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Čech v sólo závodu přes Atlantik: V průlivu La Manche spím deset minut

Radek John
Prvního listopadu odstartuje z francouzského Saint-Malo závod samotářů Route du Rhum. Jeho trasa povede až na karibský ostrov Guadeloupe. Letošního ročníku se zúčastní i Čech Milan Koláček se zbrusu novou lodí Ocean Call. Řekl nám, jak se taková moderní závodní jachta staví a co plavba obnáší.
Část 1/6

Milan Koláček na palubě nové loděk Ocean Call

První otázka, která mě napadá, je víc právní než technická. Jak se na samotářskou plavbu dívají mezinárodní Pravidla pro zabránění srážkám na moři (COLREG)? Každá loď má podle nich přece držet neustálou hlídku. Když však člověk pluje sám, tak to přece nejde.
Zrovna Francie je v tomhle specifická. Podle francouzských předpisů můžete být na lodi sám. Nesmíte tak plout jen v průlivu La Manche. Z tohoto pravidla jsou ale dvě výjimky: závody Route du Rhum a La Solitaire du Figaro. Ví to i pobřežní stráž a posádky nákladních plavidel.

Na závody máte novou loď Ocean Call. Patří k třídě Class40. Každá jachta v ní může být jiná, pokud dodrží základní omezení, jako je třeba délka, ponor nebo počet plachet na palubě. Vaši loď postavila francouzská loděnice JPS Production podle návrhu námořního architekta Sama Manuarda. Mohl jste do toho mluvit?
Měl jsem možnost si zvolit konkrétní modifikaci trupu. Bylo to na základě diskuse s designérem. Navrhl tři varianty a já jsem si jednu vybral.

Milan Koláček (*1979)

Vystudoval strojírenství na Vysokém učení technickém v Brně. S jachtingem začínal na českých přehradách a rybnících. Má bronz z mistrovství světa v okruhové třídě Fireball. Časem se přesunul do Irska. Pracoval tam jako profesionální skipper. Pak se přestěhoval na Nový Zéland, kde se seznámil s technologiemi používanými při stavbě moderních závodních jachet.

Po návratu si sám postavil vlastní loď třídy Mini 6.50. Postupně přibral i další oceánské třídy Figaro, IMOCA a Class40. V poslední zmíněné se chystá na sólo závod přes Atlantik Route du Rhum.

V čem je vaše loď speciální?
Vznikla samozřejmě vývojem z předchozích variant. Manuard ji označuje jako Mach 6, resp. 6.5. Loděnice ji vyrobila ve stejné formě jako předchozí jachty. Modifikovali jsme ji ale zhruba od stěžně po záď. Ocean Call by se měla chovat trochu lépe v těžkých podmínkách. Ovládání by mělo být snadnější. Má to samozřejmě i nevýhody.

Jaké?
Loď se nedá postavit tak, aby byla nejrychlejší v každém počasí. Můžete zvýšit rychlost v silném větru, ale pak bude pomalejší ve slabém. Některé lodě jsou rychlejší při křižování proti větru, jiné na boční vítr. Naše loď je trochu horší, když moc nefouká. Bavíme se ale o jednotkách procent. Nejsou to radikální změny. Já jsem ani nechtěl loď, která by byla radikálně odlišná.

Proč?
Bylo by to moc riskantní. Loď je velká investice, zvlášť pro naše partnery. Radikální změny se nemusí povést.



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