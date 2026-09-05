Diváci mohli vidět např. vrtulník Mil Mi-17, transportní CASA C-295M i L-410 Turbolet. Nad letištěm se objevil i největší dvouplošník světa Antonov An-2 nebo Junkers A-50 Junior s typickým vlnitým plechem.
Největší premiérou letošního ročníku byl Chance-Vought F4U-5NL Corsair „Devotion“, který do Chebu přiletěl vůbec poprvé. Nejde o ledajaký kus: tento konkrétní letoun byl dodán americkému námořnictvu 31. prosince 1950 a záhy nasazen v korejské válce u noční stíhací perutě námořní pěchoty VMF-513 „Flying Nightmares“. Jak uvádí pořadatel, tento letoun je dnes posledním létajícím Corsairem na světě s doloženou účastí v korejských bojích – jeho historii potvrzuje originální vojenská karta, kterou provozovatelům předal syn tehdejšího pilota.
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23. července 2017
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Po službě v Argentině, čtvrtstoletí v muzeu v Buenos Aires a letech ve francouzských barvách jako verze F4U-7 mu dílna MeierMotors vrátila původní podobu nočního stíhače včetně tmavě modrého zbarvení. Písmeno N v označení znamená radar, L zimní výbavu s odmrazovacími pásy na křídlech. Stroj dnes patří do sbírky německé Flying Legends a pilotoval jej Frederic Vormezeele.
Corsair ovšemnebyl jedinou legendou ze zámoří. Mirek Sázavský předvedl P-51D Mustang „Excalibur“ s nezaměnitelným zvukem motoru Merlin a poprvé v Chebu i cvičný North American T-28B Trojan. V neděli měl Mustang navíc společné vystoupení se svým moderním jmenovcem, bizjetem Cessna Citation Mustang. Z východní strany někdejší železné opony dorazil Let C-11 (česká licence Jaku 11) z roku 1955 v podání LOM PRAHA a Jozef „Dodo“ Vaško rozehrál show na proudovém Aero L-29 Delfín. Historii domácí výroby připomněla i skupina rodiny Smolíků na strojích Let L-200 Morava a Aero Ae-145, britskou eleganci čtyřicátých let zase Auster Mk.V.
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Pomozte najít střípky válečné historie letadla Piper L-4 Grasshopper
Akrobatickou část programu zaštítila jména z absolutní světové špičky. Martin Šonka, šampion Red Bull Air Race, letěl nejprve na cvičném Zlínu Z-242L, tedy letadle, na němž se učí nové generace pilotů, a poté na soutěžním Extra 300SR. Lukáš Pařízek v neděli ukázal, co znamená kategorie Unlimited. The Flying Bulls Aerobatics Team přiletěl se čtveřicí XA42, německý Team Niebergall s dvojicí SIAI Marchetti SF.260 v sevřené formaci a nechyběla ani tichá akrobacie Davida Jágra na kluzáku LF-107 Luňák.