železničním uzlem a svého času zde bylo Střední odborné učiliště železniční (škola tam stále stojí, ale už bez železničního zaměření). Najdeme tam dvě nádraží, Nymburk hlavní nádraží a Nymburk město.
Součástí nymburského hlavního nádraží je i nádraží seřaďovací, které je druhým nejvytíženějším v České republice (nejvíce vytížené mají v Ostravě). Nymburk seřaďovací nádraží má 29 směrových kolejí. A právě vedle směrové skupiny je situováno i velké depo, kde se konal Národní den železnice 2025.
Program bývá a tedy i letos byl rozdělen do tří světů: svět historie, svět změny a svět zábavy s aktivitami pro děti.
V každém případě věci na kolejích jsou zábavnější než ty u stánků.
Denní program probíhal od 9:00 do 17:00 hodin. Noční světelná show začala ve 20:00 hodin.
Svět historie byl výstavou krásou oplývajících historických parních, motorových i elektrických lokomotiv. Nechyběly nostalgické jízdy historickými vlaky.
Nostalgické jízdy samozřejmě opouštěly město, aby se do něj zase - s cestujícími naplněnými zážitky - vracely.
Svět změny reprezentoval moderní flotilu Českých drah, dceřiných společností i spolupracujících dopravců a partnerů, např. ČD Cargo nebo Správy železnic. V areálu byla k vidění vozidla ze současné produkce, např. nejnovější lokomotiva Vectron s max. rychlostí 230 km/h, bateriový vlak RegioPanter nebo motorová jednotka RegioFox. Se svým vozovým parkem se bude prezentovala i společnost ČD Bus. Zmiňovaný bateriový vlak podnikl jednu prezentační okružní jízdu do Poděbrad, a to s odjezdem v 8:34 ze stanice Nymburk hl.n.
Svět zábavy již tradičně nabídl bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Zahrnoval řadu zábavných aktivit a nenudili se ani dospělí. V centru pozornosti byl oblíbený skákací hrad (nebo vlak), ale i dětská dílna.
Noční světelná show nabídla více než desítku nejen historických exponátů v na míru připraveném scénickém osvětlení a vše doplňovala živá hudba.
Celý den probíhal program na pódiu.
„Stánek“ ČD Cargo na NDŽ 2025
Pražská integrovaná doprava zajistila u příležitosti NDŽ 2025 v Nymburce speciální autobusovou linku PID1. Ta jezdila v půlhodinových intervalech se zastávkami nejen v depu a na hl. nádraží, ale například také na náměstí, kde se ten den konaly městské slavnosti Průvod králů. Na lince PID1 se střídaly dva historické autobusy: harmonika Ikarus 280 (viz foto) a Škoda 706 RTO upravená na vyhlídkovou bez střechy. Přeprava linkou PID1 byla zdarma.
Národní den železnice 2025 v Nymburce, vyhlídková Škoda 706 RTO na zastávce u hlavního vlakového nádraží
Když už nám fotograf přinesl i tuto fotku s tabulkou označení lokomotivy, řekněme si, co to znamená, byť na Technetu se s tím nesetkáváme zdaleka poprvé. Jedná se o Kryšpínovo značení lokomotiv, které si zavedly ČSD nedlouho po svém vzniku a používaly ho do konce roku 1987. Písmeno na začátku značí trakci, pokud tam není (jako zde), jedná se o páru. První velká číslice je počet hnacích, respektive spřažených náprav. Druhá prozrazuje max. povolenou rychlost, když přičteme 3 a následně to vynásobíme 10 (zde to je 80 km/h). A třetí prozrazuje hmotnost na nápravu (nazývá se též nápravový tlak), jen se k ní musí přičíst 10 (zde to je 14 tun). První malá číslice (či první za tečkou) rozlišuje typ lokomotivy, pokud už dříve byl jiný se stejnými parametry (začíná se nulou, takže zde se jedná o druhý typ). To potom označuje tzv. řadu. Potom ještě následuje rozlišení lokomotivy v dané řadě. Zde tedy máme lokomotivu řady 354.1, konkrétně 95. kus. A ještě dodejme, že úzkorozchodné lokomotivy to měly trochu jinak.
A nyní ještě přesněji, byť velice stručně naťukneme v následující záplavě fotek některé z exponátů. Nejprve se podíváme na vozidla z množiny moderních, aby nám pak v té letité kráse nezapadla.
Horkou novinku ve vozovém parku Českých drah, vysokorychlostní lokomotivu Siemens Vectron nové generace s maximální rychlostí 230 km/h, slavnostně představili generální ředitel Českých drah Michal Krapinec (vlevo) a ministr dopravy Martin Kupka.
