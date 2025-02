Model Tatry T813 vznikal dva a půl roku, práce se někdy protáhly až do rána

Modelářské příběhy otevřeme modelem vojenského nákladního vozu Tatra T813, o který se s námi podělil Jan Opletal.

Proč jste si vybral právě model Tatra T813?

Od dětství jsem toužil stavět modely aut, ale byly jsme čtyři sourozenci a muselo se pracovat doma. Na koníčky nebyl čas, ani peníze. Následně jsem měl sám děti a teprve až vyrostly, mohl jsem si začít plnit svůj první sen a ten byl jasný, moc se mi líbila právě vojenská osmikolová Tatra T813. Důvodem je jednoduše podvozek Tatry a v osmikolovém provedení je to prostě něco neskutečného. Osobně jsem volil T813, protože se mi líbila více, než ještě dnes používaná T815.

Jak dlouho trvala stavba?

Stavba modelu mi zabrala cca dva a půl roku, přičemž přes léto jsem se snažil získávat podklady a v zimě se zavřel do dílny a stavěl dlouho do noci, někdy i do rána (především o víkendech).

Co bylo na stavbě nejvíce náročné?

Na stavbě modelu, který chcete udělat co nejvíce reálný, je náročné prakticky vše. Úplným základem je výkresová dokumentace, která se dá sehnat někdy na internetu, jinak musíte do muzea Tatry. Já měl to štěstí, že když jsem se rozhodl pro stavbu a šel si za svým cílem, poznal jsem člověka, který již zkušenosti se stavbou modelů měl. Samozřejmě stavíte na koleně, a proto se postupně naučíte pájet a spojovat mosazné plechové díly (je třeba mít plynovou pájku, která dodává vysokou teplotu), tmelit, brousit, lakovat, a to v době, kdy 3D tisk byl jen pro vyvolené. Takže já třeba na modelu použil z 3D tisku pouze lemy blatníků kabiny, vše ostatní ABS plotny řezané vodním paprskem a vrstvené v různých tloušťkách na sebe. Složitý byl samozřejmě podvozek, dělaný společně s kamarádem, dotažený k maximální dokonalosti. Určitě velký dík patří tchánovi, který oživil model osvětlením. Elektro je pro mě něco, co nechávám odborníkům.

Bylo něco, co vás během stavby překvapilo?

Co mě překvapilo? Asi nic, protože jsem dopředu věděl, že to je první můj model a bude to projekt na dlouhé měsíce, což se potvrdilo. Co si nevyrobíte sám, musíte hledat na internetu, zjistit kdo už něco podobného dělal a případně vám je schopen díl na základě výkresu vyrobit. Modelařina je koníček, nedá se na ní vydělat, musí bavit. Model již v roce 2019, kdy jsem ho stavěl, tak bez práce, jen na materiálu a výrobě dílů vyšel na 110 tisíc Kč, a to mě vlastně překvapilo. Na druhou stranu, kdo si hraje, nezlobí...

Na jakém dalším modelu pracujete?

Dneska si dovolím tvrdit, že jsem jim zkušený modelář, především návrhů ve 3D a tištěním kompletních RC modelů ve velikostech cca 1:12-1:14. Věnuji se závodním speciálům pro Dakar. Nyní dokončuji po dvou letech rovnou tři RC modely (Dakar MB Zetros 4×4 2019, Tatru 4×4 Loprais 1987 a Defendera v měřítku 1:10). A protože čekám čtvrté vnouče, tak prostě doma musejí být čtyři RC modely, aby se nedohadovala.