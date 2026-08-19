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Dvě prvotřídní vesmírné podívané. Nejlepší snímky vrcholu Perseid i zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Ještě více si lidé užili událost ve...
Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...
Díky gulášovému socialismu měli v Maďarské lidové republice i benzinky Shell
Shell, Agip a BP, tři jména motoristům milá, benzinky jak jarní růže květ, která by z těch tří milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Ale nechme Erbena Erbenem a podívejme se na jednu maďarskou věc z...
Nová nápověda k léčbě nespavosti. Jedna látka by mohla mít důležitý vliv
Vědci jsou na stopě novému postupu, který by mohl ovlivnit to, jak přistupujeme ke spánkovým poruchám. Mohla by s nimi pomoci molekula, jež se běžně nachází v mozku.
KVÍZ: Nevadí, že nejste modelářem, po našem kvízu budete
Modelářství, stejně jako různé jiné koníčky a vášně, má své zvláštní termíny. I když nemodelaříte, u řady z nich lze jejich význam logicky odvodit. U některých už je to však složitější. Posuďte...
Medúza na Marsu? Záhadný snímek rozvířil debaty na sociálních sítích
Vypadá jako medúza nebo kamera na stativu. Záhadný objekt na povrchu Marsu vyfotografovalo vozítko Curiosity, které zkoumá povrch rudé planety od roku 2012. Mezi nadšenci pro vesmír i nezávislými...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Proměnil domácí zábavu na desetiletí dopředu, dnes jej skoro nikdo nepozná
Nahrát si televizní pořad v nepřítomnosti a pustit si jej kdykoli, máte chuť? Dnes samozřejmost, před 55 lety sen. První kazetový videorekordér určený pro domácnosti tuto možnost přinesl a cílil na...
Uležené včerejší jídlo z ledničky chutná líp? Vědci zkoumali rozdíl proti čerstvému
Francouzské brambory, gulášová polévka, zapečené těstoviny. To jsou jen některé pokrmy, o nichž se traduje, že je odležení přes noc vylepší. Je to ale pravda? Odpověď přináší věda.
Válec nechal rezivět před výjevem z polní opravy pásového traktoru DT-75
Používat čas jako součást modelářského díla – i tak by se dalo z jistého pohledu charakterizovat další dílo z oblasti pracovních strojů, které do naší soutěže zaslal Jiří Poch. Prozkoumejte příběh...
Pokochejte se úplným zatměním Slunce z balónu přímo ze Španělska
Jak sledovat zatmění Slunce, když máte doma horkovzdušný balón? Skupina balonářů z celého světa se rozhodla, že vyrazí přímo na místo, odkud bylo možné sledovat úplné zatmění i se svými létajícími...
Dopamin je víc než hormon štěstí. Neurovědec odhaluje tajemství mozku
Evoluce během statisíců let „vyladila“ lidský mozek do podoby, jaká nemá obdobu ani konkurenci – 86 miliard neuronů a biliony synapsí, které provedou desítky až stovky bilionů operací za sekundu....
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Zatmění Slunce 2027: kdy nastane v Česku, jak bude velké a jak ho sledovat
Kdo po středečním nebeském divadle schoval ochranné brýle na sledování zatmění s pocitem, že je na roky vystaráno, nemusí je uklízet moc hluboko. Další zatmění Slunce přijde už za necelý rok, tedy v...
Sedm technických vychytávek, které využijete i po návratu z dovolené
Cestovní technika má zvláštní problém. Polovina gadgetů vypadá skvěle na Instagramu, ale po dvou dnech skončí na dně batohu. Druhá polovina člověku zachrání nervy, baterii telefonu, spánek nebo třeba...