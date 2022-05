Zvládl to jako nic. Unikátní stroj RAF z roku 1938 doletěl z Anglie do Česka

Okamžikem, kdy by teoreticky mohlo být ztraceno několikaleté úsilí, byl v rámci celého letu z Anglie do Česka bezesporu přelet kanálu La Manche. Případné nouzové přistání do vody by pro celodřevěný letoun bylo s největší pravděpodobností fatální. Nicméně 84 let stará dáma, jak letounu Miles Magister s láskou říká pilot Richard Santus, zvládla vše s naprostou samozřejmostí.

Miles Magister je celodřevěné letadlo a důvodem, proč se jich dochovalo tak málo, je vlhké britské klima. Právě vlhkost dokáže zcela rozložit lepidlo použité při stavbě jeho dřevěného draku. Podrobněji jsme se rekonstrukcí zabývali v rozhovoru s pilotem a majitelem letounu Richardem Santusem před odletem do Anglie. Bohužel se posádka nevyhnula ani průletu oblastí dešťových přeháněk nedaleko německého Bayreuthu.

Podrobnou reportáž z dvoudenního putování z malého anglického letiště Old Warden nedaleko Bedfordu přes Belgii a Německo až na domovské letiště v Podhořanech připravujeme.