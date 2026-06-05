náhledy
Vypadá to jako hybrid ždímačky prádla a míchačky betonu, ale je to jeden z mnoha produktů, kterými značka Mova cílí na majitele domácích mazlíčků. Přinášíme to nejzajímavější z pražského představení.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kočičí záchod LR10 Prime díky senzorům pozná přítomnost zvířete a spustí odvětrávání skrz filtry, které mají zachytit nepříjemné pachy. Zároveň když kočka toaletu opustí, rozpráší deodorant.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Poté, co kočka vyrazí pryč, se začne vnitřek bubnu otáčet a exkrementy shrábne z kočkolitu a nechá je propadnout do igelitového sáčku…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
…v šuplíku ve spodní části toalety. Nádoba má vystačit až na patnáct dní defekace.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pokud je na vás a vaši kočku předchozí model s kabinou MeowBionic (fakt jí tak říkají) přece jen trochu „overkill“, můžete pořídit jeho skromnější variantu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ta je sice bez deodorantu a odsávání, ale bobky skončí tam, kde mají.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A pokud by se kočka náhodou vyprázdnila do bazénu, Mova nabízí i řadu čisticích robotů do bazénu…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
…od malých po velké. Podle výrobce si poradí jak s jemnými usazeninami, tak třeba s napadaným listím a řasami.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mezi „produkty pro mazlíčky“ patří i čistička vzduchu Puris P10, která má ze vzduchu odstranit jak jemné části srsti, tak i prach a alergeny.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na české prezentaci značky nás zaujal dávkovač žrádla NutriPal 10 Ultra, který zároveň pomocí kamery pomůže udržet přehled o dění v domácnosti, případně můžete kočku pozorovat při jídle.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zároveň je vybaven sedmidenním dávkovačem léků. Což funguje za předpokladu, že zvíře medikamenty z mističky sní a že máte doma jen jedno.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mova na českém trhu nabídne i „telefon pro mazlíčky“ SureTrack Pro. Pomocí GPS a LTE můžete sledovat, kde se zvíře nachází.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zároveň mu můžete hlasově zavolat a mluvit na něj. Pomocí naučeného „panáčkování“ může zvíře naopak zavolat i vám.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A to je V70 Ultra Complete. Dokáže překonat až 9 centimetrů výškového rozdílu (musí jít o dva schody za sebou, první do 4,8 a druhý do 4,2 centimetru) a umí čistit i při krajích a částečně pod nábytkem.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zametátko totiž umí vysunout až o 12 centimetrů, mop až o 17 centimetrů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jeho kamera a vestavěná výpočetní síla umí rozpoznávat objekty, i když to bylo jen demo pro prodejce. Ukazuje to ale schopnosti zařízení.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle je Z200, ruční vysavač s výkonem 180 W a 1,2l nádobou na odpad.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ruční parní čistič s rotačním válcem X5 Pro Steam čistí párou o teplotě až 200 °C…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
…přičemž mopový kartáč poté sám vypere vodou o teplotě až 90 °C a následně usuší.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mova na podzim nabídne i multi-tool 3D tiskárnu Palette 300 s externím podavačem až šesti filamentů s vestavěnou sušičkou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tiskárna má být díky spoustě senzorů pro automatickou kalibraci a nastavení velmi snadná na obsluhu. A také má dvanáct trysek pro souběžný tisk z různých materiálů a barev.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz