Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady
Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety
Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...
Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu
V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...
Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva
Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...
Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru
Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...
Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet
Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....
Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to
V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou...
Pád letu JAT 367. Vesna Vulovičová přežila výbuch a pád z 10 kilometrů
Zánovní DC-9 letící z Kodaně do Záhřebu přesně před 54 lety nad územím Československa zničil výbuch bomby. Stroj se rozpadl na tři kusy. Pád z deseti kilometrů stál život všech 23 cestujících, jako...
Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat
Poslední zhruba dva týdny se americký prezident Donald J. Trump veřejně zabýval možností získat pro USA Grónsko. Vyhrožoval anexí ostrova a cly proti zemím, které se plánu vzepřou. Po summitu NATO v...
Windows 11 procházejí radikální očistou i modernizací zároveň
Windows 11 jsou živým organismem, který se každý rok mění. Které funkce uvolnily místo bezpečnosti? Podíváme se i na novinky a na to, jaké zásadní opravy i kontroverzní sledování polohy chystá...
Kosmická zrcadla myslíme vážně. Slunce osvítí odvrácenou stranu Země, říká šéf startupu
Minulý týden jsme vydali článek o futuristickém plánu malé kalifornské firmy Reflect Orbital. Chystá se rozmístit na oběžné dráze Země tisíce satelitů. Mají odrážet sluneční světlo do míst, kde je...
T. rex rostl čtyřicet let. Vyšlo to z velké analýzy kostí zubatých potvor
Nová studie změnila odhad růstového tempa nejslavnějšího pravěkého predátora. Rostl pomaleji a stejnoměrněji, než si paleontologové dosud mysleli. Tyranosaurů mohlo také být víc druhů.
Svět se mění a my s ním. Proč ale lidí s ADHD pořád přibývá?
Nedaří se jim udržet delší dobu pozornost nebo nevydrží chvíli v klidu. Někteří se potýkají s oběma problémy. Medicína má pro ně diagnózu ADHD. Zdravotnické statistiky registrují nárůst jejich počtu....
Německý vysokorychlostní vlak, který létal po kolejích v barvách Lufthansy
První západoněmecká vysokorychlostní jednotka DB řady 403 zprvu příliš úspěšná nebyla, ostatně vznikla pouze ve třech v podstatě prototypových exemplářích. Její čas přišel až později, když byla...
Konec éry? Televizory Sony bude vyrábět TCL, značka Bravia zůstane
Japonská společnost Sony se dohodla s čínskou společností TCL na založení společného podniku pro výrobu televizorů. V něm bude mít většinový podíl a tedy i hlavní slovo TCL. Značky Sony a Bravia na...