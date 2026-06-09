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Královské kadění pro kočku, telefon pro psa. Mova nenabídne jen vysavače

Václav Nývlt
Vypadá to jako hybrid ždímačky prádla a míchačky betonu, ale je to jeden z mnoha produktů, kterými značka Mova cílí na majitele domácích mazlíčků.
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Témata: vysavač, kočka

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