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KVÍZ: Poznáte lokomotivu na poštovní známce? Vyhrajte cestovní vouchery ČD
V červnovém výherním železničním kvízu je vaším úkolem poznat lokomotivy na poštovních známkách. A protože na řadě z nich je přímo uvedeno i označení lokomotivní řady podle Kryšpína, zaměříme se na...
Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....
Pilot musí potlačit sám sebe. A který stroj je těžké sehnat? Šéf letecké show vypráví
Co obnáší příprava leteckého dne s účastí historických válečných letadel, ale i soudobých stíhaček? Mladá Boleslav si letos připomíná sté výročí sportovního létání. Kulatou patnáctku oslaví letos i...
Královské kadění pro kočku, telefon pro psa. Mova nenabídne jen vysavače
Vypadá to jako hybrid ždímačky prádla a míchačky betonu, ale je to jeden z mnoha produktů, kterými značka Mova cílí na majitele domácích mazlíčků.
Apple na největší akci roku představil novinky v operačních systémech a AI
Společnost Apple si na pondělní podvečer středoevropského letního času vyhradila termín pro představení nálože svých novinek. Tradičně tak zahajuje svou vývojářskou konferenci WWDC (Worldwide...
Co jsou dva jasné body na obloze, které se nyní přibližují k sobě
Možná i vám při pohledu na oblohu večer a v noci trochu vrtá hlavou, co mohou být ty dva jasné body, které se v průběhu dní k sobě pomalu přibližují. Vypadají jako dvě hvězdy, ale není to tak.
Velká změna k lepšímu? Dřív bylo ukládání dat vidět i cítit
Za poslední čtyři dekády se způsob, jakým se uchovávají data, změnil k nepoznání. To, co se kdysi vešlo na několik disket uložených v šuplíku, dnes zabírá terabajty prostoru rozprostřeného mezi...
Přeletěli oceán v balonu. Atlantik Explorer úspěšně přistál v Lucembursku
Vodíkem plněný balon Atlantic Explorer s tříčlennou posádkou zvládl přelet Atlantského oceánu a bezpečně přistál v Lucembursku.
Mládím proti dešti. Před 100 lety zaplnilo Strahov 15 tisíc studentů
Ještě ráno se zdálo, že velká slavnost skončí fiaskem. Po celodenním dešti se strahovské sletiště proměnilo v bahniště a organizátoři jen těžko hledali důvody k optimismu. Nakonec se však 6. červen...
Lanovka na Petřín se rodila už čtyřikrát. Dvakrát ji „zabily“ deště
U příležitosti obnovení lanovky na Petřín se podívejme na řadu výjevů z její zajímavé historie. Lanovka současná, u které by mělo dojít k zahájení zkušebního provozu s cestujícími na přelomu léta a...
High-tech míč pro nadcházející fotbalové MS pomůže rozpoznat ofsajd i hru rukou
Mistrovství světa ve fotbale se stává nejen přehlídkou jednoho z nejpopulárnějších sportů na světě, ale i techniky, která pomáhá dodržovat pravidla. Pomocníci rozhodčích jsou stále častěji přítomni...
Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti
Rok 1926 přinesl Československu řadu živelních pohrom a ani začátek června nepřinesl úlevu. V sobotu 5. června zasáhly české země mimořádné deště, které místy přerostly v ničivé průtrže mračen.
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Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší
Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...
Posádka ISS dostala pokyn ukrýt se v lodi, zatímco se opravoval ruský modul
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS dostala v pátek odpoledne SELČ podle NASA pokyn ukrýt se v lodích a připravit se na možnou evakuaci, ruští kosmonauti se mezitím snaží opravit únik vzduchu....