Na světové výstavě autoveteránů všechny převálcoval motorový vůz Bugatti

Radek Folprecht
Nejprestižnějším exponátem výstavy Retromobile 2026 je železniční motorový vůz Bugatti, titulovaný prezidentský. Milovníci automobilů o tom mohou vést spory, mohou s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu mohou dělat.

Známá periodická výstava automobilových veteránů Retromobile, která má tradičně své místo na pařížském Výstavišti Porte de Versailles, slaví kulatých 50 let své existence. Jedna z výstavních sekcí letošního významného ročníku je věnována dílu automobilového génia Ettore Bugattiho. A právě při této příležitosti je na Retromobile 2026 vystaven i jediný dochovaný exemplář motorového vozu Bugatti. Ten je jinak exponátem největšího železničního muzea na světě Cité du Train (dříve Musée Français du Chemin de Fer), které najdeme v Mylhúzách (Mulhouse).

Podrobnější článek o motorácích Bugatti, kde se dočtete více o cestě k nim, o jejich historii i technickém řešení, byl na Technetu publikován v roce 2024:

Když přišel Bugatti s luxusním propadákem, zachránil situaci motorákem

Zde si jen řekněme, že celkem bylo vyrobeno 78 motorových vozů čtyř různých provedení a k tomu ještě 3 dvouvozové motorové jednotky a 7 třívozových motorových jednotek. Vznik těchto motoráků má na svědomí Velká hospodářská krize, kdy firmě zbyly nevyužité výkonné motory, které si vyrobila pro plánovanou výrobu rozměrově výraznějších a ještě více luxusnějších automobilů Bugatti Royale. Obecně u takových vozů předmětná automobilka zpravidla dodala kompletní podvozek, na který potom ušila karoserii specializovaná karosárna podle přání zákazníka.

Z původně plánovaných pětadvaceti Bugatti Royale jich bylo nakonec vyrobeno jen sedm, ale prodat se podařilo pouze tři. Krize donutila šetřit i nejbohatší, ostatně Bugatti Royale bylo šestkrát dražší než tehdy nejdražší Rolls-Royce. Zkrátka i pro nejbohatší to tenkrát byla nejistá sezona. A když už jsme u toho, tak i zde musíme vyzdvihnout zlatý prciny, protože jeden z trojice kupců nejdražší bugatky byl německý gynekolog Joseph Fuchs.

Více informací o konkrétním motoráku dobového evidenčního čísla ZZy 24408, jak se ocitl na výstavě, proč se mu říká prezidentský, také něco o jeho technickém řešení, ale trochu i o celé množině těchto drážních vozidel Bugatti, nabízí následující fotogalerie.

Přeprava motorového vozu Bugatti na výstavu Retromobile 2026
Motorový vůz Bugatti na výstavě Retromobile 2026
Motorový vůz Bugatti na výstavě Retromobile 2026, doprovodná fotografická dokumentace
Motorový vůz Bugatti na výstavě Retromobile 2026
Motorový vůz Bugatti na výstavě Retromobile 2026
32 fotografií

30. ledna 2026

