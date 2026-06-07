My se budeme věnovat míči, který je pro nadcházející fotbalové mistrovství světa speciální hned z několika hledisek.
Můžeme začít tím, jak se jmenuje. Byl totiž pojmenován Trionda, což je složenina ze slova Tri, které je pochopitelné i v Česku a odkazuje na tři pořádající státy. Druhá část slova Onda, pak ve španělštině znamená vlnu a může tak odkazovat na tzv. mexickou vlnu, i když se ve španělštině řekne la Ola. I proto byl asi vybrán zrovna španělský název, i když se v pořádající Kanadě hovoří anglicky a francouzsky, v USA anglicky a jen v Mexiku španělsky.
Systém v Triondě vydrží na jedno nabití fungovat až šest hodin a dobíjí se bezdrátově.