Známá periodická výstava automobilových veteránů Retromobile, která má tradičně své místo na pařížském Výstavišti Porte de Versailles, slaví kulatých 50 let své existence. Jedna z výstavních sekcí letošního významného ročníku je věnována dílu automobilového génia Ettore Bugattiho. A právě při této příležitosti je na Retromobile 2026 vystaven i jediný dochovaný exemplář motorového vozu Bugatti. Ten je jinak exponátem největšího železničního muzea na světě Cité du Train (dříve Musée Français du Chemin de Fer), které najdeme v Mylhúzách (Mulhouse).
Podrobnější článek o motorácích Bugatti, kde se dočtete více o cestě k nim, o jejich historii i technickém řešení, byl na Technetu publikován v roce 2024:
|
Když přišel Bugatti s luxusním propadákem, zachránil situaci motorákem
Zde si jen řekněme, že celkem bylo vyrobeno 78 motorových vozů čtyř různých provedení a k tomu ještě 3 dvouvozové motorové jednotky a 7 třívozových motorových jednotek. Vznik těchto motoráků má na svědomí Velká hospodářská krize, kdy firmě zbyly nevyužité výkonné motory, které si vyrobila pro plánovanou výrobu rozměrově výraznějších a ještě více luxusnějších automobilů Bugatti Royale. Obecně u takových vozů předmětná automobilka zpravidla dodala kompletní podvozek, na který potom ušila karoserii specializovaná karosárna podle přání zákazníka.
Z původně plánovaných pětadvaceti Bugatti Royale jich bylo nakonec vyrobeno jen sedm, ale prodat se podařilo pouze tři. Krize donutila šetřit i nejbohatší, ostatně Bugatti Royale bylo šestkrát dražší než tehdy nejdražší Rolls-Royce. Zkrátka i pro nejbohatší to tenkrát byla nejistá sezona. A když už jsme u toho, tak i zde musíme vyzdvihnout zlatý prciny, protože jeden z trojice kupců nejdražší bugatky byl německý gynekolog Joseph Fuchs.
Více informací o konkrétním motoráku dobového evidenčního čísla ZZy 24408, jak se ocitl na výstavě, proč se mu říká prezidentský, také něco o jeho technickém řešení, ale trochu i o celé množině těchto drážních vozidel Bugatti, nabízí následující fotogalerie.