Součástí akce byly i ukázkové jízdy. Z Moravskoslezského kraje dorazil bateriový vlak, který na jedno nabití dokáže ujet až osmdesát kilometrů. Ale nenechte se mást, jedná se o jednotku elektrickou/bateriovou, ostatně pantograf na ní vidíte. Zkrátka na elektrifikovaných tratích jede jako klasická jednotka elektrická, přičemž je dvousystémová (pro obě naše trakční napájecí soustavy 25 kV 50 Hz a 3 kV DC). Baterie se jako zdroj elektrické energie použijí na tratích neelektrifikovaných nebo při ztrátě trakčního napájení na těch elektrifikovaných.
Po ranní prezentační jízdě přejela elektrická/bateriová jednotka do hlavního areálu konání NDŽ 2025.
Nákladní dopravce ČD Cargo během Národního dne železnice slavnostně odhalil lokomotivu Traxx Universal 3MS od výrobce Alstom.
Úspěšná spolupráce Alstomu a ČD Cargo je vizualizována speciální grafickou úpravou představeného exempláře lokomotivy Traxx Universal 3MS.
Železniční tratě na území Prahy a Středočeského kraje jsou dnes zahrnuty do systému PID (Pražské integrované dopravy). Zde vidíme motorový vůz Stadler Regio-Shuttle RS1, u ČD značený řadou 841, který dostal relativně nový kabát PID, tvořený plochami světle šedé a červené barvy.
V rámci Národního dne železnice 2025 představila Pražská integrovaná doprava i několik typů moderních autobusů ze své flotily. Zde vidíme tři z nich, zleva to jsou typy MAN LEÜ 330 Lion’s Intercity LE 12 (rok výroby představeného exempláře 2024), Iveco Urbanway 12M (2024) a Iveco Streetway 12M (2022).
Na akci měla Pražská integrovaná doprava dva stánky, tento druhý seznamoval návštěvníky s poptávkovou dopravou PID Haló. Tato služba umožňuje objednat si odvoz na zastávku či vlak v okolí. Díky tomu se pohodlně dostanete i z míst, kam běžně nejezdí pravidelné linky. Služba PID haló je zajišťována mikrobusy. Zde vidíme mikrobus Mercedes-Benz Sprinter 214 CDI.
Národní den železnice 2025. Elektrická/bateriová jednotka vyfocená na ranní prezentační jízdě. Vzadu o sobě dává vědět lokomotiva parní.
Národní den železnice 2025. Motorová lokomotiva CZ LOKO EffiShunter 1000, typ se vyrábí od roku 2016 a dosud bylo vyrobeno asi 55 kusů. Tento exemplář z roku 2024 je v barvách společnosti GJW Praha, která se zabývá (nejen) modernizací a stavbou železničních tratí.
Řadou 310 si po velké válce založené Československé státní dráhy označily lokomotivy původního rakouské řady 97 (kkStB 97). Tyto lokomotivy vyráběné od roku 1893 do roku 1908 v několika továrnách, vyráběla v letech 1900 až 1906 i První Českomoravská továrna na stroje, tím navíc začala výroba lokomotiv v Zemích Koruny české.
Oblíbené lokomotivy osobních vlaků a lehkých rychlíků, zejména pro svoji snadnou obsluhu a dobrou přechodnost. Původní rakouská konstrukce byla u nás postupně upravována a tyto lokomotivy jsme si vyráběli v několika sériích a modifikacích. Jejich rozšíření se odrazilo v přezdívce Všudybylka. Označení řady měly 354.1.
Mezi nejlepší československé parní lokomotivy patří řada 475.1, která vznikla krátce po válce a v provozu na našich drahách vydržela až do konce parní trakce na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. A protože to nebyla lokomotiva ledajaká, dostala i odpovídající přezdívku Šlechtična.
Po druhé světové válce vyráběná lokomotiva řady 433.0. Kvůli hojnému deponování na železničním uzlu Skalice nad Svitavou dostala přezdívku Skaličák.
Řada 464.2 představuje poslední typ parní lokomotivy vyvinuté pro ČSD. V Plzni vyrobili v roce 1956 dva kusy, které se sice při zkouškách u ČSD nadmíru osvědčily, ale kvůli plánovanému útlumu parní trakce již nedošlo k objednávce sériové výroby. Zelené zbarvení těchto lokomotiv stálo za jejich přezdívkou Rosnička.
Meziválečný motorák, kterému se podle věžové strojvůdcovské kabiny přezdívalo Věžák. Kromě netradičního vzhledu tento vůz zaujme například palubním telefonem (pro spojení průvodčího se strojvůdcem), planetovou převodovku bez spojky nebo reverzačním benzinovým motorem, který se točí podle toho, kterým směrem má vůz jet.
Legendární motorový vůz řady M131.1 vyráběný v letech 1948 až 1956. V pravidelném provozu tento typ někde vydržel až do roku 1984. Nejčastěji se mu přezdívalo Hurvínek.
