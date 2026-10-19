Lockheed SR-71 Blackbird dodnes drží rekord za nejrychlejší přelet mezi New Yorkem a Londýnem. Zvládl překonat Atlantik za jednu hodinu, 54 minut a 56 sekund. Rychlost byla hlavní zbraň tohoto průzkumného stroje. Nepřátelským řízeným střelám a stíhačkám měl jednoduše uletět. V roce 1979 udržel ve vodorovném letu tempo 3 529,6 kilometru za hodinu. Ve výšce přes 24 kilometrů to odpovídalo 3,29násobku rychlosti zvuku.
SR-71 je tak oficiálně nejrychlejší pilotovaný stroj s motorem využívajícím jako pracovní látku vzduch. Typu se přezdívá také Habu podle chřestýšovce Protobothrops flavoviridis z japonských ostrovů Rjúkjú. SR-71 byl vedle rychlosti zajímavý ještě jednou věcí. Šlo o jedno z prvních letadel se sníženým radarovým průřezem. Americké letectvo typ využívalo v letech 1966 až 1998. NASA provozovala poslední dva kusy schopné letu ještě o rok déle. Teď zřejmě pomýšlí na nové využití jednoho z nich.
Když jsem jednou stál pod křídlem Blackbirdu, nakapalo mi palivo na košili. Ten zápach mi byl odporný a nepodařilo se mi ho odstranit ani při praní.