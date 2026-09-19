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Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Objevil se problém, který může zhatit větší plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici
Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...
Hrůza a bezmoc. Když poprvé vyjel do boje tank, vyvolal v zákopech paniku
Dnes uplynulo přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé dostaly do boje obrněné vozy známé pod názvem tank. Jak ovlivnily průběh první světové války a jak důležitý okamžik historie to byl, to si...
Hrdina Pilecki šel do Osvětimi dobrovolně. Přežil nacisty, komunisty už ne
V září 1940 prováděly jednotky SS ve Varšavě rozsáhlé razie. V Zoliborzi na severu hlavního města procházeli esesmani jeden dům po druhém. Sbírali lidi a odváželi je do koncentráků. Mezi zatčenými...
Ohlédněme se za létem. Letecký den Cheb poprvé hostil válečného Corsaira
Vraťme se prostřednictvím této fotosérie do posledního srpnového víkendu na letiště v Chebu. Jubilejní 10. ročník Leteckého dne Cheb nabídl řadu skvělých leteckých ukázek. Diváci měli možnost vidět v...
Miami jako po konci světa. Před 100 lety město zpustošil ničivý hurikán
„Bylo to, jako by do města udeřilo příšerné kladivo,“ líčily České národní listy katastrofu, která 18. září 1926 zasáhla Miami a velkou část Floridy. První zprávy hovořily až o 1 200 mrtvých a...
Hornina létala na vzdálenost 120 kilometrů. Na Měsíci je zbrusu nový kráter
Geologové mají vzácnou možnost studovat vývoj měsíčního kráteru v přímém přenosu. Objevili ho na detailních fotkách povrchu našeho kosmického souputníka. Je poměrně velký.
Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil
Mezi vrcholy letošních Dnů NATO bude opět patřit vystoupení akrobatické skupiny Red Arrows. Osvěžme si základní fakta o letounu Hawk, na kterém nejen jmenovaná britská skupina létá. Tento britský...
Objevil se problém, který může zhatit větší plány na kolonizaci Měsíce
Všichni už jsme asi viděli plány různých společností, jak na Měsíci budou z malých vesniček růst stále větší sídla. Nová studie však ukazuje, že se tyto záměry budou patrně muset přehodnotit....
Český tým v revolučním výzkumu. V chilské observatoři pátrá po kosmických katastrofách
Největší dalekohled snímající vesmír zahájil ostrý provoz. Na nastavení i zpracovávání horské observatoře v Chile se podílejí také Češi. V článku pro magazín Víkend DNES se dozvíte, jak se vědci...
Robotický pes Lassie žere jen elektřinu a vytáhne vás z pohovky
Robotický pes nemusí hlídat továrnu ani pomáhat vojákům v terénu. Koncept nazvaný Lassie počítá s mnohem civilnější rolí: být domácím společníkem, který svého majitele přiměje vstát z pohovky,...
Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. Moravská metropole za socialismu
Cílem dnešního obrazového výletu do období tzv. socialismu bude město Brno. Podíváme se, jak to tenkrát vypadalo nejen v jeho ulicích, ale zavítáme i do veletržního areálu nebo na přehradu.
Sedmnáct sestřelů za 27 dní. Osamělý vlk byl esem bitvy o Británii
Aby mohl bojovat s nacisty, prchl z protektorátu. Putoval, válčil. Polsko, Bejrút, nakonec RAF. Exceloval, 17 potvrzených sestřelů ani ne během měsíce udělalo z Josefa Františka jedno z největších...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Když technologie nestačí, nastupuje značka. Apple testuje hranice věrnosti
Společnost Apple testuje, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit nikoli za technologický náskok, ale za značku, ekosystém a vlastní neochotu odejít.
Černý rytíř nad Zemí. Konspirátoři mluví o mimozemském satelitu. Jaké jsou důkazy
Na oběžné dráze kolem naší planety krouží už 13 000 let mimozemský satelit. Je to jen konspirační blábol, nebo existují důkazy, které jeho existenci potvrzují? Fakta o mystickém Černém rytíři přináší...