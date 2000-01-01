Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s historií souvisejících. A aby toho nebylo málo, tak je i největším nádražím v Evropě.
Autor: public domain
Podívejme se na lipské hlavní nádraží prostřednictvím galerie, která, a to se nebojme říct, obsahuje nemalé množství zajímavého obrazového materiálu. Řada fotografií bude věnována i avizovanému pokladu.
Autor: public domain
Na lipském hlavním nádraží se mohou objevit i věci nečekané, jinde neviděné. V interiéru například mohou operovat vozidla záchranného systému.
Autor: Martin_LE, CC BY-SA 2.0
Hlavní nádraží v Lipsku na poštovní pohlednici vydavatelství Brück & Sohn. Pohlednice vyšla v roce 2000. Vysoká budova vpravo je hotel.
Autor: Brück & Sohn, CC BY-SA 4.0
Abychom to upřesnili s tou velikostí, tak lipské hlavní nádraží je největším evropským z pohledu plochy zastavěné soustavou hlavních stavebních objektů (hlavní nádražní budova plus přilehlá nástupištní hala). Zastavěná plocha se zde uvádí 83 640 m2. A největším nádražím bylo už v době svého vzniku za císaře pána.
Autor: public domain
Ale kdybychom to klasifikovali podle počtu kolejí nebo celkové plochy kolejiště, tak i v Evropě najdeme více větších nádraží, než je toto v Lipsku. Také v počtu ročně odbavených cestujících ho řada evropských nádraží předčí, což je celkem logické vzhledem k lokalitě, stačí vzpomenout především pařížské Gare du Nord.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Výstavba nového lipského hlavního nádraží probíhala v letech 1909 až 1915 v centru města, na místě čtyř starších menších nádraží. To bylo tak, v raných dobách rozvoje železniční dopravy, ještě ve století páry, vznikla řada dopravců, kteří spolu moc nekooperovali. Každý si zkrátka stavěl na svém písečku, vlastně štěrku (to jsme si trochu zapřeháněli, když jsme to vztáhli pouze na železniční svršek a vyhnuli se důležitým spodkům). A jak postupně přiváděli do města své tratě z různých směrů, zřizovali si k nim vlastní stanice. A právě nové hlavní nádraží sloučilo čtyři menší stanice v centru Lipska v jednu velkou (což ale obecně neznamená, že se všichni provozovatelé musí kvůli tomu hned spojit v jednu firmu).
Autor: public domain
Na mapě části Lipska z roku 1903 vidíme všechna tehdejší lipská železniční nádraží. Nové hlavní nádraží bylo postaveno na místě tří starších nádraží, jednalo se o Durynské nádraží (Thüringer Bahnhof), Magdeburské nádraží a Drážďanské nádraží.
Autor: public domain
Lipské hlavní nádraží bylo slavnostně otevřeno na konci roku 1915. Je ovšem pravda, že již v roce 1913 se v dobovém tisku objevily zprávy o jeho otevření. Ale to není nic proti ničemu, postup výstavby a a zprovoznění byl postupný, protože železniční doprava tam musela fungovat stále, takže v různém stupni omezení tam jednak „dobíhala“ nádraží původní a začalo se „rozbíhat“ nádraží nové.
Autor: Fred Romero from Paris, CC BY 2.0
Nádraží vzniklo jako hlavové neboli koncové. To znamená, že vlaky do něj přijíždějí i z něj odjíždějí přes stejné zhlaví. V roce 2013 se sice stala součástí hlavního nádraží nová podzemní dvojkolejná stanice místní tratě City-Tunnel Leipzig, která je průjezdní, to však samozřejmě nemá vylučující vliv na kategorizaci hlavního nádraží jako hlavového. (foto: pohled od hlavní nádražní budovy do nástupištní haly, rok 1990)
Autor: Lothar Weber, CC BY-SA 4.0
Ústřední haly lipského hlavního nádraží vás překvapí svou prostorností, a to i ve vertikálním směru.
Autor: Falk2, CC BY 3.0
Mnohem větší plochu než objekty hlavní nádražní budovy má logicky nástupištní hala tvořená šesti sekcemi, kde každá má velké obloukovité zastřešení (do krajní západní sekce dnes už koleje nevedou).
Autor: public domain
Nádraží má celkem 23 kolejí, pokud tedy počítáme koleje s nástupišti. Jedná se o koleje čísla 1 , 2, 6 až 24, 34 a 18a. Koleje čísel 6 až 24 jsou přivedeny do nástupištní haly, koleje 34 a 18a končí před nástupištní halou, ale nástupiště jsou k nim z haly vyvedena, a koleje 1 a 2 jsou v tunelu pod zemí. Zvláštní kolej je číslo 24, jo to kolej muzejní, na které spočívají provozuschopná historická drážní vozidla.
