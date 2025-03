Část 1/5

Motor, který startujeme v úvodním videu je řadový čtyřválcový invertní letecký motor, vzduchem chlazený de Havilland Gipsy Major verze 1C ve vzácném cvičném stroji britského Královského letectva Miles Magister z roku 1938. Toto video je zde ovšem hlavně proto, abyste si mohli vychutnat ten krásný burácivý zvuk. Dále bude řeč sice o motoru stejného typu, ale o něco novějším. Stejně tak se budeme zabývat o něco mladším letounem, ze kterého pochází.

Jak potvrzuje odborník na historické motory a muzejník Jizerskohorského technického muzea Pavel Šercl, motor Gipsy Major (“gipsy“ znamená v překladu „cikán“, pozn. red.) tvořil v jisté souvislosti páteř britského letectví celá desetiletí, kdy se v různým modifikacích uplatnil zhruba v sedmi desítkách typů letounů a také, což je pro náš příběh podstatné, ve cvičných armádních letounech (de Havilland Tiger Moth, Miles Magister, de Havilland Chipmunk…). Stával se tak mnohdy vstupní branou do světa letectví pro pozdější piloty slavných strojů jako Spitfire, či později např. Harrier. K tomu se ovšem ještě dostaneme.

Snad nebudeme příliš daleko od pravdy, když řekneme, že v našich podmínkách by se DH (de Havilland) Gipsy Major dal přirovnat k legendárnímu motoru Walter Major 4, popřípadě – když pomineme nižší kubaturu – Minor 4, jenž poháněl slavné letouny Zlín-26, Zlín-126 či Aero Ae-45, Ae-145 a další.

Motorář a muzejník Pavel Šercl u bloku motoru DH Gipsy Major | foto: Aleš Vašíček

S motorářem Pavlem Šerclem jsme se sešli nad rekonstrukcí motoru DH Gipsy Major 10 Mk 2, vyrobeným v roce 1955. Za něco málo přes dvacet let od prvního letu tohoto typu motoru zaznamenala verze 10 určitá vylepšení, ale koncepce v jádru zůstala stejná. To nám dává příležitost, odhalit nejen zajímavé detaily konstrukčního řešení, či jak výrobce pomýšlel na budoucí generální opravy, ale i to, jak vyřešili velmi podobný koncept Čechoslováci.