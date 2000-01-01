Říká se jim bradavičnaté prase nebo létající tank a svou největší slávu zažily během vojenských akcí v minulém století. Už několikrát čelil letoun A-10 Thunderbolt II požadavkům na vyřazení, ale pořád se drží ve službě a osvědčil se i při operaci Epic Fury ve válce s Íránem.
Autor: U.S. Central Command
Stroj A-10 Thunderbolt II je americký podzvukový bitevní letoun zkonstruovaný ve Spojených státech. Do výzbroje byl zařazen v 70. letech s cílem ničit sovětské tanky. Osvědčil se v mnoha akcích, ale v novém tisíciletí bylo již několikrát plánováno, že bude ze služby vyřazen s odkazem na náklady na údržbu a jeho zranitelnost vůči moderním systémům protivzdušné obrany.
Autor: U.S. Central Command
Nyní se ukazuje, že má stále svou úlohu. Americké Ústřední velitelství (CENTCOM) jej nyní chválí jako hodnotnou podporu operaci Epic Fury. V jednom z příspěvků na síti X doslova říká, že letoun „může být hodiny v pohotovosti, a být připraven kdykoli vyrazit na misi.“
Autor: U.S. Central Command
Podle Pentagonu letoun provádí námořní mise zaměřené na zničení íránských rychlých útočných plavidel v Hormuzském průlivu. Na snímku je A-10 Thunderbolt II vystavený na leteckém veletrhu v Dubaji 13. listopadu 2023
Autor: AP
Server Stripes.com přitom připomíná, že jsou to jen tři měsíce poté, co Kongres zastavil plány letectva na letošní vyřazení 162 letounů A-10. Na fotografii je A-10 Thunderbolt II na základně v Bagrámu.
Autor: Letectvo Spojených států
Hlavním zaměřením letounu A10 Thunderbolt je poskytování bezprostřední letecké podpory pozemním jednotkám, když je schopen setrvávat v blízkosti ohnisek bojů a operovat v nadmořské výšce do 1 000 stop. Na snímku jeden z těchto strojů při příletu na cvičení do Náměště nad Oslavou.
Autor: Petr Lemberk, MAFRA
Jednou z jeho výhod je kokpit s titanovým pancéřováním a redundantní hydraulické letové systémy. To mu umožňuje absorbovat značné poškození a pokračovat v letu za podmínek, které by méně odolná letadla přinutily k přistání. Fotografie zachycuje A10 Thunderbolt na letišti v Náměšti nad Oslavou.
Odolnosti pomáhá také schopnost letu s jedním motorem. V součtu z něj tyto vlastnosti dělají stroj, který rychlejší a lehčí letouny nedokázaly v nízkých výškách a při nízkých rychlostech napodobit. Fotografie zachycuje přílet A10 Thunderbolt na letiště v Náměšti nad Oslavou.
Respekt budí už jeho základní výzbroj v podobě 30mm rotačního kanónu GAU-8/A Avenger, který pálí náboje s ochuzeným uranem rychlostí přibližně 3 900 ran za minutu. Na fotografii z Náměště nad Oslavou je A10 Thunderbolt při cvičení.
V boji proti plavidlům íránských revolučních gard se však více hodí střely AGM-65 Maverick a laserem naváděné rakety APKWS. Těmi je letoun A-10 schopen zasáhnout i malé a obratné povrchové plavidlo. Snímek z Náměšti nad Oslavou zachycuje přílet A10 Thunderbolt na cvičení.
„Letoun A-10 Warthog se nyní zapojil do bojů na jižním křídle a v Hormuzském průlivu vyhledávají a ničí rychlé útočné čluny,“ uvedl podle Stripes.com generál letectva Dan Caine. Fotografie nabízí pohled na stroje A10 Thunderbolt na cvičení v Náměšti nad Oslavou.
Dan Grazier ze Stimsonova centra tvrdí, že operace v Hormuzském průlivu ztěžují obhajobu vyřazení letounů A-10 z provozu. Zbraňový systém navržený výhradně s ohledem na vojenskou účinnost má tendenci přežít doktríny, které se jej snažily nahradit, uvedl Grazier v exkluzivním rozhovoru pro web Defense One. Snímek ukazuje člena posádky po příletu A10 Thunderbolt na cvičení v Náměšti nad Oslavou.
Trenažér letounu A-10 na letecké základně Moody v Georgii. Trenažér používá software MVRsimulation s možností zapojení virtuální reality.
Autor: USAF, Public Domain