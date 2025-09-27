Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.
Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...
Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.
Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...
Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...
Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...
Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali...
Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...
Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější...
Na konci září 1925 ještě na Moravě i v Čechách dozrával oves a jarní žito. Lidové noviny si všímaly, že zemědělci stále sklízejí, a připadalo jim zvláštní psát o žních tak pozdě. Vysvětlení však bylo...
Vědci přečetli genom modráska Polyommatus atlantica. Má 227 párů nepohlavních chromozomů a čtyři pohlavní. K čemu by létající potvoře taková podivnost mohla být?
Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...
Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce...
Námořní složka ozbrojených sil Spojených států změnila studijní plán svých pilotů. Pokud se chystají létat na stíhačkách F-18 nebo F-35, nepotřebují k získání kvalifikace odstartovat ani přistát na...
Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském...
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...