Autor: Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0
Hlavní nádraží v Lipsku. To hlavní pro cestující je situováno až vzadu v nástupištní hale a v za ní stojící hlavní nádražní budově.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Zde vidíme noření místní dvojkolejné tratě do podzemního tunelu (City-Tunnel Leipzig).
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Přestup mezi nástupištní halou hlavního lipského nádraží a podzemní dvojkolejnou stanicí
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Kolej číslo 24 na lipském hlavním nádraží, na které mají své místo historická drážní vozidla.
Autor: Michael Gäbler, CC BY 3.0
Historická motorová jednotka zvaná Hamburg na koleji 24 lipského hlavního nádraží
Autor: jmb1982, CC BY-SA 3.0
Historická motorová jednotka zvaná Hamburg
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Historická parní lokomotiva DR-Baureihe 52 na koleji 24 lipského hlavního nádraží
Autor: Haering Juergen, CC BY-SA 4.0
Německé lokomotivy řady 52 používaly po druhé světové válce i ČSD jako řadu 555.0, u nás se jim přezdívalo Němka.
Autor: Appaloosa_LE, CC BY-SA 3.0
Elektrická lokomotiva DR-Baureihe E 04
Autor: © Ad Meskens, CC BY-SA 3.0
Trojice historických elektrických lokomotiv na koleji 24 lipského hlavního nádraží
Autor: Ismael Olea, CC BY 4.0
Elektrická lokomotiva DR-Baureihe E 44
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Elektrická lokomotiva DR-Baureihe E 94
Autor: public domain
Na fotografii z roku 1988 vidíme částečně obří nádražní budovu. Věžák vzadu v pravé partii snímku je hotel Metropol.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Pohled do nástupištní haly, rok 1988
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Hlavní nádraží v Lipsku na poštovní pohlednici vydavatelství Brück & Sohn. Pohlednice vyšla v roce 2005.
Autor: Brück & Sohn, CC BY-SA 4.0
Hlavní nádraží v Lipsku na poštovní pohlednici vydavatelství Brück & Sohn. Pohlednice vyšla v roce 2005.
Autor: Brück & Sohn, CC BY-SA 4.0
Již na předchozích dvou obrázcích jsme si mohli všimnout prostor, které vypadají jako obchody, a také nápisu Hauptbahnhof Promedanem. Jde o to, že ve druhé polovině 90. let minulého století byla do budovy hlavního nádraží zakomponováno nákupní centrum, konkrétně tedy prostory k pronájmu o ploše kolem 20 000 m2, na kterých vzniklo 140 obchodů. Nákupní centrum dostalo název PROMENADEN Hauptbahnhof Leipzig.
Autor: Jörg Blobelt, CC BY-SA 4.0
Nákupní centrum PROMENADEN Hauptbahnhof Leipzig je ve třech podlažích. Taková věc se nemusí líbit každému, ale když už tím bylo nádraží dotčeno, nemůžeme se předmětným fotografiím v galerii vyhnout.
Autor: Lukas Beck, CC BY-SA 4.0
Podívejme se opět na hrstku drážních vozidel zachycených na hlavním nádraží v Lipsku.
Autor: Ingbife, CC BY-SA 4.0
Lokomotiva Českých drah řady 371 na lipském hlavním nádraží (mluvíme o vozidlu v levé polovině snímku).
Autor: Bettenburg, CC BY-SA 4.0
Ještě jednou lokomotiva ČD řady 371. Jedná se o lokomotivu dvousystémovou, která může jezdit nejen pod stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, kterou máme u nás v „horní“ části republiky, ale i pod střídavou soustavou 15 kV 16 Hz, kterou mají v Německu.
Autor: Bettenburg, CC BY-SA 4.0
A zde už vidíme moderní vícesystémovou elektrickou lokomotivu Českých drah s německým označením řady 193
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Lokomotiva typu Siemens ES 64 U2 v zajímavém kabátě, který dostala v roce 2014, aby připomínal stoleté výročí skonu rakouského císaře Františka Josefa I. (připadalo na rok 2016). Další zajímavá drážní vozidla uvidíme ještě na samém konci galerie.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Leipzig Hauptbahnhof na poštovní pohlednici ze 30. let 20. století
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Leipzig Hauptbahnhof ve 30. letech 20. století
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Leipzig Hauptbahnhof je evropské nádraží s největší zastavěnou plochou, tedy největší půdorysnou plochou hlavní nádražní budovy (skládající se z několika sousedících stavebních objektů) a nástupištní haly (skládající se z několika sekcí).
Autor: public domain
Historický vlak s parní lokomotivou řady DRG 03
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Historický vlak s parní lokomotivou vyrazil z lipského hlavního nádraží.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Ani toto tam běžně nejezdí, vidíme rychlíkovou motorovou jednotku DB-Baureihe VT 08 v roli zvláštního historického vlaku.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0