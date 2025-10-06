Expozice této „inženýrské odysei“ se neobejde bez základních kulis, které i laikovi snadno napovědí, že nejde jen o pouhý motor, ale o příběh celé řady nadaných techniků několika generací. Zmíněnými kulisami budou – jak jinak – dnes už legendární letadla. Začněme u kunovické perly, dvoumotorového stoje L-200 Morava.
„V roce 1956 vrcholilo období výroby technicky zdařilého a komerčně úspěšného malého pětimístného letadla L-200 „Morava“. Tým konstruktérů podniku LET v Kunovicích, vedený hlavním konstruktérem Ing. Ladislavem Smrčkem, byl postaven před úkol vyvinout jeho následovníka. Byly zahájeny vývojové práce na letadle L-300, které mělo být svými výkony plně srovnatelné s tehdy obdobnými typy ve světě.
Fotografie z dávnověku Leteckého muzea v Kunovicích (tehdy působícího pod názvem Slovácké letecké muzeum). Jedná se o pohled do počátku 80. let, tehdy muzeum stále sídlilo v areálu podniku LET Kunovice. Vystavená letadla jsou Aero Ae-145 (OK-PHI), Let L-200D Morava (OK-RFS), Aero L-29 Delfin ve fiktivním zbarvení (0113), Let XL-410 Turbolet (OK-ZKA, čtvrtý prototyp L-410) a za ním se ukrývá Aero L-29A Delfin Akrobat.
Současně se v podniku Motorlet začalo pracovat na studii turbovrtulového motoru o výkonu 338 kW (460 k), požadovaného konstruktéry projektovaného letadla,“ vzpomínal v roce 2002 Ing. Josef Kubeš, tehdejší inženýr vývojové základny Motorletu (dříve Závody Jana Švermy n.p. Praha a ještě dříve Továrna Walter v pražských Jinonicích).
Nacházíme se v době, kdy se vývoj nejen v oblasti letectví podřizoval taktovce Sovětského svazu a představa dopravního letounu pro pět cestujících včetně pilota příliš nekorespondovala s potřebami obrovské země s nerozvinutou infrastrukturou.
„Také v Motorletu byly práce na projektu turbovrtulového motoru výrazně omezeny a po čtyřech letech byly v roce 1962 další vývojové práce na motoru XM601 v Motorletu přerušeny. Vývojové kapacity tohoto jediného čs. výrobce turbínových leteckých motorů byly v tomto období zaměřeny především na vývoj proudového motoru M701 pro cvičný letoun L-29 ‚Delfín’,“ vzpomíná Josef Kubeš.