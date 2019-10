Když se luxus začal měnit v přeplněný autobus. Jak se létalo před 30 lety

V minulém díle jsme se vrátili do zlatých šedesátých let minulého století, kdy letectví zažívalo zatím největší rozmach. Dnes se podíváme do „osmdesátek“ a krátce i na aktuální situaci v letecké dopravě.

Během osmdesátých let pokračoval nárůst letecké dopravy, ale už mírnějším tempem než dříve. Zatímco v šedesátých letech ještě minimálně dvacet procent obyvatel USA nikdy neletělo letadlem, v polovině osmdesátých let to už bylo méně než deset procent.



V roce 1983 stála letenka z Londýna na Barbados a zpět v ekonomické třídě u British Airways 385 liber. Zdá se to přiměřené, ale v dnešních cenách by to bylo 1 250 liber. A to jen pro jednoho dospělého člověka. Běžné nápoje a občerstvení (včetně teplého jídla u delších letů) byly v cenách letenek. Navíc u mnoha linek stačilo být na letišti jen 25 až 30 minut před odletem. Bezpečnostní opatření nebyla tak přísná.

Deník Wall Street Journal v roce 1980 uváděl, že průměrná cena zpáteční vnitrostátní letenky v USA je 593 amerických dolarů (to by dnes bylo cca

1 800 dolarů). Pro srovnání, v roce 2010 jste za stejnou letenku zaplatili 334 dolarů (dnes by to bylo 394 dolarů), a to navzdory zvýšeným příplatkům za zavazadla, ekologickou daň a další věci. V roce 1980 byla průměrná měsíční mzda dělníka v USA kolem 1 250 až 1 290 dolarů.

Žral trávu, musel pryč

Kvůli úspoře leteckého paliva se v Československu v osmdesátých letech létalo jen na sníženém počtu vnitrostátních linek: z Prahy do Bratislavy, Košic, Popradu a Sliače. Ze stejného důvodu byly ještě koncem 70. let „uzemněny“ třímotorové ruské stroje Jakovlev Jak-40, známé velmi vysokou spotřebou paliva. S nadsázkou se o nich říkalo, že při startu žraly i trávu kolem ranveje.

Ceny letenek i na vnitrostátních linkách šly nahoru. Podle vzpomínek pamětníků stála zpáteční cesta z Prahy do Bratislavy kolem 220 Kčs a zpáteční do Košic kolem 340 Kčs.

Z Prahy byly velmi vytížené linky do Montrealu, New Yorku, Havany, ale také do Vietnamu, odkud k nám proudili studovat a pracovat mladí Vietnamci. Do Vietnamu létaly kromě cestujících také mopedy Babeta, jízdní kola a částečně demontované motorky Jawa 350. To vše si vozili Vietnamci domů.

V ekonomické třídě stála zpáteční letenka z Prahy do New Yorku v letní sezoně podle bývalých zaměstnanců ČSA kolem 24 000 Kčs. V obchodní třídě (ta byla u nás zavedena v roce 1983) už to bylo 39 500 Kčs.

Pro srovnání uveďme, že barevný televizor tehdy stál kolem 13 000 Kčs a průměrná mzda byla v roce 1985 2 895 Kčs měsíčně. Většina manuálně pracujících však byla ráda za 1 800 až 2 000 Kčs. Jen tři procenta obyvatel měly měsíčně nad 5 000 Kčs.

Letadlo Iljušin IL 62 M, které kdysi patřilo Československým aeroliniím (ČSA), zdobí od 22. května střechu hotelu ve Štýrském Hradci (Graz) na jihu Rakouska.

Co se komfortu týče, v osmdesátých letech v obchodní třídě postupně přibývalo kožených sedaček a u dálkových letů se zvýšilo pohodlí i v ekonomické třídě díky možnosti lepšího individuálního nastavení sedaček. Také se o 10 až 15 procent zvětšil prostor pro nohy a kabinová zavazadla. Na dálkových linkách létaly u ČSA hlavně Iljušiny IL-62M, na kratších Tupolevy TU-134A a TU-154M, s rekreanty k moři ještě Iljušiny IL-18.

