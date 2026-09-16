Patnáct dní práce a spousta drátů
Na začátku byl podle videa obyčejný mrtvý krab. Jeho krunýř ale neskončil v odpadu. Čínský nadšenec jej rozebral a postupně dovnitř zabudoval mechanické a elektronické součástky, které původně nehybnou schránku znovu rozpohybovaly.
Krátké video zachycující vznik projektu se rychle začalo šířit na sociálních sítích. Podle příspěvků, které ho sdílely, strávil autor stavbou 15 dní. Výsledkem je pohyblivý model v kyberpunkovém stylu, který využívá skutečný krabí krunýř jako vnější schránku.
Na záběrech jsou vidět dráty, kovové části a mechanismy ukryté mezi částmi krunýře. Robot dokáže pohybovat nohama i klepety, takže při pohledu z dálky působí chvílemi až nepříjemně živě.
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Napůl krab, napůl stroj
Nejde přitom o robota, který by napodoboval vzhled kraba pomocí plastového nebo kovového těla. Tvůrce použil přímo biologickou schránku zvířete a mechaniku zabudoval dovnitř.
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Právě spojení skutečného krunýře s odkrytými dráty a kovovými díly dodává výsledku vzhled, který uživatelé sociálních sítí přirovnávají ke kyberpunkovým filmům nebo Terminátorovi. Projekt se objevil také na profilech zaměřených na robotiku a technologické kuriozity.
Na žádnou převratnou technologii ale nejspíš nekoukáme. Jde především o DIY projekt a mechanickou kuriozitu, která spojuje skutečný krabí krunýř s elektronikou a robotickými součástkami.
Internet dostal svého robokraba
Video se během několika dní rozšířilo mezi fanoušky robotiky po celém světě. Příspěvek Erena Chena, který na síti X sdílí novinky ze světa robotiky, překročil 600 tisíc zhlédnutí a získal kolem pěti tisíc lajků.
A autor zřejmě ještě úplně neskončil. Chen následně uvedl, že pracuje také na způsobu, jakým by se měl robokrab pohybovat. Pokud tedy první verze vypadá jako něco z filmové laboratoře, další může být ještě o něco znepokojivější.
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