Lufthansa školí nové piloty i v Praze. A350 prvně přiletěl v novém kabátě

Na tomto video se nám 28. února povedlo zachytit vůbec první přílet letounu Airbus A350-900 německé Lufthansy do Prahy v novém „kabátě“. I když změna loga tohoto obřího evropského dopravce započala už v roce 2018, než charakteristické jeřáb ve znaku ztratí svůj žlutý podklad na všech strojích flotily, bude to ještě nějakou dobu trvat. Odhad představitelů aerolinek byl celkem sedm let, tedy do roku 2025.

Zde je pro srovnání stejný typ letounu, tedy A350-900, reg. D-AIXH v původní livreji. Jde o vůbec první dosednutí tohoto typu stoje v barvách Lufthansy na českém území:

Během minulého bylo možné zaznamenat cvičné lety Lufthansy na trase: Mnichov–Lipsko–Praha–Vídeň a zpět do Mnichova, přičemž zastávka na Letišti Václava Havla Praha trvá vždy jen něco okolo 30 minut. I zde bylo možné postupně zaznamenat změnu designu letounů. Zde Airbus A380 v nových barvách poprvé v Praze:

A stejný typ stroje ve starých barvách:

Když bychom sledovali tyto stroje během výcviku pilotů, obvykle po výše uvedeném cvičném kolečku odlétá z Mnichova na běžné dálkové trasy do Asie apod.

V roce 2018 uvedli představitelé Lufthansa Airlines v souvislosti se změnou loga, že s každým vzletem jejich stroje, vzlétá zároveň až 45 tisíc jeřábů. Kromě ocasních ploch letadla je samozřejmě zastoupen na každém ubrousku či uniformě personálu. Od založení společnosti v roce 1953 jde o třetí změnu logotypu. Žlutý podklad dostal v roce 1963. Současně se změnil font nápisu „Lufthansa“ na Helvetiku Black, dnes již legendární bezpatkový grotesk z dílny typografů Eduarda Hoffmanna a Maxe Miedingera.