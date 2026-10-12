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Výsledky voleb
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Byli jsme v mučírně bobcatů. V Dobříši jsme viděli, co musí bagr vydržet
Kdo si nepřizná, že ho jako dítě chtěl řídit, ten po tom touží dodnes. Kompaktní „bagřík“, kterému se napříč značkami vžil název bobcat – či možná spíše bobík – je ikonou svého druhu. A co víc,...
Slavné prvorepublikové Mikádo bylo technickým skvostem a králem ČSD
Za nejslavnější lokomotivu československé konstrukce z let meziválečných můžeme zajisté považovat rychlíkové Mikádo. Při jeho zrodu se sice objevil problém s hmotností, ale ani takováto lapálie...
Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv
Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...
Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich...
Váš příští kolega bude AI agent. Neonemocní a pracuje za zlomek ceny
V ulicích San Francisca se v posledních měsících objevily billboardy, které šokovaly i otrlou veřejnost v Silicon Valley. Provokativní nápis Stop Hiring Humans (Přestaňte najímat lidi)...
První československý hydroplán vzlétl z rybníka. Mířil na Jadran
Na hladině rybníka u Vavřince se před 100 lety odehrála premiéra prvního hydroplánu československé výroby. Aero A-29 při zkoušce přesvědčilo piloty i přihlížející odborníky. Jeho úkolem mělo být...
Staré srdce v těle mladého příjemce omládne, a naopak. Velká šance, věří vědci
Pro transplantaci se hodí i orgány starších lidí. V těle mladého příjemce biologicky omládnou. Napovídají tomu nejen pokusy na myších, ale i zkušenosti z lékařské praxe. Vědci si od tohoto objevu...
Vezmete na ni plácačku, ale malou robomouchu to nezastaví
Pružný robot o hmotnosti pouhých 185 miligramů je určen k létání a zvládne odolat také silným nárazům. Je vyroben výhradně z polymerů a inspiroval se u hmyzu. Vypadá to ale, že vydrží mnohem více než...
Vyprošťování v Praze zaměstnalo tři hasičské tanky. Co tyto stroje dokážou?
Na vyproštění kamionu s vrtnou soupravou v Praze potřebovali hasiči nakonec dva vyprošťovací tanky. Kromě dvou strojů Hasičského záchranného sboru Správy železnic musel na pomoc dorazit i třetí tank...
Svět řeší phishing přes QR kódy. Čechy nejvíc stojí falešný bankéř
Stačí zvednout telefonát z neznámého čísla, naskenovat QR kód na parkovacím automatu nebo kliknout na zdánlivě nevinné tlačítko – nejsem robot. Útočníci v kyberprostoru už dávno nespoléhají na...
KVÍZ: Víte, proč se jí říká Bobina? Výherní kvíz s přezdívkami lokomotiv
Nemůže být jednoduššího železničního kvízu než na původ přezdívek lokomotiv. Co člověk nezná, to si zpravidla snadno odvodí.Čtenáři, kteří do soboty 31. října 2026 do 23 hodin odpoví správně na...
Nové AirPods 5 jsou unikátní sluchátka. Jedni budou nadšení, druhé budou štvát
Apple AirPods 5 jsou poměrně unikátní kombinací: jsou to pecky volně ležící na kraji zvukovodu a zároveň sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku. Míří na specifické zákazníky, kteří si musejí...
Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?
Hledáte kvalitní, ale také levný webhosting? Pak čtěte dál. Dáme vám několik tipů, jak najít poskytovatele webhostingu na českém trhu, který je kvalitní, možná dokonce nejlepší, a zároveň také levný.
Trendy vyhledávání za 20 let. Vzpomínáte na Bartošovou či fidget spinner?
Před dvaceti lety vstoupila společnost Google do Česka. V souvislosti s tímto výročím zveřejnila vyhledávací trendy za uplynulé roky a nechala je zpracovat od známého písničkáře Pokáče.
Hraní na PC bez Windows: ušetřili jsme 5 tisíc a získali lepší výkon
Stále častěji si můžete i hotový počítač nebo notebook koupit bez operačního systému. Potřeba platit za licenci Windows se totiž z mnoha důvodů snižuje. Jednou z oblastí kde Windows platily za...