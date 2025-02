Model slavného Lightningu je dotažený do detailu. Nechybí ani poutací pásy

Jak dlouho trvala stavba?

Když pominu přestávky na odskok k jinému modelu, stavba trvala přibližně 7 měsíců pozvolného tempa – v modelařině se nevyplácí spěchat.

Proč jste si vybral právě tento model?

Tento model jsem začal v době, kdy jsem měl nutkání postavit něco, co jsem ještě nikdy nestavěl. Věnuji se primárně letounům druhé světové války a legendární P-38 Lightning mi přišel jako skvělá výzva, kterou jsem dosud nezkusil. Navíc jsem si mohl vybrat kamufláž v barvách Neutral grey a Olive drab, která se mezi modeláři obecně považuje za příležitost být skutečně kreativní v realistickém znázornění opotřebení povrchu. Zkušenosti ze stavby se mi pak budou hodit pro chystanou B-17F „Memphis Belle“.

Co bylo na stavbě náročné?

Stavebnice Tamiya v měřítku 1:48 je perfektní a nemá chybu v žádném ohledu! Však nebyl bych to já, kdybych si nepřikoupil nějaké doplňkové sety. Použité doplňky tradičně vyrobil Eduard Model Accessories – konkrétně jsem použil sadu Look (palubní deska), leptané díly, resinové hlavně zbraní, kola, turbodmychadla, povrchové nýty a bronzové nohy podvozku. Od firmy HGW jsem ještě přidal poutací pásy z mikrotextilního materiálu. Přestože kvalita dílů, jak ze stavebnice, tak těch doplňkových, byla vysoká, občas jsem se s něčím musel poprat, aby vše správně sedělo dohromady.

Model jsem klasicky barvil stříkací pistolí. Použil jsem barvy od výrobce Gunze (řady Mr. Color a Hobby Color), místy nahrazené odstíny Tamiya. Menší detaily jsem barvil barvami Vallejo, patinu jsem převážně vytvářel olejovými barvami Koh-i-Noor Prague Colors. V menší míře jsem použil i pigmenty Vallejo a Mig Productions.

Bylo něco, co vás během stavby překvapilo?

Občas mě překvapí stavební postupy výrobce Tamiya – obecně jsou na nejvyšší úrovni, co se přesnosti týče, ale ne vždy jsou nejpřívětivější. Například pokud bych podle návodu instaloval vzpěry nebo samotné nohy podvozku ještě před barvením, zcela jistě bych je dříve či později ulomil. Je proto dobré si stavební kroky upravit tak, aby celý proces probíhal co nejhladčeji a bez zbytečných komplikací.

Zmínil byste nějakou zajímavost nebo vlastní úpravu?

V podvozkových šachtách je celkem dost olověných drátků imitujících různá vedení provozních kapalin. Měl jsem obavu, že závaží ve stavebnici nebude stačit, proto jsem do přídě přidal trochu olova, abych měl klidný spánek s jistotou, že model nebude přepadávat a bude stát stabilně na všech třech kolech.

Na čem dalším pracujete?

V nejbližší době to bude F-4B Phantom II.