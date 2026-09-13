Letňany vzdaly hold cvičným strojům, na kterých vyrostli mladí piloti
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Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...
KVÍZ: Jednoduchý železniční test „pade na pade“. Vyhrajte vouchery ČD
V tomto kvízu je úkolem poznat lokomotivy podle jejich známých přezdívek. Aby byl kvíz jednoduchý pro každého, je u každé otázky na výběr pouze ze dvou odpovědí.A tak i ten, kdo určitou lokomotivu...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
Před 100 lety prorazili nejdelší tunel v Československu, šest dělníků zemřelo
V září 1926 se dělníci pracující na nové železniční trati mezi Veselím nad Moravou a Novým Mestem nad Váhom setkali pod horou Polana. Proražen byl tehdy nejdelší železniční tunel v Československu,...
S novými čipy vás AI modely mohou děsit o něco méně, tajnosti neprozradí
Na trh míří první notebooky a miniaturní počítače se supečipy Nvidia RTX Spark. Úzké propojení výpočetní a grafické části a také štědré porce sjednocené paměti z nich dělá supervýkonné stroje,...
Letňany vzdaly hold cvičným strojům, na kterých vyrostli mladí piloti
V sobotu 5. září se letiště Praha-Letňany po dvou letech opět otevřelo veřejnosti při tradiční akci Den letiště Letňany. Nejednalo se „pouze“ o klasický letecký den, ale také o den plný zábavy pro...
Vystrčit hlavu za sklo se nevyplácí. Let v stříbrném kočáru Junkers A50 není pro sraby
Znáte to. Někdy něco uvidíte a řeknete si: Jé, to by se mi líbilo. A ono se vám to po čase splní. Přesně to se mi stalo, když zavolal kolega, jestli bych se nechtěl proletět v historickém aeroplánu...
Obětní beránek srážky letadel nad Záhřebem. Vyšetřování obnažilo systém
Při srážce dvou dopravních letadel přesně před 50. lety nad Záhřebem zahynulo 176 lidí. Kdo za to mohl? Tragédii a zejména následné vyšetřování pro Technet zpracoval publicista a řídící letového...
Budova bez oken, doprovod na toaletu. Čech o práci pro americkou armádu
Martin Ondáš vyvíjel software pro americkou armádu, výrobce letadel i NASA. Roky žil a pracoval v Silicon Valley, přesto se nakonec usadil v Praze. Jeho životní i pracovní cesta nabízí strhující...
Pravděpodobnost objevu temné hmoty vychází 2,6 sigma. Zatím je to moc málo
Detektory obklopující podzemní nádrž s tekutým xenonem zaznamenaly neobvyklý signál. Mohl by pocházet od částic, které fyzikové v nějaké formě hledají už skoro 150 let. Na místě je však opatrnost.
Vědci zakopali dva tisíce kusů spodního prádla. Dostali Ig Nobelovu cenu 2026
Zakopat na zahradě spodní prádlo, podojit švába nebo vyrobit trysku 3D tiskárny z mrtvého komára. Zní to jako seznam úkolů ze špatného večírku, ale ve skutečnosti jde o seriózní výzkumy. Prestižní Ig...
Dědictví Windows 95 aneb proč i po 31 letech ovládáme počítače stejně
Když v létě roku 1995 uvedl Microsoft na trh Windows 95, nevydal pouze nový softwarový produkt, vytvořil standard, který přepsal pravidla interakce člověka s počítačem. Přestože současné PC...
Sedm hodin letu nikam. Jak před 20 lety létal A380 s prvními cestujícími
Minulý týden oslavil největší dopravní letoun světa Airbus A380 dvacet let od prvního letu s cestujícími. „Pokusnými králíky“ byli zaměstnanci společnosti, které mezi zájemci vybral los.
Apple překvapil, jedna z novinek má výrazně nižší cenu než předchůdce
Bylo to trochu, jako když se těšíte na nový film, ale předtím ještě musíte zhlédnout dva trailery. Napjaté čekání na iPhone Duo během tiskové konference oddalovalo představení nových hodinek Apple...
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Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...