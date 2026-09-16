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Mrtvý královský krab se postavil na nohy. Kutil mu namontoval motory

Natálie Brabcová
  4:00
Mrtvý královský krab dostal dráty, šrouby a mechanické součástky. Čínský kutil podle virálního videa strávil patnáct dní jeho proměnou v bizarního robota, který znovu pohybuje klepety i nohama. Výsledek vypadá, jako by utekl z laboratoře doktora Frankensteina.

Patnáct dní práce a spousta drátů

Na začátku byl podle videa obyčejný mrtvý krab. Jeho krunýř ale neskončil v odpadu. Čínský nadšenec jej rozebral a postupně dovnitř zabudoval mechanické a elektronické součástky, které původně nehybnou schránku znovu rozpohybovaly.

Krátké video zachycující vznik projektu se rychle začalo šířit na sociálních sítích. Podle příspěvků, které ho sdílely, strávil autor stavbou 15 dní. Výsledkem je pohyblivý model v kyberpunkovém stylu, který využívá skutečný krabí krunýř jako vnější schránku.

Na záběrech jsou vidět dráty, kovové části a mechanismy ukryté mezi částmi krunýře. Robot dokáže pohybovat nohama i klepety, takže při pohledu z dálky působí chvílemi až nepříjemně živě.

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Napůl krab, napůl stroj

Nejde přitom o robota, který by napodoboval vzhled kraba pomocí plastového nebo kovového těla. Tvůrce použil přímo biologickou schránku zvířete a mechaniku zabudoval dovnitř.

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Právě spojení skutečného krunýře s odkrytými dráty a kovovými díly dodává výsledku vzhled, který uživatelé sociálních sítí přirovnávají ke kyberpunkovým filmům nebo Terminátorovi. Projekt se objevil také na profilech zaměřených na robotiku a technologické kuriozity.

Na žádnou převratnou technologii ale nejspíš nekoukáme. Jde především o DIY projekt a mechanickou kuriozitu, která spojuje skutečný krabí krunýř s elektronikou a robotickými součástkami.

Internet dostal svého robokraba

Video se během několika dní rozšířilo mezi fanoušky robotiky po celém světě. Příspěvek Erena Chena, který na síti X sdílí novinky ze světa robotiky, překročil 600 tisíc zhlédnutí a získal kolem pěti tisíc lajků.

A autor zřejmě ještě úplně neskončil. Chen následně uvedl, že pracuje také na způsobu, jakým by se měl robokrab pohybovat. Pokud tedy první verze vypadá jako něco z filmové laboratoře, další může být ještě o něco znepokojivější.

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