Devadesátky přinesly low-cost létání

Začátek devadesátých let minulého století a vlastně celá dekáda byla poznamenána pádem železné opony a novým uspořádáním v Evropě. Obojí se pochopitelně projevilo i v letecké dopravě. Ubyla řada omezení, ale také zmizely dotace od státu, což bylo cítit zejména v postsovětských zemích.

Stále častěji se také začal objevovat nový trend v letectví – nízkonákladové aerolinky. Zatím jen pomalu a mimo Československo. První pokusy o levné létání, a to i přes Atlantik, se sice objevily už koncem 70. let, ale z mnoha důvodů neuspěly.

U řady společností zůstalo občerstvení v ceně letenek, ale jeho kvalita šla rychle dolů. Nechvalně proslulé se v té době staly lety přes Atlantik se společností Air France. Jídlo v ekonomické třídě bylo cestujícími hodnoceno jako špatné a porce připomínaly redukční dietu.

Řada společností už začala omezovat kouření na palubách a na cestu se vydaly i první zcela nekuřácké lety. U některých společností se objevily telefony instalované v sedačkách (mobily byly tehdy v plenkách) a cestující mohli sledovat filmy na více obrazovkách rozmístěných po kabině. Zato v ekonomické třídě se začaly zkracovat rozteče sedaček, zejména u linek přes oceán.

Ekonomická třída v Airbusu A 310 u společnosti ČSA

Po sametové revoluci u nás značně vzrostl počet cestujících do zahraničí i opačným směrem. Z provozu se postupně stahovaly sovětské typy letadel a u ČSA již na dálkových linkách létala první dvojice Airbusů A310-300.

V Anglii a v Irsku se konceptem nízkonákladových linek inspirovaly americké společnosti Southwest. V roce 1995 vznikla nízkonákladovka EasyJet a spolu s Ryanairem (ten létá už od roku 1985) byla letadla těchto dvou společností vidět stále častěji. Ceny jejich letenek kopírovaly jízdenky autobusových dopravců a při nákupu v předstihu po telefonu se dalo ušetřit ještě víc.

Zpáteční letenka z Londýna do Paříže se tak už tehdy dala pořídit za 12 až 16 liber, tedy za třetinu ceny u klasických aerolinek. Narostla konkurence i na dálkových linkách a ceny letenek v ekonomické třídě klesly v průměru o osm až dvanáct procent.

S ČSA jste se v letní sezonně mohli podívat z Prahy třeba do New Yorku a zpět za zhruba 21 000 Kč. V zimní to bylo jen 13 990 korun. Průměrný plat dělníka se u nás tehdy (rok 1993) pohyboval kolem 3 600 Kč, tabulková průměrná mzda v ČR byla 5 904 Kč.

11. září 2001 změnilo i cesty letadlem

Období mezi lety 2000 až 2010 bylo z hlediska civilní letecké dopravy plné velkých změn. Největší ranou pro létání bylo pochopitelně jedenácté září 2001. Po teroristických útocích v USA začala platit daleko přísnější pravidla pro cestující: zákaz tekutin na palubu, detailní prohlídky na letištích, výkonné scannery na zavazadla a další opatření na sebe nenechala dlouho čekat.

Dveře pilotních kabin letadel byly zesíleny (aby se do nich útočníci nemohli dostat) a na palubách se objevili bezpečnostní ozbrojení agenti v civilu. To vše zvedlo ceny letenek. Řada amerických i evropských společností se to snažila kompenzovat zvýšeným komfortem pro cestující. Nabízely například nové druhy jídel včetně vegetariánské a veganské stravy.

Zábavní systém v Dreamlineru v ekonomické třídě společnosti Korean Air

Na dálkových letech se u Boeingů 777 objevily nové typy sedaček s větší šířkou a roztečemi i pro dlouhé nohy. Nastupují první obrazovky v sedačkách cestujících včetně zábavních systémů s hrami, širokou nabídkou filmů a ke konci dekády i s připojením k internetu.

