Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Pohyb větších lodí úzkými plavebními komorami je třeba pečlivě korigovat, aby nedocházelo ke kolizím se stěnami plavebních komor. A právě to je úkolem speciálních lokomotiv.
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Panamský průplav spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán a jeho soustavy zdymadel překonávají výškový rozdíl mezi hladinami oceánů a hladinou vnitrozemského Gatúnského jezera, jehož hladina je za normálního stavu 26 metrů nad mořem. Název jezero zde může být matoucí, ve skutečnosti se jedná o vodní dílo (přehradní nádrž) budované s Panamským průplavem.
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Bez Gatúnského jezera by nakonec ani stavba průplavu nebyla realizovatelná. Ostatně Francouzi, kteří průplav začali v roce 1881 stavět, ale vůbec jim to nevyšlo a v roce 1889 ve své snaze ustali, se chtěli prostě jenom přes Panamu prokopat. Až Američané, kteří po několikaleté přestávce převzali v roce 1904 budovatelskou štafetu, nakonec zjistili, že bez umělého jezera to nepůjde.
Autor: Javier Losa, CC BY 2.0
Zkrátka prokopat tak hlubokou „rýhu“ místním masivem bylo technicky a ekonomicky vyloučené. Zvolili tedy cestu zdymadlového systému, který jim umožnil překonat tento technický problém. Gatúnská nádrž vznikla v letech 1907 až 1913 a hotový Panamský průplav byl slavnostně otevřen 15. srpna 1914.
Autor: Gary Bembridge, CC BY 2.0
Pohled na Gatúnské jezero, které vzniklo přehrazením řeky Charges
Autor: Pexels, public domain
Gatúnské jezero
Autor: Pexels, public domain
Loď s kontejnery opouští Panamský průliv směrem do Atlantiku. Za zády máme zdymadla a Gatúnské jezero.
Autor: Pexels, public domain
Při pohledu na část starého vědecko-výtvarného díla věnovaného Panamskému průplavu si uděláme obrázek o tom, jak je průplav veden, kde je Gatúnské jezero, kde jsou zdymadla (zdymadlo = lock) a podobně.
Autor: public domain
A zde je současná mapa Panamského průplavu. V roce 2016 byla dokončena realizace jeho rozšíření, kdy byly vedle původních soustav zdymadel postaveny nové (na straně atlantické Aqua Clara Locks a na straně pacifické Cocoli Locks), které jsou mnohem širší a obejdou se bez lokomotiv korigujících pohyb lodí přes ně. Na mapě vidíme i klasickou transpanamskou železnici (Panama Canal Railway), viz standardní značka železnic na mapách v podobě bílo-černé čáry (na předchozím starém pohledu z ptačí perspektivy je zakreslena plnou červenou čarou), která samozřejmě nemá s obslužnou železnicí při původních soustavách zdymadel Panamského průplavu nic společného.
Autor: Thomas Römer / OpenStreetMap data, CC BY-SA 2.0
A nyní si již můžeme prohlédnout předmětné lokomotivy.
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Snad již od samého začátku se lokomotivám na Panamském průplavu říká familiárně Muly. Podle těch neúnavných malých dříčů, jejichž hřbety se využívaly k přepravě nákladů přes Panamskou šíji v předchozí éře.
Autor: Gary Bembridge, CC BY 2.0
Občas se můžeme dočíst, že lokomotivy na Panamském průplavu lodě plavebními komorami táhnou, ale není tomu tak. Úkolem lokomotiv je udržovat lodě ve správné poloze, tedy pomáhat s jejich bezpečným vedením, zkrátka udržovat boky lodí v bezpečné vzdálenosti (u velkých lodí v řádu decimetrů) od stěn plavebních komor. Ale nejen to, v případě potřeby mohou lokomotivy vedenou loď také zpomalovat a zastavit. U lokomotiv prvního typu se ovšem v dobových textech z druhé dekády 20. století uvádí, že se částečně podílely i na tažení lodí plavebními komorami, byť z tehdejších fotografií to příliš patrné není.
Autor: Gary Bembridge, CC BY 2.0
Železniční systém je stejně zajímavý jako lokomotivy samotné. Přímo podél stěn komor vedou souběžné koleje, přičemž trať blíže k vodě slouží k vedení lodí. Trať je opatřena ozubnicí ze dvou důvodů. Jednak aby lokomotivy mohly překonávat krátké úseky s prudkými sklony mezi výškovými úrovněmi sousedních plavebních komor. A také pomáhají přenášet potřebnou tažnou sílu (stále platí, že lokomotivy neslouží k tažení lodí) i při podmínkách, kdy by samotné tření běžných kol o kolejnice nebylo dostatečné.
Autor: Pexels, public domain
Sousední kolej, vzdálenější od stěny plavební komory, pak slouží pro návrat lokomotiv do výchozí polohy. Po dokončení průjezdu se tak stroj může vrátit na začátek komory a připravit se na další loď, aniž by musel zůstávat na místě nebo se složitě vracet po stejné trase. Na návratových kolejích je ozubnice jen v místech překonání výškových úrovní.
Autor: ArnoldReinhold, CC BY-SA 4.0
Právě tyto přechody patří k nejpůsobivějším částem celého systému. Koleje musí překonávat výškové rozdíly mezi jednotlivými komorami, a to po velmi strmých úsecích. Sklon činí 50 procent, což znamená, že na každé dva metry vodorovné vzdálenosti trať vystoupá o jeden metr. Mělo by to být i prudší stoupání, než má švýcarská ozubnicová železnice Pilatusbahn, kde se maximální sklon udává 48 %. Ale na druhou stranu Pilatusbahn je regulérní horská zubačka sloužící k přepravě lidí a s nesrovnatelně delší tratí.
Autor: Pexels, public domain
Na těchto prudkých úsecích však Muly běžně nevedou loď pomocí napnutých lan. Ta se při přejezdu mezi úrovněmi komor uvolňují, protože jejich hlavním úkolem je bezpečně překonat výškový rozdíl a dostat se na další pracovní úroveň. Teprve na rovnějších úsecích se znovu zapojují do vedení plavidla.
Autor: Gary Bembridge, CC BY 2.0
Panamský průplav
Autor: Pexels, public domain
Panamský průplav
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Panamský průplav
Autor: ---=XEON=---, CC BY 3.0
Panamský průplav
Autor: Pexels, public domain
Panamský průplav
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Panamský průplav
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Menší lodě, například takovéto výletní, asistenci lokomotiv nepotřebují.
Autor: Pexels, public domain
Právě nemalý ekonomický význam mají i exkurze na Panamském průplavu pořádané pro turisty. Zde vidíme plně obsazené vyhlídkové terasy. Jinou atrakcí jsou samotné výletní plavby, ať už s částečným nebo celkovým proplutím průplavu.
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Panamský průplav
Autor: Joe Ross from Lansing, Michigan, CC BY-SA 2.0
Na obslužných kolejích při Panamském průplavu najdeme i relativně velký počet železničních jeřábů. Ty se používají při údržbě zdymadel a jejich plavebních komor.
Autor: Gary Bembridge, CC BY 2.0
Panamský průplav
Autor: US Navy
Panamský průplav
Autor: US Navy
Panamský průplav
Autor: US Navy
Panamský průplav
Autor: US Navy
Panamský průplav
Autor: US Navy