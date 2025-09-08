Sodík místo lithia. Revoluční nabíjecí stanice funguje i v těžkých mrazech

Václav Nývlt
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Elektřinu umí dodávat i v -25 °C, nabíjet ji můžete v -15 °C. Unikátní vlastnosti lze využít všude tam, kde nabíjecí stanici nemůžete provozovat ve vyhřívaném prostoru.
Akumulátory na bázi lithia mají jedno výraznější omezení. Pokud promrznou pod 0 °C, zamezí řídící elektronika jejich nabíjení, protože by se články mohly poškodit. Limity jsou i při výdeji energie, tam se zpravidla udává limit kolem – 10 °C. Fungují i níže, ale využitelná kapacita rychle klesá.

To může být problém v zimních podmínkách, pokud nemůžete nabíjecí stanici provozovat nebo alespoň skladovat v temperovaném prostředí.

Společnost Bluetti na veletrhu IFA 2025 v Berlíně představila novinku nazvanou Pioneer Na, první nabíjecí stanici s akumulátory na bázi sodíku (odtud ona zkratka Na v názvu). Lze ji tak nabíjet i při -15 °C a zároveň z ní čerpat elektřinu i při -25 °C.

Šestnáct kilogramů těžká stanice má kapacitu 900 Wh a má zvládnout více než 4000 nabíjecích cyklů, po které kapacita neklesne pod 70%. Připojit můžete zařízení s trvalým příkonem 1 500 W, krátkodobě zvládne dodat i 2,25 kW. Nabíjet ji můžete výkonem 1 400 W ze zdroje střídavého proudu a až 500 Wattů proudem stejnosměrným – například z fotovoltaického panelu.

Nevýhoda sodíkových akumulátorů je zřejmá již z předchozího odstavce. Srovnatelný model s lithiovými články má kapacitu 2 070 Wh a dodává až zvládne dodat výkon 2 600 W.

Sodíková varianta tak dává smysl, pokud budete stanici provozovat v mrazivém prostředí. Pokud se s teplotami kolem nuly ani nepotká, klasická lithiová varianta je vhodnější volbou.

Na trh se Bluetti Pioneer Na dostane v listopadu, cenu výrobce zatím nezveřejnil.

Akční letáky
