Stavbu velmi věrné repliky slavného letounu zahájil na začátku 90. let 20. století Cole Palen, sběratel, restaurátor, autor řady replik historických letadel a zakladatel letiště Old Rhinebeck v Red Hooku ve státě New York. Po jeho smrti v roce 1993 v projektu pokračovali zástupci dodnes fungující neziskové organizace Rhinebeck Aerodrome Museum, která navázala na jeho celoživotní práci.
Za zhruba dvacetiletým úsilím a dokončením náročné stavby stojí Ken Cassens, hlavní mechanik organizace, kterému se to podařilo díky nezištné pomoci dobrovolníků a štědrým darům široké veřejnosti.
Spirit uskutečnil svůj první let 5. prosince 2015. Letoun pohání historický motor Wright Whirlwind J-5, tedy stejný typ, s jakým Charles Lindbergh přeletěl Atlantský oceán. Díky Smithsonovu institutu, který vlastní a vystavuje originální letoun, bylo možné nejen nastudovat nejrůznější detaily a rozměry, ale také instalovat autentické palubní přístrojové vybavení odpovídající originálu.
Více se o slavném letu – jehož 100. výročí se blíží – můžete dočíst v našem starším textu:
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Nespal a téměř nejedl. Osamělý orel letěl před 90 lety nad Atlantikem