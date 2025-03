Rodil se 240 hodin. Model vagonu metra vznikl jako vzpomínka na hezké časy

Jak dlouho trvala stavba?

Model jsem vytvářel ve volném čase. Nejprve jsem vymodeloval v 3D programu stavebnici, kterou jsem následně zhotovil na 3D tiskárně. To mi trvalo nejvíc času, asi čtyři měsíce. Všechny součástky se pak tiskly asi 240 hodin. Samotná stavba modelu zabrala jen několik hodin.

Proč jste si vybral právě tento model?

Nápad na tvorbu tohoto modelu přišel od mojí ženy, pro kterou bylo metro Ečs symbolem doby, kdy studovala v Praze. I pro mě má tento vůz nostalgický význam. Tak jsem se do toho pustil.

Co bylo na stavbě náročné?

Nejprve se mi nedařilo sehnat podklady k metru Ečs, třeba nějaké typové výkresy. Nakonec jsem z větší části vyšel z knihy Elektrické vozy Ečs aneb Průkopníci v pražském metru od autorů Roberta Mary, Davida Prosického a kolektivu. Se samotným modelováním jsem žádné problémy neměl. Během 3D tisku jsem musel některé části předělávat, aby se dal model dobře vytisknout a složit.

Bylo něco, co vás během stavby překvapilo?

Vždycky mě překvapí a zároveň těší, jak model postupně roste a jak je ve skutečnosti velký. Model vozu metra Ečs má v měřítku 1:25 na délku 85 cm. Stavět takový velký model je fajn zážitek. Když se výsledné dílo podaří, je to třešnička na dortu, ale samotná stavba a tvorba modelu je to, co mě na tomto druhu modelaření nejvíc baví.