Neuvěřitelné množství chyb! Jako zázrakem většina lidí havárii přežila

Ocenění členové posádky Barbara Jane Harrisonová – letěla na vlastní žádost kvůli lásce Barbara Jane Harrisonová se narodila 24. května 1945 v Bradfordu. Po škole pracovala v bance, jako au-pair ve Švýcarsku i ve Spojených státech. V roce 1966 si podala přihlášku do BOAC, kam byla z tisíců děvčat po přísných testech přijata. V londýnské čtvrti Kensington si s dalšími kolegyněmi pronajala byt a pro dopravu na letiště pořídila starší Ford Anglia. Po tříměsíčním výcviku byla zařazena na palubu expandující flotily dálkových letadel Boeing 707. Na linku BA 712, Londýn – Sydney s odletem 8. dubna 1968, byla zařazena na vlastní žádost. Kolegovi Bryanu Taylorovi řekla, že byla pozvána na svatbu, ale proslýchalo se, že pravým důvodem byla několikaměsíční známost s pilotem Qantasu. I když svoji práci měla ráda, dálkové linky s řadou mezipřistání ji vyčerpávaly a vážně uvažovala o tom, že od létání v nejbližší době odejde. Na palubě G-ARWE si Barbara Jane plnila své povinnosti v zadní části letadla. Jakmile Boeing zastavil, otevřela pravé zadní dveře, jenže nafouknutý skluz se pod letadlem zkroutil a nešel použít. Stevard Bryan Taylor po něm sešplhal dolů, narovnal jej, ale zpátky se již vrátit nemohl. Jane tak na zvládnutí situace v prostoru zadního bufetu zůstala sama. Po několika explozích, z nichž ta poslední vyvrhla pod zadní část stroje tuny paliva, oba zadní skluzy zachvátil požár. Za situace, kdy trup letounu prohoříval stropem i okny, Jane dodávala cestujícím odvahu ke skoku ze dveří a k záchraně vlastního života je povzbuzovala. Bryan Taylor, který pozoroval její chování ve dveřích letadla, a viděl, jak rychle se situace zhoršuje, na ní zezdola křičel ať již také vyskočí. Jane se ale na místo toho obrátila, jako by něco upoutalo její pozornost, a zmizela v dusivém černém dýmu valícím se ven z letadla. Po uhašení letadla bylo její tělo nalezeno po boku invalidní Esther Cothenové a osmileté Jacqueliny Cooperové, jejímž rodičům a dvěma bratrům Jane předtím pomohla z letadla ven. Všech pět obětí letu BA712 bylo nalezeno v zadní části kabiny a podle pitvy zemřelo na následky vdechnutí výparů z ohně. Odvaha se v lidech bere v okamžicích, kdy se s ní dopředu nepočítá. Za svoji statečnost královna Alžběta II. posmrtně vyznamenala Barbaru Jane Harrisonovou Jiřího křížem, George Cross. Vyznamenání převzal její bratr Alan. Jiřího kříž je nejvyšší britské civilní vyznamenání za statečnost, obdoba Viktoriina kříže, udělovaného za statečnost v boji. Před tímto vyznamenáním byla od roku 1922 do roku 1940 civilním osobám udělována Medaile Řádu Britského impéria za statečnost. V roce 1987 se British Airways vyznamenání podařilo získat s tím, že se stalo součástí stálé expozice muzea „Speedbird Centre“ na letišti Heathrow. V roce 1971 byla Barbaře Jane Harrisonové udělena cena za hrdinství – Flight Safety Foundation Heroism Award. Tato cena, zřízená v roce 1968, je udělována členům posádek letadel či pozemního personálu, kteří jdou svým konáním nad rámec plnění svých povinností. I její jméno se však stalo nositelem ocenění. „Pamětní cena Barbary Harrisonové“ se na londýnské King´s College uděluje pravidelně od roku 2010 nejodhodlanějšímu studentovi v oboru leteckého lékařství. Náhrobní deska Barbary Jane Harrisonové, která nese poznámku o vyznamenání Jiřího křížem. Stevardka Barbara Jane Harrisonová (22let) Vyšetřovací zpráva přinesla šokující skutečnosti. Havárie Boeingu 707 společnosti BOAC imatrikulace G-ARWE na letišti Heathrow 8. 4. 1968 Davis Gordon – klidně riskoval vlastní život Královnino ocenění se dostalo i vrchnímu stevardovi Davisu Nevillu Gordonovi, který obdržel Medaili Řádu Britského impéria za udatnost, British Empire Medal for Galantry (BEM). Ve zdůvodnění se praví, že Davis Gordon svým pevným a klidným přístupem zabránil panice, pomáhal cestujícím nalézt bezpečnou cestu z letadla ven a minimálně v jednom případě, vylezl na pravé křídlo a cestující, která mezi dopadajícími hořícími troskami uvízla, vtáhl zpátky do letadla a dovedl ke správnému východu v přední části stroje. Riskoval svůj život a svým jednáním byl pro ostatní členy posádky příkladem. Byl poslední, kdo palubu letounu opustil poté, co zkontroloval její hlavní část. John Davis – včas pohcopil, co se děje Dalším vyznamenaným byl řídící letového provozu John Davis, kterému královna udělila Řád britského impéria, The Most Excellent Order of the British Empire (MBE). Davis zpozoroval požár motoru dříve než posádka a svým včasným zásahem uvedl do pohotovosti záchranné jednotky. Charles „Cliff“ Taylor bez vyznamenání Na získání ocenění BOAC také navrhla kapitána Taylora, ale po zveřejnění oficiální zprávy v srpnu 1969 bylo na ministerské úrovni rozhodnuto žádného člena letové posádky neocenit. BOAC tak všem jejím členům, vyjma palubního inženýra Hickse, vyslovila alespoň poděkování a kapitán Taylor byl Britskou asociací dopravních pilotů dodatečně oceněn Zlatou medailí.