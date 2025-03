Neuvěříte, z čeho všeho je vyrobený tento funkční model náklaďáku Pragy V3S

„Stavba mi trvala něco přes rok, nevěnoval jsem se tomu úplně každý den, ale jen pár dní do týdne a během dovolených. V3S se mi líbila už od dětství, je to ikonické auto, tak jsem se rozhodl, že by bylo fajn mít model,“ vysvětluje modelář Peter Kozák.

V článkovém videu je prezentováno výsledné fungování modelu. Jeho stavbu z nejroztodivnějších materiálů si popíšeme na fotkách v této bohaté galerii:

Pokud byste si chtěli ověřit své znalosti tohoto legendárního nákladního automobilu v měřítku 1:1, zkuste tento kvíz. Případné skuliny ve vědomostech pak lze zacelit prostřednictvím tohoto instruktážního filmu: