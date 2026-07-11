Horké letní dny představují výzvu pro organismus, který se snaží snížit teplotu tou nejpřirozenější formou, což je pocení. To však není pro člověka příjemné, a to nejen kvůli společenským konvencím.
V uzavřených prostorách to již řešit umíme, ale venku na ulici, zvláště mimo stín, je to složitější, a tak přicházejí na řadu různé osobní „ochlazovací prostředky“.
Někdo si vystačí s vějířem, jiný nosí malou lahvičku s rozprašovačem vody, zřídkakdy zahlédneme někoho se slunečníkem. Vedle tichých a elegantních vějířů se nyní začínají objevovat elektronická zařízení poháněná baterií. Možná jste je již někde viděli, zvláště pokud jste se pohybovali v asijských zemích. Tam, kde se ještě nedávno používali vějíře, někteří využívají ruční ventilátory. Vejdou se do tašky nebo kabelky. Vyzkoušeli jsme několik z nich a z těchto zkušeností udělali pár závěrů. Podívejte se, co umějí.
Do našeho testu se nám dostali čtyři zástupci akumulátorových ručních větráčků s držátkem a nabíjením přes USB-C, z nichž jeden má ve výbavě i sadu na zavěšení na krk. Zvolili jsme varianty, které se snadno přenášejí a vejdou se třeba do kabelky a každá nabízí něco speciálního.
Unikátní Dyson HushJet Mini Cool
Tento větráček může někoho odradit cenou, ale také svým vzhledem, protože, když ho dáma či slečna vytáhne z kabelky, může se zdát, že omylem vytáhla jinou pomůcku než tu, která ji má ochladit. Je to však jen daň za systém, který společnost Dyson do vnitřku zařízení zabudovala. Nikde tak nejsou vidět čepele vrtule, což může zvyšovat bezpečnost používání.
Zařízení nasává vzduch spodními průduchy a směřuje pomocí trysky navrchu. Ta je otočná o 360 °, ale v podstatě využijete jen dvě polohy. Směrování vzhůru má využití, jen když dáte HushJet Mini Cool do držáku a zavěsíte si ho na krk. Do boku pak nastavíte proudění ve všech ostatních případech, třeba když ho dáte do stojánku na stůl.
Proud vzduchu je zvláště na vyšší rychlost více než dostatečný a může být až nepříjemný. Abyste si osvěžili celý obličej, musíte s celým přístrojem kolem obličeje zakroužit, protože proud vzduchu je poměrně úzce směrován, ale to platí patrně pro všechny podobné ochlazovače s malým vyústěním proudění vzduchu. Při zavěšení pomocí přidané šňůry sice osvěžuje spodní část obličeje a krku, ale na čelo si pak stejně musíte proud vzduchu z něj namířit.
Nastavit lze pět úrovní výkonu, které se ukazují na pěti diodách, stejně na jako úroveň nabití baterie. Také hlučnost není zanedbatelná a vyrovná se ostatním, ačkoliv Dyson propaguje tento větráček jako zařízení, které bylo navrženo s ohledem na nízkou hlučnost.
Zařízení s hmotností 220 gramů patřilo k těm těžším v testu a s výškou necelých 18 cm také k nejvyšším. Ale neměnný průměr 38 mm po celé jeho délce z něj zase dělá přístroj s nejmenším půdorysem v našem testu.
Chladivý Verbatim Cool’n’Go Ice Touch
Poměrně zajímavý je koncept modelu Verbatim Cool’n’Go Ice Touch, který vedle samotného větráčku nabízí i chladicí plošku, kterou lze přiložit na kůži pro rychlé zchlazení.
Nevšimli jsme si, že by destička ochladila proudící vzduch, ale při kontaktu s kůží je opravdu cítit výrazné zchlazení v místě dotyku. Pro někoho může destička až příliš chladná.
Tento větráček měl s 56 mm největší průměr chladicí hlavy ze všech v testu a to se dorazilo i na jeho tichosti. Byl opravdu nejtišší a zároveň pokryl i největší oblast obličeje i těla. Zároveň byl proud vzduchu relativně nejpříjemnější ze všech předmětů v testu.
Malý displej zobrazuje kapacitu baterie, výkon a malou ikonkou i zapnutí a vypnutí chlazení plošky. Zvyšování a snižování výkonu probíhá pomocí dvojice tlačítek postupně a ne skokově.
Verbatim Cool’n’Go Ice Touch má hmotnost 204 gramů a výšku 15,2 cm.
Neposedný Verbatim Cool’n’Go AirJet
Nejmenší větráček v testu a možná i na našem trhu, patří s výškou necelých 13,4 cm k těm nejvíce přenosným. Co nemá na rozměrech, to dohání na hlasitosti. Má nastavení na čtyři úrovně výkonu a i na ten nejmenší s označením „weak“ poměrně hodně hlučí.
Průměr celé horní hlavice jsou 4 centimetry a o to více se musí lopatky otáčet, aby dodaly dostatečný průtok vzduchu. A ten je poměrně silný i na slabší výkon. Pokud jej chcete postavit na stůl, aby na vás pouštěl proud vzduchu třeba při práci na počítači, prakticky není možné využít jeho maximální výkon, protože se začne po podložce posouvat. Je tak dobré ho zafixovat.
Zařízení se ovládá jedním tlačítkem, které ho zapne, přepíná postupně mezi čtyřmi rychlostmi a také ho vypne. Kontrolovat stav akumulátoru a rychlost lze na bočním displeji.
Zařízení dobře padne do ruky a díky svým malým rozměrům se vejde téměř do všech malých zavazadel a příliš nepřekáží ani při zavěšení dodávanou šňůrkou na zápěstí ruky.
Chladič OEM výrobce
Do testu jsme vzali také jeden nějakou dobu používaný větráček neznačkového OEM výrobce. Dobře se na něm demonstruje, co může způsobit používání a čas u těchto výrobků levnější provenience.
Hluk zařízení je veliký i na nejmenší výkon, i když má relativně velkou hlavici 52,5 mm. Je to dáno i tím, že jsou ložiska více opotřebená a celý pohyblivý systém více vibruje. Také baterie už není stoprocentní, a tak přístroj nevydrží běžet tak dlouho.
Ocenili jsme však praktický nástavec, který umožní nasměrovat proud vzduchu a také displej zabudovaný doprostřed hlavice s vrtulkou. Ten ukazuje stav nabití akumulátoru a rychlost běhu, kterou lze dvěma tlačítky plynule zvyšovat od 1 až do úrovně 199 nebo skokově po padesátkách. I na jedničku je zařízení poměrně hlasité.
Celý přístroj je na své rozměry relativně lehký, když váží 120 gramů, s nasazeným nástavcem pak 126 gramů. Výška přístroje činí necelých 160 mm.
|Ruční ventilátor:
|Výdrž na maximální výkon (h)
|Nabíjení (h)
|Kapacita baterie
|Udávaný výkon
|Cena (Kč)
|Dyson HushJet Mini Cool
|3
|2,5
|5000 mAh
|neuvádí
|2 390
|Verbatim Cool’n’Go Ice Touch
|3
|4,5
|3600 mAh
|až 8 W
|600
|Verbatim Cool’n’Go AirJet
|4
|4,5
|4000 mAh
|až 6 W
|650
|Chladič OEM výrobce
|2,5
|2
|neznámá
|neznámý
|neznámá
Obecné závěry
Čím větší lopatky, tím je zařízení tišší a proud vzduchu není tak ostrý. Větší průměr hlavice větráčku také osvěží větší plochu než menší, a kůže tak navíc takový jemnější vánek vnímá příjemněji.
Obecně lze říci, že vyšší výkony těchto chladičů mohou přinést i rušení konverzace ve skupině a jsou i na nejmenší výkon slyšet v celé místnosti.
Do divadla a na komorní koncerty tak vyrazte jen s většími větráčky, které na nízkou rychlost nehlučí. Ale dámám možná lépe poslouží klasický vějíř, který bude v takovém prostředí vypadat i estetičtěji.
Výdrž při běhu na baterie se výrazně snižuje s vyšší úrovní otáček, ale při běžném používání vás tyto přenosné ochlazovače nezklamou ani na delších procházkách. I proto, že je patrně nebudete mít stále zapnuté, ale budete se s nimi ochlazovat jen čas od času.
Po skončení testu se nám dostalo na chvilku do ruky ještě jedno zařízení, které kandiduje na nejtišší větrákový ochlazovač, ARCTIC Summair 2Go za méně než 500 korun má totiž největší lopatky, a tak na nižší otáčky není v podstatě slyšet.
Potvrdil se nám tak předpoklad, že čím větší jsou lopatky ventilátoru, tím nižší je hluk i při dostatečném proudění vzduchu na osvěžení. Díky malému výklopnému stojánku, ho lze postavit i na stůl.