Pokračuje expanze nízkonákladových aerolinek, které začaly létat i do Prahy. EasyJet sem poprvé zavítal na lince z anglického Bristolu 31. března 2002, ale už v září 1999 do Prahy začaly létat GB Airways z Londýna-Stanstedu, jejich rival EasyJet je koupil na jaře 2003. Mnoho lidí se tak s low-costy poprvé dostalo na palubu dopravních letadel.

Ceny letenek u nízkonákladovek začínaly v řádu stokorun, což u nás bylo do té doby věcí nevídanou. Během roku 2003 definitivně dolétal legendární nadzvukový Concorde.

Letoun Concorde

V zimě se dalo letět z Prahy do USA (New York) s jedním přestupem v Evropě už za 8 990 korun. Od roku 2000 zahájily ČSA přímý prodej letenek přes internet. V roce 2010 už byla u nás průměrná měsíční mzda 23 864 Kč, ale stejně jako dnes na ni skoro dvě třetiny lidí nedosáhly.

Novinkou se stal na dálkových linkách Airbus A380 se dvěma palubami. U ČSA létaly na dálkových linkách Airbusy A310-300, na krátkých a středních Boeingy 737, ATR-42 a ATR-72, od roku 2005 postupně i Airbusy A320, 321 a A319.



Trendy dneška: dvoumotorové letouny a nízké ceny

Za posledních deset let se toho v civilní letecké dopravě odehrálo opravdu mnoho. Jsme svědky boje mezi výrobci letadel Boeing a Airbus, kde americký gigant momentálně vlastní vinou prožívá hlubokou krizi. Stále více se také prosazují konkurenční letouny výrobců Embraer a Bombardier.

Pohodlí na palubách se liší společnost od společnosti. Spartánské sedačky s minimem místa jsou poznávacím znamením pro nízkonákladové aerolinky. Stejně tak příplatky za zavazadla a občerstvení. Také přistání na malém letišti, které sice nese název velkého města, ale ve skutečnosti leží od něj několik desítek minut daleko. Například do Bruselu můžete po příletu cestovat klidně i hodinu autobusem. A to jen pokud budete mít štěstí a neskončíte v kolonách.

Na druhou stranu, díky nízkonákladovým aerolinkám můžete po Evropě cestovat letecky za ceny v řádech stovek korun a letenku si pohodlně koupíte i z mobilu.

Nastal soumrak čtyřmotorových letadel, Boeingy 747 mizí a první aerolinky se zbavují Airbusů A380 z důvodu vysokých nákladů na provoz. Zvítězilo létání co nejvíce úspornými dvoumotorovými typy letadel s vysokým komfortem cestování.

První třída v Boeingu Dreamliner společnosti Korean Air

Typickými představiteli jsou Boeing 787 Dreamliner a Airbus A350, oba s vysokým podílem uhlíkových kompozitů v konstrukci draku letadel. Začínají se také objevovat první takzvané ultradlouhé linky. Nejpozději od jara 2023 chce například společnost Qantas v rámci svého projektu Sunrise létat z východního pobřeží Austrálie do New Yorku a Londýna nonstop. První zkušební let již proběhl.

Qantas využije nových Boeingů 787-9 z amerického Seattlu s upravenou trasou, aby letěly o něco déle než devatenáct hodin. V současnosti je nejdelší linka provozována Singapore Airlines ze Singapuru do New Yorku s letouny Airbus A350-900ULR.

Na palubách jsou dnes standardem lehké sedačky, často ve všech třídách vybavené dotykovou obrazovkou se zábavním systémem, rychlým internetem a voláním za zvýhodněné ceny po světě. U low-costů byly ceny letenek stlačeny pravděpodobně na minimum. Nízkonákladové dálkové lety většině společností nevydržely. Proto například letos na jaře ukončila činnost společnost WOW Air z Islandu. Ta za minimální ceny létala přes oceán do USA. Jen budoucnost ukáže, jakému stylu cestování dají zákazníci přednost.

Konec třetího, závěrečného dílu.