Motorový vůz řady M152.0, od roku 1980 značený řadou 810, se stal nejpočetnějším trakčním vozidlem tehdejších Československých státních drah. V letech 195 až 1978 a 1981 až 1984 jich bylo pro ČSD vyrobeno úctyhodných 678 kusů. Z řady používaných přezdívek uveďme tu nejmilejší: Orchestrion.
Orchestrion v jiném zbarvení. Můžeme si také připomenout, že se nám zde rozmohl takový milý nešvar, kdy někteří strojvůdci začali dávat „svým“ vozidlům vlastní jména, která se začala objevovat na jejich čelech (myšleno čelech vozidel). Například tento konkrétní exemplář dostal jméno Šmudla, které je navíc vtipně vyvedeno tak, jako by ho psal nějaký skutečný šmudla.
Osobní drezína z roku 1970, vzniklá úpravou automobilu Warszawa 223. ČSD ji používaly ke kontrolám drážního svršku a inspekčním cestám. Přestavba automobilu na drezínu nabyla nic složitého. Stačilo víceméně nahradit kola za železniční, které se samozřejmě musely usadit do tzv. normálního rozchodu 1435 mm, a také instalovat pod podlahu speciální zvedák sloužící k otáčení vozidla do opačného směru. ČSD měly pravděpodobně šestnáct kusů těchto drezín, z toho 12 s karoserií sedan (viz foto) a čtyři s karoserií kombi.
Motorové lokomotivy řady T466.0 (po přeznačení řada 735), které lid od dráhy obdařil přezdívkami Pilštyk nebo Fujara, byly zpočátku dosti poruchové, ale postupně se trochu umoudřily a v kolektivu strojvedoucích se staly oblíbenými. Méně radosti z nich však měl personál v montérkách a s nářadím v rukou.
Motorová lokomotiva, známá pod přezdívkami Zamračená nebo Bardotka, platila za vskutku povedený produkt podniku ČKD. Zkonstruována byla pro zahájení masivního útoku proti parní trakci na neelektrifikovaných tratích ČSD. A i když se do tohoto úkolu o několik málo let později pustil s ještě větší silou i Brejlovec, význam této lokomotivy to nijak nesnižuje.
Ještě jednou ta samá lokomotiva. Na první pohled zaujme netradičními tvary čel, což se právě podepsalo na již uvedených přezdívkách.
Nejtěžšími motorovými lokomotivami z ČKD pro ČSD byly řady T669.0 a T669.1. Jednalo se o ekvivalent lokomotivy ČME3 určené pro export do SSSR a kvůli tomu se těm u ČSD přezdívalo Čmelák.
Čmelák je těžká posunovací lokomotiva, i když byl angažovaly také ve službě traťové.
Pro tuzemské potřeby se vyrobilo kolem 350 Čmeláků. Ne všechny tyto lokomotivy šly k ČSD, menší počet byl určen pro některé z velkých tuzemských průmyslových podniků v tzv. vlečkovém provozu.
Motorové lokomotivy Brejlovec a Kyklop, přezdívky jim padnou jako ulité.
Brejlovců bylo vyrobeno velké množství, přičemž se jednalo o více lokomotivních řad, které si ovšem z externího pohledu byly podobné jako vejce vejci.
Lokomotivy Brejlovec se staly doslova ikonami našich železnic. Někteří je považují za nejkrásnější motorové lokomotivy československé provenience.
Národní den železnice 2025, dieselový Brejlovec a vzadu elektrické Eso
Jediná vyrobená lokomotiva řady T499.0 (od roku 1988 podle nového značení řada 759) z roku 1974 se stala nejvýkonnější a nejrychlejší motorovou lokomotivou tuzemské konstrukce. Při jedné zkušební jízdě na cerhenickém okruhu dosáhla rychlosti 176 km/h a díky tomu je zapsána v již uzavřené tabulce rekordů československých lokomotiv jako nejrychlejší z motorových.
Elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud řady E458.1 byla určena primárně pro posun. Od starší řady E458.0 se liší především použitím tyristorové regulace výkonu. Lokomotivy se kromě posunu uplatnily v menším měřítku také ve vozbě nákladních a dokonce i osobních vlaků.
Řada ES499.0, od roku 1988 přeznačená na řadu 350, byla první dvousystémová elektrická lokomotiva ČSD. Mohla tedy jezdit po elektrifikovaných tratích v „horní i dolní polovině“ republiky, tzn. jak pod trakční napájecí soustavou stejnosměrnou 3 kV, tak pod střídavou 25 kV 50 Hz. Lokomotiva byla tak silná, že si vysloužila přezdívku Gorila.
Nostalgická jízda historického vlaku vedeného parní lokomotivou řady 354.1 zvanou Všudybylka
Národní den železnice 2025, prezentace Čmeláka na točně, aby se všem ukázal ze všech stran. I když vidět čmeláka zezadu... no budiž...
