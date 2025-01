Vyberte nejhezčí z modelářských výtvorů, které jste nám poslali

Pět nejlepších, vámi vybraných modelů vyhraje níže uvedenou knihu. Hodnotit bude možné do soboty 18. ledna včetně.

KNIHA: Příběh prvního obřího dopravního letadla v dějinách lidstva a jeho pilota zdroj: JOTA

V neděli 19. ledna představíme druhou galerii, která bude rovněž výherní. Tento týden (12. až 18. ledna) se soutěží o knihu Slavomír Pískatý – 20 let kapitánem Jumbo Jetu.

Jak uvádí anotace knihy: „Legendární americké dopravní letadlo B-747 a jeho první český kapitán, bývalý vojenský letec ČSLA Slavomír Pískatý (narozen 23. května 1958). Jak k sobě našli cestu? Proč má ikonický letoun na trupu onen nezaměnitelný hrb? Co všechno Jumbo Jet uveze? (...) Slavomír Pískatý poznal Jumbo Jet do posledního šroubku. Z kapitánského křesla Korean Air mu velel 20 let, nalétal s ním 16 000 z celkových 25 000 hodin své letecké kariéry. (...) Součástí knihy je také originální rozkládací schéma přístrojové desky a ovládacích panelů letadla B-747.“