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Fotbalista anglické reprezentace Jude Bellingham s míčem Trionda | foto: Adidas

Roman Všetečka
Mistrovství světa ve fotbale se stává nejen přehlídkou jednoho z nejpopulárnějších sportů na světě, ale i techniky, která pomáhá dodržovat pravidla. Pomocníci rozhodčích jsou stále častěji přítomni na mnoha sportovištích a sportovních disciplínách, není se tak co divit, že se šíří i do kopané.

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My se budeme věnovat míči, který je pro nadcházející fotbalové mistrovství světa speciální hned z několika hledisek.

Můžeme začít tím, jak se jmenuje. Byl totiž pojmenován Trionda, což je složenina ze slova Tri, které je pochopitelné i v Česku a odkazuje na tři pořádající státy. Druhá část slova Onda, pak ve španělštině znamená vlnu a může tak odkazovat na tzv. mexickou vlnu, i když se ve španělštině řekne la Ola. I proto byl asi vybrán zrovna španělský název, i když se v pořádající Kanadě hovoří anglicky a francouzsky, v USA anglicky a jen v Mexiku španělsky.

Systém v Triondě vydrží na jedno nabití fungovat až šest hodin a dobíjí se bezdrátově.

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