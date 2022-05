Letoun, na kterém se učili létat naši piloti RAF, se vrací do Česka

O historii letounu Miles Magister jsme již psali v tomto článku z roku 2019, kdy se letoun dostal do Česka a připravoval se na odlet k opravám do dílen v Anglii. S pilotem Richardem Santusem jsme se nedávno potkali i v našem Technet podcastu, kde kromě dalších témat opět přišla řeč i na tento jedinečný aeroplán, na kterém se prokazatelně učili létat i někteří čeští letci RAF.

Zkušeného pilota historických letadel i privátních jetů se nám nyní podařilo zastihnout těsně před odletem do Anglie, kde bude zrekonstruovaného Milese Magistera vyzvedávat k letu zpět do Česka. Cestu unikátního stroje budeme sledovat.

Jak dlouho byl letoun na opravách v Anglii?

30. listopadu 2019 letoun odletěl do Anglie, kvůli závadě se zdržel na cestě. Takže se do Anglie dostal až 7. prosince 2019. Nakonec jsme se rozhodli, že z původní, řekněme střední opravy, se rekonstrukce udělá opravdu od podlahy. Ten aeroplán si to zaslouží. To trvalo dva a půl roku, do března 2022, kdy se ukončily práce. Pak následovalo papírování, které skončilo teprve nyní, kdy nám vydali tzv. Permit to fly (povolení k letu).

Co všechno se na letounu dělalo?

Největší strašák byla dřevěná konstrukce, lepená kaseinem. To je přírodní lepidlo na bázi mléčných proteinů. To je samo o sobě nesmrtelné, pokud se do něj nedostane vlhkost. Proto všechny zkušenosti s Magistry v Anglii byly strastiplné. V tamním vlhkém prostředí žádný nepřežil. Ty, které tam létají, tak byly zpola nebo úplně postavené znova kolem výrobního štítku. Štěstí našeho magisteru bylo, že byl v roce 1946 exportován do Argentiny, kde je sucho a lepené spoje zůstaly zachované. To bylo největší překvapení a celá Anglie si z toho sedla, lidově řečeno, na zadek.

Na letišti Podhořany na Chrudimsku se uskutečnil první let letadla Miles M14A Magister Mk.I. na území České republiky.

Základní skelet je v původním stavu. Jen některé překližkové panely se musely vyměnit, protože byly nasáklé olejem. Dále podlahy v pilotních prostorech, měnil se spodní potah trupu. Horní potah křídel nasáklý nebyl, ale už byl zvlněný. Dále pak nová plátna, nový lak, generálka motoru a kompletní revize všeho.

Kolik nyní je na světě magisterů?

Letuschopných je pět včetně našeho. V sobotu 14. května se všech pět magisterů schází na letišti Old Warden v Anglii. Pravděpodobně se to už nikdy nestane. Náš magister totiž pak odlétá do Čech a je otázkou, jak na tom budou v průběhu let ty ostatní, jestli se třeba z nich nestanou statické exponáty. A že by se nějaký další zprovoznil je velmi nepravděpodobné. Musel by se znovu postavit a stavět letadlo tohoto typu je příšerně nákladná a hlavně vleklá záležitost.

Stroj vyrobený v Anglii roku 1938 sloužil za druhé světové války jako cvičný letoun pilotům RAF.

Budete ho ještě nějak zalétávat před odletem přes La Manche?

Letadlo už má po záletu. Velice důkladném. Byla série zkušebních letů. Bylo dáno, v jakých hodinových intervalech se má co létat, dále jsme pak létali, abychom změřili spotřebu. Prostě aby byla jistota, že závady se nevyskytují a aspoň ten kanál (La Manche pozn. red.) přeletí bez závady.

Letoun pilotoval Richard Santus (na snímku).

Předpokládám, že právě La Manche je kritický úsek celé trasy.

Je to myslím jediný kritický okamžik, protože tento aeroplán, když mu vysadí motor, tak má tak dobrou klouzavost, že není možné, abychom s ním nepřistáli někde na poli bez poškození. Ale v případě kanálu, tam je jasná voda. Tam potom je třeba přistát někde, kde se dá přežít: u ropné plošiny, u lodi apod.

Letadlo je součástí sbírky historických letadel RAF Station Czechoslovakia, která má v Podhořanech základnu.

Jak je celý přelet z Anglie do České republiky naplánovaný?

Old Warden je letecká show, podvečerní akce, schválně naplánovaná na večer, aby ta stará letadla měla klidné ovzduší. V neděli 15. května po snídani letíme na Southend, což je letiště nad Doverem, kde bude pasové odbavení. Pak letíme přes kanál na letiště Kortrijk v Belgii. Tam je zase naplánován nocleh. A v pondělí 16. května bychom přiletěli někdy mezi 15 a 16 hodinou do Podhořan. Celkem to budou čtyři mezipřistání a páté přistání je už na domovské základně.

Na letišti Podhořany na Chrudimsku se uskutečnil první let letadla Miles M14A Magister Mk.I. na území České republiky.

Jaký bude nový život Miles Magistru v ČR?

Tak jako ostatní letadla v naší sbírce, létáme hlavně pro radost a pro osvětu. Budeme se snažit létat po akcích, aby to lidé mohli vidět. Jak staticky, tak za letu. Létáme také pietní akce na památku veteránů a samozřejmě také lety s lidmi, kteří takový let chtějí zažít.