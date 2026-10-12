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Podivuhodné lokomotivy zvané Muly drží „na uzdě“ lodě v panamském průplavu

Radek Folprecht
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Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav Panamský průplav
Při stavbě Panamského průplavu byla podél soustav zdymadel realizována i železniční trať s ozubnicí. Větší lodě je třeba úzkými plavebními komorami pečlivě vést, aby nedocházelo ke kolizím s jejich betonovými stěnami. A právě to je úkolem speciálních elektrických lokomotiv zvaných Muly.

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