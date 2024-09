1288× zde ukřižovali Ježíše. Prozkoumali jsme unikátní zázemí Spirály

Kruhová budova je součástí Výstaviště Praha od roku 1960, kdy se zde otevřelo unikátní kruhové panoramatické kino. To bylo v roce 1991 přestavěno na Divadlo Spirála a proslavilo se zejména muzikály – nejvíce legendárním Jesus Christ Superstar s Kamilem Střihavkou, Danem Bártou, Bárou Basikovou, Alešem Brychtou, Vilémem Čokem a dalšími. V roce 2002 budovu zalila voda a poničila všechny provozní technologie včetně pohyblivého kruhového jeviště. Od té doby je divadlo uzavřeno a několikrát mu hrozila demolice, která se však ukázala jako příliš nákladná. V roce 2021 tak začala rekonstrukce divadla do podoby „multižánrového kulturního prostoru“ s názvem Nová Spirála.

Ten se 3. října otevře. Zaujmout má i v kontextu střední Evropy unikátní kombinací technologií. Jeviště je rozděleno na vnitřní kruh a vnější prstenec, oba jsou nezávisle otočné i výškově nastavitelné. Vnitřní kruh je navíc rozdělen na tři segmenty, které lze vysouvat do výšky, nebo s nimi sjíždět do hlubin „podzemí“ divadla. Prostor je vybaven videomappingovým systémem, který lze použít jak na celé pódium, tak zavěšení kulisy, nebo projekční plochy na ochozech s hledištěm. Lze vytvořit kompletní 360° projekci. Návštěvníky má do děje vtáhnout i prostorový zvuk, který může v reálném čase reagovat i na dění na jevišti: herci a zpěváci mohou být vybaveni „trackery“ pro přesné sledování polohy a tato data lze využít jak při míchání zvuku, tak pro osvětlení scény.

My jsme za doprovodu šéfa technického oddělení Jana Lepši exkluzivně prozkoumali zrekonstruovaný prostor od „sklepa“ po střechu a v bohaté komentované fotogalerii vám vše ukážeme a vysvětlíme.