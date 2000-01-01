náhledy
Vraťme se prostřednictvím této fotosérie do posledního srpnového víkendu na letiště v Chebu. Jubilejní 10. ročník Leteckého dne Cheb nabídl řadu skvělých leteckých ukázek. Diváci měli možnost vidět v akci mj. i unikátní letoun Corsair z války v Koreji. Na snímku je zachycen team Niebergall – 2× SIAI Marchetti SF.260. Příběh rodiny Niebergallových, otce a syna, spojuje dvě generace pilotů v kokpitech legendárních italských letounů SIAI Marchetti SF.260, včetně profesionální akrobacie.
Autor: Pavel Barták
Aero L-29 Delfín – legendární československý proudový cvičný letoun. Pilot Jozef „Dodo“ Vaško
Autor: Pavel Barták
Extra 330SC – ukázka špičkového českého akrobatického pilota a reprezentanta Lukáše Pařízka
Autor: Pavel Barták
Chance Vought F4U-5NL Corsair „Devotion“ – tento letoun byl vyroben v roce 1950 a patří mezi veterány korejské války, během níž sloužil u amerického námořnictva. Později působil v argentinském námořnictvu a prošel řadou dalších působišť. Od listopadu 2023 je součástí sbírky Flying Legends a je umístěn na letišti Siegerland v Německu. Je vybaven motorem Pratt & Whitney R-2800-CB3 o výkonu až 2 400 hp (PS) a dosahuje maximální rychlosti 656 km/h.
Autor: Pavel Barták
Vojenský dopravní letoun CASA C-295MW – modernizovaná verze C-295M, která se na první pohled od starších variant odlišuje mimo jiné winglety na koncích křídel.
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatics Team létá letouny XtremeAir XA42.
Autor: Pavel Barták
Flying Bulls Aerobatics Team – XA42, ukázka akrobatického vystoupení
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Excalibur“ – display Miroslava Sázavského. Letoun působí v České republice již od roku 2011.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang „Excalibur“ – display Miroslava Sázavského
Autor: Pavel Barták
Extra 300SR – akrobatický speciál se čtyřlistou vrtulí. Martin Šonka v jedné ze svých typických figur během vystoupení.
Autor: Pavel Barták
Extra 300SR a Martin Šonka
Autor: Pavel Barták
Let C-11 – československá licenční verze sovětského cvičného letounu Jakovlev Jak-11. V Československu se od roku 1953 do roku 1956 vyrobilo celkem 707 kusů tohoto letounu.
Autor: Pavel Barták
Let L-200 Morava – víceúčelový letoun z roku 1957. V letech 1957–1964 bylo vyrobeno přes 360 kusů tohoto dodnes oblíbeného letounu.
Autor: Pavel Barták
Aero 145 – celokovový dvoumotorový dopravní letoun a aerotaxi, vyráběný v letech 1947–1961 v Aero Vodochody a později v Letu Kunovice. Celkem bylo vyrobeno přes 590 kusů tohoto typu, který našel uplatnění také v zahraničí.
Autor: Pavel Barták
Bell 505 – lehký americký víceúčelový pětimístný vrtulník. Tento konkrétní exemplář byl vyroben v roce 2021 v závodě Bell Helicopter Textron Canada a je provozován v Německu.
Autor: Pavel Barták
CCF Harvard Mk. IV (registrace D-FAME) – cvičný letoun z poválečného období. Letoun byl vyroben v roce 1952 v Kanadě společností Canadian Car and Foundry a sloužil v kanadském letectvu. V roce 1968 byl prodán do USA, kde se mimo jiné účastnil závodů Reno Air Races. Později se dostal do Velké Británie a v roce 1997 jej zakoupil Hans-Joachim Meier. V Německu získal civilní registraci D-FAME a prošel rozsáhlou renovací. Od roku 2022 je součástí flotily společnosti Flying Legends. Na leteckém dni se představil jako vzácný historický host.
Autor: Pavel Barták
North American T-28 Trojan – cvičný letoun amerického námořnictva z počátku 50. let 20. století. Bylo vyrobeno téměř 2 000 kusů.
Autor: Pavel Barták
North American T-28 Trojan – letoun předváděl zkušený display pilot Mirek Sázavský.
Autor: Pavel Barták
Mil Mi-17 – vojenský víceúčelový střední dopravní vrtulník, který má v armádě přezdívku „autobus“.
Autor: Pavel Barták
Mil Mi-171
Autor: Pavel Barták
Cessna 510 Citation Mustang – nedělní display předváděl pilot Richard Santus.
Autor: Pavel Barták
SIAI Marchetti SF.260 – odlet letounů z leteckého dne domů
Autor: Pavel Barták
Pohled na stojánku – americký lehký víceúčelový vrtulník Enstrom 480, používaný pro výcvik pilotů. V pozadí Zlín Z-242L – moderní letoun určený pro základní, pokračovací i akrobatický výcvik, vyráběný společností ZLIN AERO, a.s., často označovaný jako všestranný akrobat.
Autor: Pavel Barták
Cessna 510 Citation Mustang – lehký business jet (Light Jet) z domovského letiště Praha-Ruzyně, určený pro přepravu až čtyř cestujících.
Autor: Pavel Barták
Junkers A50 – replika celokovového dvoumístného sportovního letounu s otevřeným kokpitem z roku 1929. Společnost Junkers Aircraft GmbH z německého Oberndorfu-Hochmössingenu navazuje na odkaz konstruktéra a výrobce letadel profesora Huga Junkerse z Dessau a staví repliky historických letadel z vlnitého plechu, podobně jako byly vyrobeny originály.
Autor: Pavel Barták