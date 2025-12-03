Malajsijské ministerstvo dopravy uvedlo, že „pátrání v hlubinách moře po vraku stroje Malaysia Airlines letu MH370 bude obnoveno 30. prosince“. Pátrání podnikne americká společnost Ocean Infinity „ve stanovené oblasti, v níž se předpokládá nejvyšší pravděpodobnost nalezení letounu“, dodal resort. Tato společnost se ho bezvýsledně snažila objevit už v roce 2018.
Původní pátrací akce pokryla 120 000 kilometrů čtverečních, nicméně kromě několika úlomků se po letounu žádné stopy nenašly.
Ministerstvo dopravy uvedlo, že obnovení pátrání znamená, že vůči rodinám cestujících cítí závazek dát jim možnost tuto bolestnou kapitolu uzavřít. Příbuzní obětí doufají, že nové pátrání by konečně mohlo přinést odpovědi týkající se toho, co se stalo s jejich blízkými.
Předpokládá se, že se boeing společnosti Malaysia Airlines zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů podle vojenských radarů odklonil nad Jihočínským mořem od své trasy směrem na západ a poté na jih.
|
Největší letecká záhada: sebevražda, porucha, nebo?
Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines zmizel z obrazovek radarů v noci na 8. března 2014. Letěl z mezinárodního letiště v Kuala Lumpuru na mezinárodní letiště v Pekingu. Na palubě vedle dvanáctičlenné posádky nesl 227 pasažérů z Malajsie, Číny, Indonésie, ale i Austrálie, Francie, Kanady či Ukrajiny.
Po čtyřiceti minutách letu se zkušený pilot Zaharie Ahmad Shah naposledy ohlásil malajsijským operátorům a následně vletěl do vietnamského vzdušného prostoru. Od té doby se s letem nepodařilo spojit.
Podél afrického pobřeží a na ostrovech v Indickém oceánu se v průběhu uplynulých let našlo více než 30 kusů ztraceného stroje. Navzdory nejrozsáhlejší pátrací akci v historii se letadlo doposud nepodařilo najít.
Oficiální zprávu z vyšetřování zveřejnila malajsijská vláda v roce 2018. Ta odhalila, že řízení letadla bylo pravděpodobně úmyslně zmanipulováno. Nedokázala však určit kým. Zmizení stroje se tak považuje za jednu z největších leteckých záhad.