Drážďanská pozemní lanovka byla otevřena v roce 1895, od roku 1984 je památkově chráněná. Spojuje dolní partii městské části Loschwitz s výše položenou městskou částí Weisser Hirsch.

Autor: Druck & Verlag d. Kunstanst. f. Lithogr. & Steindruck, Moritz Zobel, Dresden - self scanned from own book, CC BY-SA 4.0