Baví vás stavět modely letadel, tanků, lodí vlaků či vraků? Je vaší specializací tvorba působivých a pracných diorámat, která diváka přenesou do dramatického okamžiku? Soustředíte na dokonalou patinu...

NASA chce zahájit vývoj lunárních vozidel, která by měla astronautům začít sloužit v 30. letech 21. století. Již nyní NASA zvažuje návrhy hned tří firem, z nichž patrně příští rok vybere vítěze....

Nový způsob ukládání dat: do krychlového centimetru se vejde 1,85 TB

Čínští výzkumníci vypálili laserem informace do krystalické mřížky diamantu. Kromě vysoké hustoty by tento způsob skladování měl mít i další podstatnou výhodu. Vydrží miliony let.